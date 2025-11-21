Хората с хранителни разстройства имат повишен риск от сериозни здравословни проблеми дори години след диагностицирането им, като рисковете остават повишено както след пет, така и след десет години по-късно, показва анализ, публикуван в списание BMJ Medicine, съобщава Euronews.

В рамките на първата година след диагнозата пациентите са значително по-склонни да развият чернодробни заболявания, бъбречна недостатъчност, остеопороза, диабет, сърдечна недостатъчност, депресия, самонараняване и суицидни мисли в сравнение с хора без хранително разстройство.

Мащаб на проучването

Изследователският екип от Обединеното кралство анализира данни от около 24 700 души в Англия с диагностицирано хранително разстройство, сравнявайки ги с близо 493 000 души със сходен произход, но без такова разстройство.

Снимка: Canva

Жените и момичетата съставляват 89% от участниците в проучването. Сред тези с хранителни разстройства около 15% имат анорексия, 21% булимия, 5% компулсивно преяждане, а останалите 60% други или неуточнени разстройства.

Какво представляват хранителните разстройства?

Хранителните разстройства са сериозни психични заболявания, характеризиращи се с нарушени хранителни навици и нездравословна фиксация към храната, теглото и телесния образ. Те засягат над 16 млн. души по света.

Основните видове хранителни разстройства включват:

Анорексия: характеризира се с екстремно ограничаване на храненето, интензивен страх от наддаване на тегло и изкривено възприятие за собственото тяло. Пациентите често имат значително поднормено тегло.

Булимия: включва епизоди на преяждане, последвани от компенсаторно поведение като предизвикване на повръщане, злоупотреба с лаксативи или прекомерни физически упражнения.

Снимка: Canva

Компулсивно преяждане: характеризира се с редовни епизоди на консумиране на големи количества храна без контрол, но без компенсаторно поведение.

Физически последици

Хранителните разстройства водят до множество физически усложнения:

Сърдечно-съдови проблеми : Недохранването може да причини брадикардия, ниско кръвно налягане и сърдечна недостатъчност.

Костни заболявания : Остеопорозата възниква поради недостиг на калций и витамин D.

Ендокринни нарушения : Включително диабет, нарушения на щитовидната жлеза и хормонален дисбаланс.

Чернодробни и бъбречни проблеми : Токсините и дехидратацията натоварват тези органи.

Стомашно-чревни усложнения : От запек до сериозни увреждания на храносмилателната система.

Психологическото измерение

Хранителните разстройства рядко съществуват изолирано. Често се съпътстват от депресия, тревожност, обсесивно-компулсивно разстройство и посттравматично стресово разстройство. Това прави лечението още по-комплексно и изисква интегриран подход.

Снимка: Canva

Изследователите подчертават важността на продължително наблюдение на дългосрочните физически здравни резултати при хора с история на хранителни разстройства и призовават общопрактикуващите лекари да подобрят подкрепата за пациентите в процес на възстановяване.

"Съществува потенциална празнина в грижите, където трудностите на пациентите са твърде сложни за краткосрочни интервенции с ниска интензивност, но недостатъчно сложни за специализирани екипи", отбелязват учените.

Ранното разпознаване и лечение са критично важни. Ако вие или някой близък се бори с хранително разстройство, не се колебайте да потърсите професионална помощ. Мултидисциплинарният подход, включващ психотерапия, хранителна консултация и медицинско наблюдение, предлага най-добри шансове за пълно възстановяване.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.