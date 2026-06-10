Сладко-тръпчиви и достъпни през цялото лято, къпините се оказват много повече от вкусен десерт. Все повече научни данни сочат, че ползите от къпините за здравето обхващат имунната система, храносмилането, костите и дори мозъка. Ето какво показват проучванията и защо този тъмен плод заслужава титлата суперхраната за лятото.

Витамин С и антиоксиданти, щит за имунитета

Само една чаша сурови къпини осигурява 30,2 мг витамин С, около една трета от препоръчителната дневна доза. Витаминът участва в образуването на колаген, подпомага зарастването на рани, усвояването на желязо и нормалната работа на имунната система.

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Според данни на Националните здравни институти на САЩ витамин С действа като антиоксидант и подпомага борбата със свободните радикали, молекули, свързани с оксидативен стрес, който може да доведе до хронични заболявания, включително онкологични. Учените подчертават, че са нужни още изследвания, но резултатите дотук са обнадеждаващи.

Фибри за добро храносмилане и здраво сърце

Една чаша къпини съдържа почти 8 грама фибри, впечатляващо за толкова дребен плод. Фибрите за добро храносмилане подпомагат редовната перисталтика, хранят полезните чревни бактерии и удължават усещането за ситост.

Нещо повече, мета-анализ от 2022 г. свързва ниския прием на фибри с повишен риск от сърдечносъдови заболявания, а достатъчното количество, с по-нисък холестерол и по-добър контрол на кръвната захар.

Витамин К и съсирване на кръвта

Къпините са отличен източник на витамин К, 28,5 микрограма на чаша, близо една четвърт от дневната доза. Той е ключов за съсирването на кръвта и костния метаболизъм, а дефицитът му може да доведе до лесно образуване на синини и изтъняване на костите.

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Хората, приемащи антикоагуланти (лекарства за разреждане на кръвта), трябва да поддържат постоянен прием на храни с витамин К и да се консултират с лекаря си.

Манган за костите и зарастването на рани

Една чаша къпини покрива 39% от дневната нужда от манган, минерал, важен за развитието на костите, имунитета и образуването на колаген. Според Институт „Лайнъс Полинг" манганът може да подпомага и превенцията на остеопороза.

Превенция на когнитивен спад, храна за мозъка

Обзор на изследвания, публикуван в Journal of Agricultural and Food Chemistry, заключава, че антиоксидантите в плодовете от типа на къпините намаляват възпалението в мозъка и подобряват комуникацията между невроните. Това може да забави свързаната с възрастта загуба на памет, ключов фактор в превенцията на когнитивния спад.

Орално здраве и венци

Според проучване от 2013 г. екстрактът от къпини проявява антибактериални и противовъзпалителни свойства срещу бактерии, причиняващи заболявания на устната кухина. Изследователите предполагат, че той може да помага в превенцията на кариеси и възпаление на венците, макар да са нужни още данни.

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Подходящи при диабет и отслабване

Една чаша къпини съдържа само 62 калории, 1 г мазнини и 14 г въглехидрати. С гликемичен индекс 25 и нисък гликемичен товар (4) те са разумен избор в диета при диабет и отслабване, тъй като не предизвикват резки скокове на кръвната захар.

Богати на витамини С и К, манган, фибри и антиоксиданти, но бедни на калории, къпините с основание се нареждат сред суперхраните. Добавете ги към смути, салата или кисело мляко, мозъкът, сърцето и костите ви ще са благодарни.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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