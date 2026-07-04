Здравето на червата най-сетне е в центъра на вниманието и производителите на напитки го усетиха бързо. На рафтовете се появяват все повече полезни за стомаха газирани напитки, които обещават да подхранят чревния микробиом с живи бактерии и фибри. Но могат ли тези модерни напитки наистина да заменят грижата за храносмилането, или са предимно умел маркетинг?

Темата коментира Сали Куземчак, магистър и регистриран диетолог, консултант към WebMD,

Какво представляват пробиотичните и пребиотичните газирани напитки?

Тук говорим за два основни вида пробиотични и пребиотични газирани напитки, всеки от които действа по различен начин върху здравето на чревния микробиом:

Снимка: Canva

Пробиотичните съдържат живи „полезни" бактерии, които трябва да заселят червата с добра микрофлора и да изместят вредните микроорганизми, затова се рекламират като напитки с живи бактерии .

Пребиотичните съдържат вид фибри (най-често инулин ), които служат за храна на тези добри бактерии, за да се развиват по-успешно.

Освен това повечето от тези напитки съдържат и съставки, познати от обикновените безалкохолни, като плодов сок, газирана вода, лимонена киселина, а понякога захар или изкуствени подсладители като стевия.

Какви са предимствата?

Основният плюс е, че тези напитки обикновено имат ниско съдържание на захар, само няколко грама. При пребиотичните варианти получавате и известно количество фибри за храносмилането, нещо, което по принцип липсва в безалкохолните, а повечето хора не приемат достатъчно фибри дневно.

Кога е добре да внимавате?

Дали можете да разчитате на тези напитки за реална полза за червата обаче все още се обсъжда. Ако имате синдром на раздразненото черво (СРЧ), е възможно да сте чувствителни към фибрите в пребиотичните напитки, комбинацията инулин и подуване може да доведе до газове, коремна болка и подуване на корема и газове.

Снимка: Canva

Освен това наличието на полезни съставки не отменя факта, че напитките все пак може да съдържат захар. А като всяка газирана напитка, честата им консумация не щади зъбния емайл.

Какво съветва диетологът?

Сали Куземчак препоръчва хранителните вещества, включително фибрите, да се набавят преди всичко чрез храна. Богати на нутриенти източници на пребиотици са бананите, ябълките, лукът и сладките картофи. А натурални пробиотици ще откриете във ферментиралите храни, кисело мляко с живи култури, кисело зеле, кисели краставички в саламура (не в оцет) и кефир.

Според нея, ако така или иначе пиете безалкохолни, тези напитки не са лош избор и наистина предлагат по-малко захар и потенциално полезни бактерии и фибри. Но със същия успех, добавя Куземчак, можете да сложите малко плодов сок към газирана вода и да набавите пробиотиците и пребиотиците от по-пълноценни източници.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници