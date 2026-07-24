Изборът на храна може да засили или да намали възпалението в организма, а то от своя страна е свързано с редица сериозни здравословни проблеми: сърдечно-съдови заболявания, метаболитни нарушения като диабет тип 2, автоимунни заболявания и невродегенеративни болести като Паркинсон.

Затова разпознаването на противовъзпалителни храни не е просто модна тенденция, а инструмент за реална превенция.

Темата коментира пред здравният портал Verywell Health, Лия Барън, диетолог, която обяснява какво всъщност прави една храна полезна в борбата с хроничното възпаление.

Не отделната храна, а цялостният модел на хранене

Според Барън най-важното е да разберем, че цялостните хранителни навици, а не отделна храна, определят риска от развитие на възпалителни заболявания.

Снимка: iStock

Човек, който се храни предимно с ултрапреработени продукти, бедни на фибри и богати на наситени мазнини и добавена захар, е изложен на по-висок риск от развитие на възпалително заболяване, отколкото човек, чието меню се основава на цели храни, плодове, зеленчуци, постни протеини и пълнозърнести продукти, дори и той от време на време да консумира преработени храни.

Бамя при диабет: Понижава ли холестерола и възпалението?

Какво характеризира противовъзпалителната диета

Като цяло храните намаляващи възпалението са цели, минимално преработени, цветни, богати на микронутриенти, фибри и антиоксиданти, и бедни на добавена захар и наситени мазнини. Те са предимно растителни: плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, бобови растения, ядки и семена. Мазната риба, сьомга, сардини,  също се смята за противовъзпалителна благодарение на съдържанието на омега-3 мастни киселини.

Снимка: Canva

Барън препоръчва фокус върху растителните храни, тъй като повечето хора не покриват препоръчителните дневни порции плодове и зеленчуци. Всички те осигуряват микронутриенти и натурални антиоксиданти, но по-тъмните и наситено оцветени видове съдържат по-високи концентрации на тези съединения, например къдраво зеле (кейл), сладки картофи, боровинки и нар. Билките и подправките също заслужават по-активно място в готвенето, тъй като добавят допълнителна доза противовъзпалителни вещества.

Как да прилагате противовъзпалителна диета на практика

Един от най-лесните начини да структурирате хранене е методът на чинията: половината от чинията се запълва със зеленчуци и/или плодове, една четвърт, протеин, и една четвърт  с въглехидрати. Така автоматично увеличавате приема на растителни храни, като същевременно изграждате балансирано хранене с протеини, въглехидрати и мазнини.

Снимка: Canva

Начин на живот също влияе на възпалението

Храненето с цели храни не е единственият фактор. Според експертите редица навици могат да помогнат за овладяване на хроничното възпаление:2

  • Редовна физическа активност
  • Управление на стреса
  • Достатъчно качествен сън

Ако прилагате тези стъпки, но не забелязвате подобрение, е добре да се консултирате с лекар. Той може да ви насочи към специалист, който да прецени дали са необходими медикаменти или други интервенции.

Диета при хронична болка: Как храненето може да облекчи възпалението

Противовъзпалителното хранене не изисква драстични промени, а последователност: повече цели, цветни и богати на фибри храни, по-малко ултрапреработени продукти, и грижа за съня, движението и стреса. Комбинацията от тези фактори е това, което реално влияе върху дългосрочното здраве, не отделната „суперхрана“.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници

  1. NIEHS. Възпаление (National Institute of Environmental Health Sciences)
  2. Департамент по въпросите на ветераните на САЩ. Хранене за намаляване на възпалението
  3. Verywell Health. Как да разберете дали дадена храна е противовъзпалителна