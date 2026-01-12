Диетата „Портфолио” намалява риска от смъртност и сърдечни заболявания

Средиземноморската и DASH диетите имат доказано широко признание заради ползите си за здравето, особено за сърдечното здраве.
И все пак една по-малко известна диета, полезна за сърцето, привлича вниманието заради способността си да намалява риска от смърт вследствие на сърдечно-съдови заболявания, и други хронични здравословни проблеми.
Известна е като „Портфолио” диета и две скорошни проучвания показват, че ползите от нея не само намаляват риска или забавянето на началото на сърдечно-съдовите заболявания, но потенциално тя може да намали и риска от смъртност.
Какво представлява портфолио диетата?
Портфолиото диета е разработена през 2003 г. от професор Дейвид Дженкинс от Университета в Торонто.
Режимът комбинира специфични растителни храни, за да създаде адитивен ефект, значително понижавайки LDL („лошия“) холестерол, подобно на някои лекарства за понижаване на холестерола, като същевременно подобрява кръвното налягане и контрола на кръвната захар.
Хранителният план получава името си, тъй като изисква заместване на храни, които вече са в диетата на човек, с такива от „портфолио“ от съставки за понижаване на холестерола, които попадат в четири категории:
Четирите основни категории храни в портфолио диетата:
- Соеви/растителни протеини – заместват наситените мазнини
- Растителни стероли – блокират абсорбцията на холестерол
- Ядки – осигуряват здравословни ненаситени мазнини
- Разтворими фибри – свързват и отстраняват жлъчката и холестерола
"Когато става въпрос за понижаване на лошия LDL холестерол, там портфолио диетата наистина блести", обяснява Ерин Шийхан, сърдечно-съдов диетолог от Wellstar. "С тази диета комбинираме множество храни, които се натрупват една върху друга и увеличават максимално ефекта за понижаване на LDL."
Дългосрочните здравни ефекти: Какво показват новите проучвания
Две скорошни изследвания на Медицинския факултет "Темърти" към Университета в Торонто проследяват дългосрочните ефекти на портфолио диетата.
Проучване за смъртността при възрастни
В изследване, публикувано в списание BMC Medicine през май 2025 г., учените събират данни от близо 15 000 души за период от две десетилетия.
Участниците документират дневния си прием на храна и попълват допълнителни въпросници, получавайки положителни точки за консумация на храни от портфолиото диета и отрицателни точки за консумация на храни с високо съдържание на наситени мазнини и холестерол.
Основните констатации
- Умерено спазване на диетата намалява риска от смъртност от сърдечно-съдови заболявания с 12% и от коронарна болест на сърцето с 14%
- Стриктно спазване на диетата увеличава тези стойности съответно до 16% и 18%
- Общата смъртност намалява с 14% при стриктно придържане към хранителния режим.
"Намаляването на смъртността не е лесно за доказване", коментира д-р Чандан Девиреди, кардиолог от Emory Healthcare в Атланта. „Когато видите какви числа се предлагат за намаляване с тези промени в диетата, това е доста впечатляващо.“
Портфолио диетата като ранна превенция
Второто проучване, също публикувано в BMC Medicine, разкрива още по-обнадеждаващи резултати за младите възрастни.
Те установяват, че ползите от ранното придържане към диетата са двойни – може да ограничи излагането на „лошия“ LDL холестерол през целия им живот и да забави началото на сърдечно-съдови събития.
Ползите от ранното започване на портфолио диетата
- Спазване на диетата в 50% от времето може да отложи настъпването на сърдечно-съдови събития с 6 години
- 100% придържане може да удължи този период до 13 години
„Има неща, които можем да направим, за да предотвратим сърдечно-съдови заболявания и други хронични заболявания, и мисля, че е вълнуващо да се мисли за забавянето на това свързано с възрастта покачване на LDL холестерола, което от своя страна забавя сърдечно-съдовия ни риск“, казват експертите.
Портфолио диета меню: Какви храни включва
За да се възползвате от ползите на портфолио диетата, фокусирайте се върху:
Препоръчителни храни:
- Ядки: Бадеми, орехи, шамфъстък, фъстъци, ядкови масла (натурални).
- Растителни протеини: Соя, тофу, нахут, леща, боб
- Фибри: Овесени ядки, ечемик, ябълки, портокали, круши, горски плодове, патладжан, бамя, сладки картофи, авокадо.
- Фитостероли: Намират се в плодове, зеленчуци, ядки, семена и обогатени храни като някои маргарини или зърнени храни.
- Здравословни мазнини: Авокадо, зехтин, семена (лен, чиа, слънчоглед).
- Пълнозърнести храни: Овес, ечемик, пълнозърнеста пшеница.
Избягвайте:
- Животински продукти (червено месо, млечни продукти с високо съдържание на мазнини, яйца)
- Наситени мазнини
- Преработени храни
Как да започнете: Практични съвети
Експертите препоръчват постепенен подход към промяната:
"Можете да ядете шепа ядки всеки ден и да имате няколко вегетариански ястия през седмицата – това все още е достатъчно, за да видите отлични резултати. Наистина става въпрос за последователност, не за перфекционизъм", отбелязват експертите.
Преодоляване на бариерите
Основното предизвикателство пред портфолио диетата са навиците и бюджетът.
Диетичните избори и инстинкти на човек са толкова вкоренени след цял живот, че за мнозина може да е много трудно внезапно да направят обрат на 180 градуса. Следват още въпроси – дали знаят как да готвят и приготвят, дали имат ресурсите да се сдобият с този вид храни.
Истината обаче е, че много от храните, които се препоръчват в тази диета, както и в други диети, всъщност са доста достъпни. Например:
- Консервиран боб е много по-евтин от месо
- Замразени плодове и зеленчуци са напълно достъпна алтернатива
- Фокусът трябва да е върху добавянето, а не премахването на храни
Портфолио диетата предлага научно доказан начин за понижаване на холестерола и риска от сърдечни заболявания.
Преди да промените значително хранителния си режим, консултирайте се с Вашия лекар или диетолог, за да определите най-подходящия подход за Вашето здравословно състояние.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
Източници
- Healthline (2025): Портфолио изследвания върху диетата и здравето на сърцето
- NewsMedical (2025): Растителната диета е свързана с по-малко смъртни случаи, свързани със сърдечно-съдови заболявания
- Медицински факултет на Университета в Торонто, Темърти (2024-2025): Изследване на Портфолио диетата