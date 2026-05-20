Претегляте се на кантара рано сутринта и сте неприятно изненедани. Теглото ви е скочило с 2-3 килограма, въпреки че вчера смятате, че сте се хранили здравословно и сте направили рутинната си тренировка.

Или обратното – започнали сте нова диета и само за първата седмица сте свалили цели 5 килограма.

Преди да се паникьосате трябва да знаете, че в повечето случаи това не е реална промяна в мастната тъкан. Това е водно тегло – временно задържане на течности в организма, което може драматично да променя цифрата на кантара от ден на ден.

Какво е водно тегло?

Водата съставлява между 50% и 80% от телесното тегло на възрастен човек. Според изследвания от 40-те години на миналия век, почти 70% от човешкото тяло може да се състои от вода.

Когато говорим за водно тегло (известно още като едем или задържане на вода), имаме предвид излишната течност, която се натрупва в клетките, тъканите или кръвообращението.

За разлика от мастната тъкан, която се натрупва постепенно, водното тегло може да се появи и изчезне за часове или дни. То е свързано предимно с гликогена – формата, под която тялото съхранява въглехидрати в черния дроб и мускулите.

Всеки грам гликоген "носи" със себе си 3-4 грама вода, което обяснява защо при ниско-въглехидратни диети хората губят килограми за дни – това е изгубената вода, не мазнини.

Какво причинява задържането на вода в тялото?

Според експертите от Houston Methodist, има множество фактори, които могат да доведат до временно или хронично задържане на течности:

Хормонални промени

При жените хормоналните колебания по време на менструалния цикъл са основна причина за водно тегло. Проучване от 2015 година установява, че 92% от жените изпитват задържане на вода в седмицата преди менструацията.

Храна с високо съдържание на сол

Натрият (солта) кара тялото да задържа вода, за да поддържа баланса между натрий и течности. Според статистиките около 70% от консумираната сол идва от преработени храни – сирене, колбаси, хляб, замразени ястия и снаксове.

Рафинирани въглехидрати

Консумацията на въглехидрати повишава нивата на гликоген, а с него и задържането на вода. Един обилен обяд с паста или пица може да добави 1-2 килограма на кантара на следващия ден – но това са килограми вода, не мазнини.

Дехидратация

Парадоксално, но недостигът на вода кара тялото да компенсира, като задържа повече течности. Това е защитен механизъм срещу обезводняване.

Стрес и висок кортизол

Кортизолът – основният хормон на стреса – може да предизвика задържане на вода. Хроничният стрес, недоспиването и екстремните диети повишават кортизола до проблемни нива.

Продължително стоене или седене

Физическата неактивност попречва на нормалната циркулация на течностите в тялото, което води до натрупване на вода, особено в краката и глезените.

Екстремно ограничаване на калориите

Известният Експеримент в Минесота от 40-те години на миналия век, при който доброволци гладуват, показва, че при тежко калорично ограничаване тялото задържа вода като защитна реакция. Подутите крайници, стави и лица са характерен симптом.

8 доказани начина да намалите водното тегло

Експертите от Healthline и Medical News Today препоръчват следните стратегии за контрол на задържането на вода:

1. Редовна физическа активност

Упражненията увеличават изпотяването и помагат на тялото да изхвърли излишната вода. По време на тренировка водата се премества в мускулите, което намалява "подутия" външен вид. Сауната след тренировка може допълнително да подпомогне загубата на течности.

2. Повишете приема на калий

Калият е електролит, който помага на бъбреците да изхвърлят излишния натрий и вода. Храни богати на калий включват картофи, кайсии, спанак, домати, леща, птиче месо и морски дарове.

3. Намалете солта

Заменете храните с високо съдържание на натрий. Вместо преработени храни изберете естествени продукти като зеленчуци, ядки и семена. Интересно е, че изследване от 2017 година показва, че внезапното увеличение на приема на сол води до най-силно задържане на вода.

4. Увеличете приема на вода

Макар да звучи нелогично, пиенето на повече вода всъщност намалява задържането на течности. Замяната на сладките напитки с чиста вода е чудесен начин да поддържате нормална хидратация.

5. Добавки с магнезий

Магнезият играе ключова роля в регулирането на баланса на течностите. Проучвания показват, че магнезият облекчава симптомите на предменструалния синдром, включително задържането на вода. Храни богати на магнезий са тъмнозелените листни зеленчуци, ядките, семената и пълнозърнестите храни.

6. Витамин B6 и калций

Тези две добавки работят с бъбреците, за да помогнат тялото да изхвърля излишната вода и натрий. Изследванията потвърждават ефективността им при облекчаване на симптомите на ПМС.

7. Ограничете въглехидратите

Намаляването на въглехидратите е бърз начин да използвате натрупаните гликогенови запаси, а с тях и водното тегло. Въпреки това, възрастните се нуждаят от поне 130 грама въглехидрати дневно за нормално функциониране.

8. Кофеин и зелен чай

Кофеинът има диуретичен ефект и може да увеличи краткосрочното уриниране. Проучване от 2017 година установява, че консумацията на около 537 мг кофеин (6 чаши кафе) значително увеличава производството на урина.

Кога водното тегло е тревожен сигнал?

Според д-р Гарт Дейвис в Houston Methodist, леките колебания в теглото са напълно нормални. Но ако забележите следните симптоми, консултирайте се с лекар:

Внезапно натрупване на повече от 2 кг за 3 дни

Постоянно подути глезени, крака или ръце

Вдлъбнатини, които остават след натискане на подутата област (симптом на питинг едем)

Необясним постоянен оток

Хроничното задържане на вода може да е признак на сърдечни, бъбречни или чернодробни проблеми и изисква медицинско лечение.

Водно тегло срещу истинско натрупване на мазнини

Важно е да разбирате разликата: водното тегло се променя бързо (за часове или дни), докато мастната тъкан се натрупва постепенно. Ако сте свалили 5 килограма за първата седмица от диета, особено нисковъглехидратна като кето диетата, по-голямата част от това е вода, не мазнини.

Експертите препоръчват вместо ежедневно претегляне да следите обиколката на талията – това е по-точен показател за реалната промяна в телесния състав.

