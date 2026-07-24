Изборът на храна може да засили или да намали възпалението в организма, а то от своя страна е свързано с редица сериозни здравословни проблеми: сърдечно-съдови заболявания, метаболитни нарушения като диабет тип 2, автоимунни заболявания и невродегенеративни болести като Паркинсон.

Затова разпознаването на противовъзпалителни храни не е просто модна тенденция, а инструмент за реална превенция.

Темата коментира пред здравният портал Verywell Health, Лия Барън, диетолог, която обяснява какво всъщност прави една храна полезна в борбата с хроничното възпаление.

Не отделната храна, а цялостният модел на хранене

Според Барън най-важното е да разберем, че цялостните хранителни навици, а не отделна храна, определят риска от развитие на възпалителни заболявания.

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Човек, който се храни предимно с ултрапреработени продукти, бедни на фибри и богати на наситени мазнини и добавена захар, е изложен на по-висок риск от развитие на възпалително заболяване, отколкото човек, чието меню се основава на цели храни, плодове, зеленчуци, постни протеини и пълнозърнести продукти, дори и той от време на време да консумира преработени храни.

Какво характеризира противовъзпалителната диета

Като цяло храните намаляващи възпалението са цели, минимално преработени, цветни, богати на микронутриенти, фибри и антиоксиданти, и бедни на добавена захар и наситени мазнини. Те са предимно растителни: плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, бобови растения, ядки и семена. Мазната риба, сьомга, сардини, също се смята за противовъзпалителна благодарение на съдържанието на омега-3 мастни киселини.

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Барън препоръчва фокус върху растителните храни, тъй като повечето хора не покриват препоръчителните дневни порции плодове и зеленчуци. Всички те осигуряват микронутриенти и натурални антиоксиданти, но по-тъмните и наситено оцветени видове съдържат по-високи концентрации на тези съединения, например къдраво зеле (кейл), сладки картофи, боровинки и нар. Билките и подправките също заслужават по-активно място в готвенето, тъй като добавят допълнителна доза противовъзпалителни вещества.

Как да прилагате противовъзпалителна диета на практика

Един от най-лесните начини да структурирате хранене е методът на чинията: половината от чинията се запълва със зеленчуци и/или плодове, една четвърт, протеин, и една четвърт с въглехидрати. Така автоматично увеличавате приема на растителни храни, като същевременно изграждате балансирано хранене с протеини, въглехидрати и мазнини.

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Начин на живот също влияе на възпалението

Храненето с цели храни не е единственият фактор. Според експертите редица навици могат да помогнат за овладяване на хроничното възпаление:2

Редовна физическа активност

Управление на стреса

Достатъчно качествен сън

Ако прилагате тези стъпки, но не забелязвате подобрение, е добре да се консултирате с лекар. Той може да ви насочи към специалист, който да прецени дали са необходими медикаменти или други интервенции.

Противовъзпалителното хранене не изисква драстични промени, а последователност: повече цели, цветни и богати на фибри храни, по-малко ултрапреработени продукти, и грижа за съня, движението и стреса. Комбинацията от тези фактори е това, което реално влияе върху дългосрочното здраве, не отделната „суперхрана“.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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