Дебатът между ходене на пътека във фитнеса и ходене на открито продължава да вълнува хората, които искат да останат активни и здрави. Въпреки че средата е различна, и двете форми на тренировка предлагат сходни ползи за физическото и психическото здраве. Разбирането на разликите между тях може да помогне за най-подходящия избор.
Ходене на пътека срещу ходене навън: Кое е по-ефективно?
Когато става въпрос за ефективна тренировка с ходене, мястото не е толкова важно, колкото самият подход. Според проучвания, публикувани в авторитетни здравни издания, и ходенето на пътека във фитнеса, и ходенето на открито могат да подобрят сърдечното здраве, силата и издръжливостта. Това, което наистина има значение, е колко бързо ходите, колко дълго ходите и колко често го правите – не къде го правите.
Предимства на ходенето на открито
Ходенето навън често включва неравен терен, възвишения и вятър, което кара мускулите да работят малко по-усилено. Това може да предизвика и балансът и координацията. Освен това, пребиваването на чист въздух и контактът с природата имат доказан положителен ефект върху настроението и могат значително да намалят стреса, особено когато ходите в паркове или зелени площи.
Предимства на ходенето на пътека във фитнеса
От друга страна, ходенето на пътека предлага повече контрол и постоянство. Можете да регулирате скоростта и наклона, и да се движите независимо от времето. Това прави тренировката на пътека отличен избор за начинаещи, хора в процес на възстановяване от контузия или всеки, който иска предвидима тренировка.
Експертите препоръчват добавянето на лек наклон от около 1% на пътеката, за да се симулира съпротивлението на вятъра при ходене на открито. По този начин ходенето на закрито може да бъде точно толкова ефективно, колкото ходенето навън, когато усилието и продължителността са еднакви.
Какви са ползите от ходенето?
Редовното ходене предлага множество здравни ползи:
- Подобрява сърдечно-съдовото здраве чрез укрепване на сърцето и подобряване на кръвообращението.
- Подкрепя психичното здраве като намалява стреса и тревожността.
- Повишава настроението чрез освобождаването на ендорфини.
- Укрепва мускулите и костите, особено в краката, тазобедрените стави и корпуса.
- Подобрява баланса и координацията, намалявайки риска от падания.
- Подобрява съня и води до повече енергия и по-добро възстановяване.
- Помага за контрол на теглото и поддържа здравословен метаболизъм.
Кое е най-добро за постоянство?
Най-добрата форма на упражнение е тази, която можете да правите редовно и която ви доставя удоволствие. СЗО препоръчва 150–300 минути умерено интензивна аеробна физическа активност седмично или 75–150 минути високоинтензивна активност, или еквивалентна комбинация от двете.
Ходенето на пътека във фитнеса е отличен избор за хора, които предпочитат структура и предвидимост. То може да се практикува независимо от времето, а скоростта и наклонът могат лесно и безопасно да се контролират.
Ходенето на открито е подходящо за тези, които търсят разнообразие, а упражненията навън имат доказан положителен ефект върху психичното здраве и намаляват стресовите нива. Редуването между двете опции обаче често е добра идея, за да останете мотивирани през цялата година, особено с промяната на сезоните.
Постоянството е най-важният фактор за подобряване на сърдечното здраве, мускулната сила и общата физическа форма. Независимо дали ходите на закрито или навън, в кратки или дълги сесии, редовното упражнение е това, което има най-голямо значение.
Две 15-минутни разходки = една 30-минутна разходка?
Според проучвания, две отделни 15-минутни разходки предоставят същите здравни ползи като една 30-минутна разходка. Тялото ви реагира на общото движение през деня, а не само на една дълга тренировка.
За много хора по-късите разходки може да са по-лесни за спазване, особено в натоварени дни. Разходка преди работа и след вечеря е добър начин да започнете да изграждате рутина. Разделянето на упражненията на по-малки сесии през деня може също да помогне за намаляване на умората и намаляване на шанса да пропуснете тренировки.
Множеството кратки разходки могат да бъдат особено полезни за служители, работещи на бюро, за да прекъснат дългите периоди на сядане. Ставането и по-честото движение може да подобри кръвообращението и да намали мускулната скованост.
По-добре ли е да бягате 30 минути или да ходите 1 час?
И бягането, и ходенето предлагат много здравни ползи, но нито едното, нито другото не е по-добро. Най-добрият избор зависи от вашата физическа форма и лични предпочитания.
Макар че бягането изгаря повече калории за по-кратко време и може да помогне за по-бързо подобряване на сърдечното здраве, то също създава голямо натоварване върху ставите, мускулите и костите. Това може да увеличи риска от болка и контузии.
Ходенето предлага сходни ползи за сърдечното здраве и издръжливостта, но с много по-ниско натоварване. То е по-щадящо за тялото, което прави възстановяването по-лесно. Това прави ходенето по-безопасна дългосрочна опция за много хора.
Съвети за максимална полза от разходката
Малки промени могат да подобрят качеството на вашите разходки и да направят тренировката ви по-ефективна:
- Увеличете скоростта на ходене;
- Ходете по възвишения;
- Добавете леки тежести за китки или глезени;
- Фокусирайте се върху подобряването на стойката;
- Носете подходящи маратонки, за да поддържате стъпалата и да защитите ставите.
Независимо дали избирате ходене на пътека във фитнеса или ходене на открито, и двете форми на тренировка предлагат значителни здравни ползи. Ключът е да изберете опцията, която най-добре отговаря на вашия начин на живот и която можете да поддържате редовно. Помнете, че постоянството е по-важно от интензивността, а всяко движение има значение за вашето общо здраве.
Консултирайте се с вашия лекар преди да започнете нова тренировъчна програма, особено ако имате съществуващи здравословни проблеми.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
Източници
- Health.com - Бягаща пътека срещу ходене навън: коя е по-ефективна тренировка?
- WHO - Насоки на СЗО относно физическата активност и заседналия начин на живот
- Американска сърдечна асоциация - Насоки за физическа активност
- Harvard Health Publishing - Ползите от ходенето
- Journal of Sports Sciences - Сравнителни ефекти на бягаща пътека и ходене на открито
- Mayo Clinic - Ходене: Оформете талията си, подобрете здравето си