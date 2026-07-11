Тренировките на открито през летните месеци крият сериозни рискове за здравето, ако тялото не е подготвено за екстремните условия. Практикуването на бягане в жегата поставя сърдечно-съдовата система под допълнителен и понякога опасен стрес. Високите температури могат да провокират редица състояния, свързани с топлинния интензитет, включително топлинни крампи, топлинно изтощение и дори животозастрашаващ топлинен удар.

Според физиолозите, горещото време и високата влажност изискват повишено внимание и сериозно прекалибриране на тренировъчния режим. Експертите от американската медицинска мрежа Cleveland Clinic подчертават, че запазването на фитнес формата през лятото е напълно възможно, стига да се спазват строги правила за безопасност и адаптация.

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Кога е най-доброто време за бягане през лятото?

Изборът на правилния времеви прозорец е от критично значение за намаляване на топлинния стрес върху организма. Най-хладната част от денонощието обикновено е около изгрев слънце. Поради тази причина ранното ставане преди зори се очертава като идеалното решение за избягване на опасните температурни пикове. За хората, които не са физиологично настроени за ранни сутрешни натоварвания, вечерните бягания също предлагат известна глътка свежест, въпреки че земната повърхност остава нагрята и температурите не падат толкова бързо, колкото в ранните часове.

И двата времеви интервала са значително по-безопасни от бягането по обяд, когато слънчевата радиация е най-силна. Специалистите от Cleveland Clinic съветват категорично да се избягват интензивни натоварвания в часовия диапазон около 13:00 часа, когато дневните температури достигат своя пик.

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Какво да облечем: Стратегически избор на екипировка

Правилното облекло при тренировки през лятото помага на тялото да се охлажда ефективно чрез изпотяване. Екипировката за дълго бягане под слънчевите лъчи трябва да отговаря на следните критерии:

Свободна кройка или вентилационни отвори: Позволява на въздушния поток да преминава свободно по повърхността на кожата и да я охлажда.

Влагоотвеждащи материи (полиестерна основа): Подпомагат бързото изпаряване на потта. Изключително важно е да се избягват памучните дрехи, които бързо подмокрят, натежават и задържат топлината плътно до тялото.

Светли цветове: Тъмните нюанси абсорбират слънчевата светлина и повишават телесната температура, докато светлите цветове я отразяват.

Специалистите препоръчват още инвестицията в лека, влагоотвеждаща шапка с козирка или спортна лента, която да попива потта от челото. Слънчевите очила с доказана UV защита също са задължителен елемент, предпазващ зрението от вредните лъчи.

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Избор на маршрут: Бягство от нагретия асфалт

Твърдите градски повърхности като асфалт и бетон действат като термични гъби – те абсорбират и задържат топлината, превръщайки улиците и тротоарите в нагрети повърхности. Ето защо логичната стъпка при бягане в жегата е пренасянето на маршрутите извън градската среда. Парковите алеи, горските пътеки и сенчестите екопътеки предлагат естествена защита под хладната зелена корона на дърветата, където температурата на въздуха може да бъде с няколко градуса по-ниска от тази в града.

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Физиологични промени и управление на темпото

Бягането в горещи условия предизвиква ясен физиологичен отговор. Пулсът се покачва рязко, тъй като сърцето работи извънредно, за да изпомпва кръв към кожата с цел охлаждане. Този инстинкт за оцеляване отклонява ценна енергия от работещите мускули.

Всяка стъпка изисква по-голямо усилие с натрупването на умора, което неминуемо се отразява на скоростта. Статистическите данни и проучванията показват, че за всеки 5 градуса увеличение на температурата над 15°C , средният бегач може да очаква забавяне от 12 до 18 секунди на километър.

https://svetatnazdraveto.bg/dieti-i-fitnes/raztjagane-sled-trenirovka-zashto-e-vazhno-i-kak-da-go-pravite-pravilno.html

Това влияние е особено осезаемо в преходните сезони, когато организмът все още не се е аклиматизирал. Периодът на адаптация на тялото към по-топло време обикновено отнема между една и две седмици. В най-горещите дни експертите съветват да забравите за смарт часовника и следенето на темпото, а вместо това да се ориентирате изцяло по субективното усещане за натоварване и усилия.

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Правилна хидратация: Преди, по време и след бягане

Масивната загуба на течности чрез потене може бързо да доведе до дехидратация, ако не се предприемат своевременни мерки. Научно обоснованият протокол за правилна хидратация включва:

Преди тренировка: Прием на около 500-600 мл вода или спортна напитка 2-3 часа преди старта, последвани от още 250-350 мл около 15 минути преди бягането.

По време на бягане: При всяка тренировка с продължителност над 60 минути е препоръчително да се консумират по 90-150 мл течности на всеки 30 минути активност. За целта планирайте маршрути с достъп до чешми или носете хидратираща раница/колан.

След тренировка: Възстановете течностите, като изпиете поне 500 мл за всеки половин килограм загубено тегло (измерено преди и след тренировка). Изотоничните спортни напитки, разреденият плодов сок или шоколадовото мляко са отлични опции за възстановяване на електролитите и гликогена.

Най-лесният начин да следите нивата си на хидратация е чрез цвета на урината – тя трябва да бъде бледожълта или прозрачна. Тъмният цвят е ясен сигнал, че трябва незабавно да увеличите приема на течности.

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Предупредителни сигнали на тялото

Слушането на сигналите, които тялото изпраща, е най-важният фактор за превенция на сериозни инциденти. Преустановете тренировката незабавно, потърсете сянка и започнете охлаждане, ако усетите някой от следните симптоми:

Мускулни крампи или болезнени спазми;

Замаяност, световъртеж или припадък;

Пулсиращо главоболие;

Внезапна и екстремна умора;

Кожа, която се усеща студена и лепкава, или обратното – гореща и напълно суха.

Не насилвайте организма си, когато времето извънредно влошава условията. Проявете гъвкавост – съкратете дългото бягане наполовина или го заменете с крос-тренировка на закрито или във вода (например плуване или силови тренировки във фитнес зала с климатизация). Проследявайте седмичната прогноза за времето и планирайте дните за почивка именно в най-горещите пикови дни.

С правилно планиране, разумна стратегия и повишено внимание към детайлите, всеки бегач може да поддържа своята активност и през лятото, без да излага здравето си на излишен риск. Консултирайте се с Вашия лекар преди започване на интензивни летни натоварвания, ако имате предразположеност към сърдечно-съдови проблеми.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници