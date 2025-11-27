Какво са синбиотиците и кога е подходящо да ги приемаме?

Синбиотиците комбинират пробиотици и пребиотици, чрез което се подобрява баланса на чревната микробиота. По този начин метаболитното здраве се подобрява и се подкрепя имунната функция.

Комбинацията показва обещаващи резултати в управлението на стомашно-чревни, метаболитни и възпалителни състояния.

Синбиотиците се откриват в някои храни като кисело мляко, тестени изделия и напитки. Те могат да се приемат и под формата на хранителни добавки.

Какво е синбиотик

Чревната дисбиоза (дисбаланс в микробния състав на стомашно-чревния микробиом) увеличава риска от развитие на метаболитни и възпалителни заболявания.

Именно поради това за насърчаване оптималното здраве на червата все по-важни стават функционалните хранителни съставки като пробиотици, пребиотици и тяхната синергична комбинация – синбиотиците.

Снимка: Canva

Според Световната здравна организация (СЗО), пробиотиците са живи микроорганизми, които осигуряват ползи за здравето, когато се консумират в достатъчни количества. Пребиотиците са хранителните вещества на пробиотиците.

Синбиотиците комбинират пробиотични щамове, като лактобацилус и бифидобактерии с пребиотични фибри, включително инулин или галакто-олигозахариди, за да подобрят оцеляването и функцията на микробите. Според тази концепция комбинацията осигурява по-добри ползи за здравето, пише news-medical.

Как действат синбиотиците

Комбинирането на пребиотици с пробиотични микроорганизми повишава тяхната жизнеспособност, докато преминават през киселинната среда на горния стомашно-чревен тракт.

Пребиотиците служат като селективен източник на хранителни вещества, което позволява на тези полезни бактерии да се задържат и колонизират по-ефективно в дебелото черво. Пребиотичната ферментация също така потиска възпалителните процеси.

Снимка: iStock

Чрез насърчаване на балансирана микробна общност, синбиотиците потискат увеличаването на патогенни бактерии, като същевременно насърчават растежа на пробиотичните бактерии. Това равновесие укрепва чревната бариера, подобрява храносмилането и подпомага възстановяването след антибиотична терапия.

Ползи за здравето от синбиотиците

Тези взаимосвързани механизми формират биологичната основа за подобренията в храносмилателните, метаболитните и имунните резултати, документирани в клинични проучвания.

Храносмилателно и имунно здраве

Проучване при хора на средна възраст показва, че синбиотично съчетание намалява дните с коремен дискомфорт и понижава циркулиращите провъзпалителни цитокини. Оказа се, че синбиотиците могат да подобрят имунния баланс на лигавицата на червата и да намалят възпаленията, въпреки че резултатите при хора варират в зависимост от продължителността на приложение.

Метаболитна регулация

При 60 пациенти на диабетна хемодиализа, 12-седмична синбиотична формула намалява инсулина и други показатели, като същевременно увеличава антиоксидантния капацитет. По подобен начин, жени с гестационен диабет показват значителни подобрения в съотношенията на триглицеридите и липопротеините с висока плътност след шест седмици прием на синбиотични добавки.

Снимка: Canva

Мъже с умерена хиперхолестеролемия имат намаление от 13-24% на общия холестерол след прием на синбиотици в продължение на 42 дни. При хора със затлъстяване след прием от 12 седмици е намален общият холестерол и триглицеридите.

Чревно-мозъчна ос и психично здраве

Анализите доказват, че пробиотиците, пребиотиците и синбиотиците могат да повлияят на оста микробиота-черва-мозък. Ползите върху настроението и стреса са обещаващи.

Хранителни източници и продукти

Синбиотичните храни интегрират пробиотици и пребиотици в една матрица, за да създадат функционални продукти, които насърчават здравето на червата и имунната система. Киселото мляко, обогатено с инулин, подобрява метаболитната активност на Lactobacillus и Bifidobacterium, за да подпомогне оцеляването им по време на храносмилането.

Темпе, ферментирал соев продукт, също комбинира пребиотични фибри с микробна ферментация.

Кога и как се приема синбиотик

Най-лесният начин за прием са хранителните добавки. За прахообразни форми разбъркайте добре и консумирайте веднага; За капсули – приемайте с вода.

Съветите са да се приемат на празен стомах (30 минути преди или 2 часа след хранене), за да се увеличи максимално оцеляването на живите бактерии.

Няма конкретна дозировка или правило за количеството, което може да приемате, но е препоръчително да следвате инструкциите на конкретния продукт или да се допитате до лекар. Подходящата дозировка може да варира в зависимост от продукта.

Също така няма точен период, в който може или трябва да приемате синбиотиците. Периодът на продължителност може да бъде краткосрочен и дългосрочен, но това зависи от индивидуалния случай.