Сладко-тръпчиви и достъпни през цялото лято, къпините се оказват много повече от вкусен десерт. Все повече научни данни сочат, че ползите от къпините за здравето обхващат имунната система, храносмилането, костите и дори мозъка. Ето какво показват проучванията и защо този тъмен плод заслужава титлата суперхраната за лятото.
Витамин С и антиоксиданти, щит за имунитета
Само една чаша сурови къпини осигурява 30,2 мг витамин С, около една трета от препоръчителната дневна доза. Витаминът участва в образуването на колаген, подпомага зарастването на рани, усвояването на желязо и нормалната работа на имунната система.
Според данни на Националните здравни институти на САЩ витамин С действа като антиоксидант и подпомага борбата със свободните радикали, молекули, свързани с оксидативен стрес, който може да доведе до хронични заболявания, включително онкологични. Учените подчертават, че са нужни още изследвания, но резултатите дотук са обнадеждаващи.
Фибри за добро храносмилане и здраво сърце
Една чаша къпини съдържа почти 8 грама фибри, впечатляващо за толкова дребен плод. Фибрите за добро храносмилане подпомагат редовната перисталтика, хранят полезните чревни бактерии и удължават усещането за ситост.
Нещо повече, мета-анализ от 2022 г. свързва ниския прием на фибри с повишен риск от сърдечносъдови заболявания, а достатъчното количество, с по-нисък холестерол и по-добър контрол на кръвната захар.
Витамин К и съсирване на кръвта
Къпините са отличен източник на витамин К, 28,5 микрограма на чаша, близо една четвърт от дневната доза. Той е ключов за съсирването на кръвта и костния метаболизъм, а дефицитът му може да доведе до лесно образуване на синини и изтъняване на костите.
Хората, приемащи антикоагуланти (лекарства за разреждане на кръвта), трябва да поддържат постоянен прием на храни с витамин К и да се консултират с лекаря си.
Манган за костите и зарастването на рани
Една чаша къпини покрива 39% от дневната нужда от манган, минерал, важен за развитието на костите, имунитета и образуването на колаген. Според Институт „Лайнъс Полинг" манганът може да подпомага и превенцията на остеопороза.
Превенция на когнитивен спад, храна за мозъка
Обзор на изследвания, публикуван в Journal of Agricultural and Food Chemistry, заключава, че антиоксидантите в плодовете от типа на къпините намаляват възпалението в мозъка и подобряват комуникацията между невроните. Това може да забави свързаната с възрастта загуба на памет, ключов фактор в превенцията на когнитивния спад.
Орално здраве и венци
Според проучване от 2013 г. екстрактът от къпини проявява антибактериални и противовъзпалителни свойства срещу бактерии, причиняващи заболявания на устната кухина. Изследователите предполагат, че той може да помага в превенцията на кариеси и възпаление на венците, макар да са нужни още данни.
Подходящи при диабет и отслабване
Една чаша къпини съдържа само 62 калории, 1 г мазнини и 14 г въглехидрати. С гликемичен индекс 25 и нисък гликемичен товар (4) те са разумен избор в диета при диабет и отслабване, тъй като не предизвикват резки скокове на кръвната захар.
Богати на витамини С и К, манган, фибри и антиоксиданти, но бедни на калории, къпините с основание се нареждат сред суперхраните. Добавете ги към смути, салата или кисело мляко, мозъкът, сърцето и костите ви ще са благодарни.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- Healthline. „Ползи за здравето от къпините"
FDA. „Дневни стойности на етикетите за хранителна информация и добавки"
USDA FoodData Central. „Хранителен състав на сурови къпини"
PMC/NIH. „Мета-анализ: прием на фибри и риск от сърдечносъдови заболявания" (2022)
Journal of Periodontal Research (Wiley) „Антибактериални свойства на екстракт от къпина срещу орални патогени" (2013)
Институт „Лайнъс Полинг", Орегонски държавен университет. „Манган"
Институт „Лайнъс Полинг", Орегонски държавен университет. Витамин К".
Journal of Agricultural and Food Chemistry. „Плодовете от тип бери и мозъчното здраве при стареене"
NIH, Служба за хранителни добавки. „Витамин С: справка за здравни специалисти"