Червеното месо е скритият коз за добро психично здраве

Червеното месо отдавна се свързва с повишен риск от сърдечносъдови заболявания. Част от причините са свързани с количеството мазнини, холестерол и съдържание на натрий. Прекомерната консумация на червено месо може да увеличи рисковете от високо кръвно налягане, инсулт и сърдечна недостатъчност.

От друга страна червеното месо е изключително богато на протеин и есенциални аминокиселини, които организмът ни не произвежда сам.

Желязо, цинк и фосфор са важни за храносмилането, имунната система и здравината на костите.

Нов анализ на екип от Държавния университет на Южна Дакота предлага различен поглед върху ролята на червените меса в здравословното хранене. И той е свързан по-скоро с ползите от консумиране на червено месо, пише специализираното издание Medicxpress.

Връзка между червеното месо и психиката

Според Самитиняя Дакал, доцент в Училището по здравеопазване и хуманитарни науки към Университета в Сан Диего, включването на червено месо в ежедневното меню подобрява свойствата на хранителните вещества, свързани с психичното здраве, и е свързано с благоприятни промени в разнообразието на чревните микроби.

„Това, което е наистина убедително, е значителната хранителна полза, която наблюдаваме при здравословно хранещите се, които консумират червено месо“, казва експертът.

Доказателства за влиянието на червеното месо

В рамките на проучването, представено на конгреса Nutrition 2025 на Американското дружество по хранене, учените проследяват начина на хранене и здравните показатели на 4915 възрастни.

Снимка: iStock

Те са разделени в четири различни групи според индекса за здравословно хранене и наличието или отсъствието на червено месо в менюто им:

Висок индекс на здравословно хранене с консумация на червено месо

Висок индекс на здравословно хранене без консумация на червено месо

Нисък индекс на здравословно хранене с консумация на червено месо

Нисък индекс на здравословно хранене без консумация на червено месо.

След проведените тестове, резултатите са следните:

Здравословно тегло – Хората с висок здравословен индекс поддържат нормално телесно тегло независимо от това дали консумират червено месо.

Хранителна адекватност – Онези от тях, които включват крехко червено месо, постигат значимо по-добър прием на цинк, селен, витамин B12 и холин – нутриенти, критични за мозъчната функция.

Психично здраве – По-високите резултати на индекса на здравословно хранене се асоциират с по-ниски шансове за депресия, посттравматично стресово разстройство и биполярно разстройство, независимо от консумацията на месо.

Снимка: iStock

Чревен микробиом – Най-голямо разнообразие на чревните бактерии се наблюдава при участниците с висок здравословен индекс, които приемат червено месо.

„Нашите открития подкрепят по-малко строг подход към здравословното хранене. Това показва, че фокусирането върху цялостния хранителен режим е по-мощен инструмент за дългосрочно здраве, отколкото простото стриктно елиминиране на определени храни“, допълват от екипа изследователи.

„Най-убедителен беше значителният хранителен плюс при хората с високо-качествен режим, които все пак ядат червено месо. Публичното послание не бива да е пълна елиминация, а изграждане на добре балансиран хранителен модел, в който крехкото червено месо да има своето място“, казват още експертите.

Кои хора все пак да избягват червеното месо

Въпреки ползите от червеното месо, все пак има групи хора, които поради една или друга причина, трябва да го избягват. Част от тях са:

Хора с висок холестерол – Ежедневната консумация може допълнително да повиши холестерола.

Хора със сърдечни заболявания – Натрупването на плака в артериите може да доведе до неприятни последици, а това натрупване може да бъде избегнато или поне ограничено с диета с изключително малко или по възможност – никакви нездравословни мазнини.

Хора с бъбречно заболяване – Ако заболяването е в по-напреднал стадий, не се препоръчва консумацията на червено месо или поне тя да бъде сведена до минимум.

Хора с подагра – Консумирането на храна, богата на пурини (червеното месо е една от тях), както напитки, подсладени с плодова захар, повишават нивата на пикочна киселина, което увеличава риска от подагра.

Хора с фамилна анамнеза за някои видове рак – Ако имате фамилна анамнеза за някои видове рак, като например рак на дебелото черво, честата консумация на червено и преработено месо води до по-висок риск от развитие на тези заболявания. Следователно е добре да бъдете предпазливи.

Хора с алергия към червеното месо