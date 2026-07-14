Високите триглицериди са един от най-подценяваните рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания и за разлика от много други здравословни проблеми, диетата играе директна роля в тяхното покачване.

Триглицеридите са вид мазнини в кръвта, които тялото произвежда от излишните калории, захари и скорбяла, които не изгаряме веднага. Ако наскоро сте научили, че вашите нива са над нормата, добра новина е, че храната, която избирате всеки ден, може да направи реална разлика.

Ето кои продукти експертите съветват да следите внимателно.

Скрити източници на захар и скорбяла

Скорбялните зеленчуци като царевица и грах се превръщат по-лесно в триглицериди, отколкото некорбялните алтернативи. По-добър избор са карфиолът, кейлът и гъбите.

Скорбялните храни, паста, картофи, зърнени храни, не трябва да отпадат напълно, но е важно да се спазват препоръчителните порции, филия хляб, 1/3 чаша ориз или половин чаша паста.

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Сладките напитки, като газирани напитки, плодови сокове, сладък чай и сиропести кафета, са чест и подценяван източник на излишна захар.

Медът и кленовият сироп често се възприемат като по-естествена алтернатива на захарта, но според специалисти по липидология те въздействат по сходен начин върху триглицеридите.

Мазнини, които заслужават внимание

Печени боб с добавена захар или свинско , заменете с черен боб, богат на фибри и протеин, без наситени мазнини.

Консервирана риба в олио , изберете вариант, консервиран във вода.

Кокосови продукти , въпреки популярността си, съдържат високо ниво на наситени мазнини.

Тестени и печени изделия с масло и трансмазнини, проверявайте етикета внимателно.

Мазни меса и преработени меса (бекон, наденица, шунка), свързват се с повишен риск от сърдечни заболявания и диабет.

Масло и маргарин , олио от маслини, рапица, орехи или ленено семе са по-подходяща алтернатива при готвене.

Алкохолът и триглицеридите

Според проучване, публикувано от Националното дружество по липидология (National Lipid Association), при значително повишени нива на триглицериди се препоръчва пълно ограничаване на алкохола.

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Плодовете са полезни, но с мярка

Пресните и замразени плодове остават добър избор пред десертите, но сушените плодове съдържат концентрирана захар, препоръчителната порция е около 1/4 чаша.

Високите триглицериди не се управляват само с едно хранително решение, а с последователни малки промени, по-малко добавена захар, внимателен избор на мазнини и разумни порции скорбялни храни.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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