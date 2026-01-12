Диетата „Портфолио” намалява риска от смъртност и сърдечни заболявания

Средиземноморската и DASH диетите имат доказано широко признание заради ползите си за здравето, особено за сърдечното здраве.

И все пак една по-малко известна диета, полезна за сърцето, привлича вниманието заради способността си да намалява риска от смърт вследствие на сърдечно-съдови заболявания, и други хронични здравословни проблеми.

Известна е като „Портфолио” диета и две скорошни проучвания показват, че ползите от нея не само намаляват риска или забавянето на началото на сърдечно-съдовите заболявания, но потенциално тя може да намали и риска от смъртност.

Какво представлява портфолио диетата?

Портфолиото диета е разработена през 2003 г. от професор Дейвид Дженкинс от Университета в Торонто.

Режимът комбинира специфични растителни храни, за да създаде адитивен ефект, значително понижавайки LDL („лошия“) холестерол, подобно на някои лекарства за понижаване на холестерола, като същевременно подобрява кръвното налягане и контрола на кръвната захар.

Хранителният план получава името си, тъй като изисква заместване на храни, които вече са в диетата на човек, с такива от „портфолио“ от съставки за понижаване на холестерола, които попадат в четири категории:

Четирите основни категории храни в портфолио диетата:

Соеви/растителни протеини – заместват наситените мазнини

Растителни стероли – блокират абсорбцията на холестерол

Ядки – осигуряват здравословни ненаситени мазнини

Разтворими фибри – свързват и отстраняват жлъчката и холестерола

"Когато става въпрос за понижаване на лошия LDL холестерол, там портфолио диетата наистина блести", обяснява Ерин Шийхан, сърдечно-съдов диетолог от Wellstar. "С тази диета комбинираме множество храни, които се натрупват една върху друга и увеличават максимално ефекта за понижаване на LDL."

Дългосрочните здравни ефекти: Какво показват новите проучвания

Две скорошни изследвания на Медицинския факултет "Темърти" към Университета в Торонто проследяват дългосрочните ефекти на портфолио диетата.

Проучване за смъртността при възрастни

В изследване, публикувано в списание BMC Medicine през май 2025 г., учените събират данни от близо 15 000 души за период от две десетилетия.

Участниците документират дневния си прием на храна и попълват допълнителни въпросници, получавайки положителни точки за консумация на храни от портфолиото диета и отрицателни точки за консумация на храни с високо съдържание на наситени мазнини и холестерол.

Основните констатации

Умерено спазване на диетата намалява риска от смъртност от сърдечно-съдови заболявания с 12% и от коронарна болест на сърцето с 14%

Стриктно спазване на диетата увеличава тези стойности съответно до 16% и 18%

Общата смъртност намалява с 14% при стриктно придържане към хранителния режим.

"Намаляването на смъртността не е лесно за доказване", коментира д-р Чандан Девиреди, кардиолог от Emory Healthcare в Атланта. „Когато видите какви числа се предлагат за намаляване с тези промени в диетата, това е доста впечатляващо.“

Портфолио диетата като ранна превенция

Второто проучване, също публикувано в BMC Medicine, разкрива още по-обнадеждаващи резултати за младите възрастни.

Те установяват, че ползите от ранното придържане към диетата са двойни – може да ограничи излагането на „лошия“ LDL холестерол през целия им живот и да забави началото на сърдечно-съдови събития.

Ползите от ранното започване на портфолио диетата

Спазване на диетата в 50% от времето може да отложи настъпването на сърдечно-съдови събития с 6 години

100% придържане може да удължи този период до 13 години

„Има неща, които можем да направим, за да предотвратим сърдечно-съдови заболявания и други хронични заболявания, и мисля, че е вълнуващо да се мисли за забавянето на това свързано с възрастта покачване на LDL холестерола, което от своя страна забавя сърдечно-съдовия ни риск“, казват експертите.

Портфолио диета меню: Какви храни включва

За да се възползвате от ползите на портфолио диетата, фокусирайте се върху:

Препоръчителни храни:

Ядки: Бадеми, орехи, шамфъстък, фъстъци, ядкови масла (натурални).

Растителни протеини: Соя, тофу, нахут, леща, боб

Фибри: Овесени ядки, ечемик, ябълки, портокали, круши, горски плодове, патладжан, бамя, сладки картофи, авокадо.

Фитостероли: Намират се в плодове, зеленчуци, ядки, семена и обогатени храни като някои маргарини или зърнени храни.

Здравословни мазнини: Авокадо, зехтин, семена (лен, чиа, слънчоглед).

Пълнозърнести храни: Овес, ечемик, пълнозърнеста пшеница.

Избягвайте:

Животински продукти (червено месо, млечни продукти с високо съдържание на мазнини, яйца)

Наситени мазнини

Преработени храни

Как да започнете: Практични съвети

Експертите препоръчват постепенен подход към промяната:

"Можете да ядете шепа ядки всеки ден и да имате няколко вегетариански ястия през седмицата – това все още е достатъчно, за да видите отлични резултати. Наистина става въпрос за последователност, не за перфекционизъм", отбелязват експертите.

Преодоляване на бариерите

Основното предизвикателство пред портфолио диетата са навиците и бюджетът.

Диетичните избори и инстинкти на човек са толкова вкоренени след цял живот, че за мнозина може да е много трудно внезапно да направят обрат на 180 градуса. Следват още въпроси – дали знаят как да готвят и приготвят, дали имат ресурсите да се сдобият с този вид храни.

Истината обаче е, че много от храните, които се препоръчват в тази диета, както и в други диети, всъщност са доста достъпни. Например:

Консервиран боб е много по-евтин от месо

Замразени плодове и зеленчуци са напълно достъпна алтернатива

Фокусът трябва да е върху добавянето , а не премахването на храни

Портфолио диетата предлага научно доказан начин за понижаване на холестерола и риска от сърдечни заболявания.

Преди да промените значително хранителния си режим, консултирайте се с Вашия лекар или диетолог, за да определите най-подходящия подход за Вашето здравословно състояние.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

