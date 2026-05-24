Пурините (естествени химични съединения, които изграждат ДНК и РНК във всички живи клетки) се срещат в определени храни, които тялото след това превръща в пикочна киселина.

Високите нива на пикочна киселина могат да се натрупат като остри кристали в и около ставите, причинявайки подагра.

Начин на хранене или диета с ниско съдържание на пурини може да помогне за намаляване на нивата на пикочна киселина и да помогне за овладяване на подаграта.

Тази статия разглежда как яйцата могат да повлияят на подаграта, идеи как да включите яйца в диетата и други храни, които да включите или избягвате при подагра.

Безопасни ли са яйцата за консумация, ако имате подагра?

Наличните изследвания не са открили връзка между консумацията на яйца и подаграта.

Вместо това, яйцата могат да бъдат част от диета, подходяща за хора с подагра, която включва също:

Нискомаслени млечни продукти

Зеленчуци

Пълнозърнести храни

Бобови растения

Семена

Ядки

Могат ли яйцата да причинят пристъп на подагра?

Яйцата е малко вероятно да причинят пристъп на подагра.

Яйцата могат да намалят нивата на пикочна киселина в кръвта и да намалят риска от хиперурикемия - термин за високи нива на пикочна киселина.

Понижаването на нивата на пикочна киселина може да помогне за намаляване на риска от пристъпи на подагра.

Как да консумираме яйца при подагра

Според експертите консумацията на 1 яйце на ден може да има ползи за здравето.

Идеите за рецепти за консумация на яйца като част от диета, подходяща за хора с подагра, включват следното:

Сварете яйцата и ги консумирайте цели като лека закуска или със зеленчуци и салата като част от хранене.

Нарежете или намачкайте варени яйца с пълнозърнест хляб за сандвич с яйца.

Направете бъркани яйца и ги сервирайте върху пълнозърнест препечен хляб.

Изпържете яйце в растително масло, като зехтин, и го добавете като допълнителен протеин към храненето.

Може да приготвите яйцата поширани.

Пригответе омлет и добавете зеленчуци и нискомаслено сирене, за да ги сервирате със зеленчуци или салата.

Хората може да искат да избягват добавянето на животински мазнини, ако готвят яйца. Използването на здравословно за сърцето масло, като зехтин, може да е по-добър вариант.

Може също да искате да избягвате добавянето на месо към храненето, като бекон или други храни с високо съдържание на пурини.

Внимавайте със срока на годност и състоянието на яйцата

Пресните, сурови яйца могат да съдържат салмонела, вид бактерия, която може да причини хранително отравяне. Симптомите на инфекция със салмонела могат да причинят:

Диария

Температура

Коремни спазми

Повръщане

В повечето случаи хората ще се възстановят от инфекцията в рамките на 4-7 дни без лечение. В други случаи инфекцията може да бъде тежка и хората ще се нуждаят от незабавно лечение с антибиотици.

Хората с повишен риск от тежка инфекция със салмонела са:

Деца и възрастни хора

Бременни

Хора с отслабена имунна система, като хора с рак, диабет, ХИВ, СПИН или хора, получили трансплантация на органи

Управление на подаграта с диета

Само диетата може да не е достатъчно ефективна за управление на подаграта, но в комбинация с други лечения, като например медикаменти, може да помогне.

Може да не сте в състояние да избегнете напълно пурините, но фокусирането върху хранене с ниско съдържание на пурини, балансирана и здравословна диета може да помогне да се справите по-добре със симптомите на подагра и да поддържате цялостното си здраве.

Позволени храни при подарга

Фондацията за артрит препоръчва на хората с подагра да включат следните храни в диетата си:

Зеленчуци

Череши

Храни с високо съдържание на витамин C или добавка с витамин C

Обезмаслено мляко и нискомаслени млечни продукти

Пълнозърнести продукти

Растителни масла, като зехтин

Кафе

Храни, които трябва да се избягват при подагра

Храните, които трябва да се избягват или ограничават при подагра, включват следното:

Субпродукти, като черен дроб

Червено и преработено месо, включително бекон, свинско и говеждо месо и други

Някои морски дарове и миди, като скариди, омари, сардини и раци

Преработени храни, като закуски и замразени ястия

Рафинирани въглехидрати, като бял хляб, тестени изделия или ориз

Сладки напитки

Алкохол

Начин на хранене с ниско съдържание на пурини може да помогне да се справите по-добре с подаграта.

Може да включите яйцата като част от балансирана диета, подходяща в случай, че имате подагра.

В някои случаи обаче само диетата може да не е достатъчна за овладяване на подаграта. Може да се нуждаете от лекарска намеса и медикаменти за овладяване на пристъпите на подагра.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

