Това, което пиете, може да повлияе на здравето на костите ви, дори обикновените напитки като чай и мляко. И двете предлагат ползи, но помагат на костите по различни начини.

Много от нас приемат здравината на костите си за даденост, докато не се появи първата остра болка или неприятна диагноза.

В по-тежките случаи пренебрегването на костната здравина и плътност води до неизбежната нужда и от хирургични интервенции, които носят своите рискове.

В следващите редове ще разгледаме как две от най-популярните напитки в света – чаят и млякото, влияят върху здравето на вашите кости.

Как всяко от тях влияе върху здравето на костите?

Нито чаят, нито млякото сами по себе си са „по-добри“ за здравето на костите. Но те помагат по различни начини.

Снимка: iStock

Чаят помага за защитата на костите чрез антиоксидантни и противовъзпалителни ефекти.

Млякото помага за изграждането на костите, като осигурява калций, витамин D и протеини.

Силните кости идват от цялостната картина, а не само от една напитка.

Как костите остават здрави?

Костите са живи тъкани, които непрекъснато се променят. В здравите кости има баланс между разграждането на старата кост и изграждането на нова. За да останат здрави, костите се нуждаят от няколко неща:

Калций за изграждане на костната структура

Витамин D, който помага за усвояването на калций

Протеин за поддържане на костната тъкан

Физическа активност за поддържане на плътността на костите

Когато този баланс се наруши, костите могат да станат слаби. Това може да доведе до две често срещани костни състояния:

Остеопенията означава, че костната плътност е по-ниска от нормалната, но не достатъчно ниска, за да се нарече остеопороза. Това е предупредителен знак, че костите започват да отслабват и се нуждаят от подкрепа чрез диета, упражнения и здравословни навици.

Остеопорозата е по-сериозно състояние, при което костите стават много слаби и чупливи. Това ги прави по-лесни за счупване, дори при малки падания или ежедневни движения. Много хора не знаят, че имат остеопороза, докато не получат фрактура.

Тези състояния възникват, когато тялото разгражда костите по-бързо, отколкото може да ги възстанови, което прави навиците за здраве на костите още по-важни. Напитки като чай и мляко влияят на тези процеси по различни начини.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Чаят може да помогне за поддържане на здрави кости

Чаят съдържа естествени полифеноли и други антиоксиданти. Тези вещества помагат в борбата с възпаленията и защитават клетките в тялото, включително костните клетки:

Докато клетките работят, те произвеждат вредни вещества, наречени свободни радикали.

Когато се натрупат твърде много свободни радикали , те причиняват оксидативен стрес, който може да увреди костните клетки и да отслаби костите с течение на времето.

Антиоксидантите помагат чрез неутрализиране на свободните радикали. Това защитава клетките, които изграждат нова костна тъкан, и помага за забавяне на клетките, които разграждат костната тъкан. Поради това антиоксидантите помагат за поддържане на баланс между процесите на изграждане и разграждане на костите.

Хората, които пият чай редовно, често имат по-висока костна минерална плътност, което означава, че костите им са по-здрави. Пиещите чай може да имат по-нисък риск от остеопороза и фрактури, особено по-възрастните хора и жените в постменопауза.

Чаят не осигурява калций или витамин D, които са необходими за изграждането на костите. Вместо това, той може да помогне за запазване на здравината на костите с течение на времето.

Млякото осигурява хранителни вещества за изграждане на здрави кости

Млякото е добре известно с това, че е богато на вещества, които помагат за поддържане на здравината на костите:

Калций

Витамин D (в обогатено мляко)

Протеин

Фосфор

Изследвания, разглеждащи многобройни проучвания, показват, че възрастни, които добавят мляко към диетата си, имат леко увеличение на костната плътност, особено в областта на тазобедрената става и долната част на гръбначния стълб. Това са области, които често отслабват с възрастта.

Снимка: Canva

Млякото също така спомогна за подобряване на някои маркери в тялото, които показват колко бързо се изграждат и разграждат костите.

Това предполага, че млякото може да поддържа нормалния баланс на костното ремоделиране, помагайки на костите да останат здрави с течение на времето.

Въпреки това, пиенето на мляко не променя костната плътност във всяка част на тялото, така че то действа най-добре като част от цялостно здравословно хранене и начин на живот. Млякото осигурява на костите важни хранителни вещества за изграждането им, но не е магическо решение за предотвратяване на фрактури.

Кои са добри навици за здравето на костите?

За здрави кости е важно да се съсредоточите и върху ежедневните навици:

Яжте храни, богати на калций (млечни продукти, обогатени растителни млека, листни зеленчуци)

Приемайте витамин D от храна, слънчева светлина или хранителни добавки

Бъдете физически активни (ходене, бягане), но и се упражнявайте с дейности

Избягвайте пушенето

Ограничете алкохола

Поддържайте здравословно телесно тегло

Както чаят, така и млякото могат да се впишат в здравословен за костите начин на живот, когато са част от балансирана диета.

Истинската здравина на костите обаче се крие в цялостната картина. Напитките са само част от уравнението, което включва още физическа активност, адекватен прием на витамин D и здравословен начин на живот.

Грижата за костите днес е най-добрата инвестиция, която можете да направите, за да запазите своята независимост и подвижност в бъдеще.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници