Бета-каротин: Да подсилим имунната система през зимата

Бета-каротинът играе изключително важна роля за здравето ни. Това е растителният пигмент, който придава на червените, оранжевите и жълтите зеленчуци яркия им цвят.

Счита се за провитамин А каротеноид, което означава, че тялото го преобразува във витамин А – антиоксидант, който помага за поддържане на зрението и подсилване на имунната система.

Многобройни изследвания показват, че храните богати на антиоксиданти, могат да подобрят общото здраве и да помогнат за предпазване от състояния като някои видове рак, сърдечни заболявания, когнитивни разстройства като болестта на Алцхаймер.

Ползи от бета-каротина за здравето

Изследванията свързват консумацията на храни, богати на бета-каротин, и приема на добавки с бета-каротин с не малко ползи за здравето, пише healthline.

Според някои проучвания, бета-каротинът може да подобри когнитивната функция, поради антиоксидантните си ефекти. Доказано е, че консумацията на плодове и зеленчуци като цяло, включително тези, богати на бета-каротин, може да намали риска от когнитивен спад и състояния като деменция.

Бета-каротинът може също да помогне и на кожата. Приемът на много антиоксидантни микроелементи, включително бета-каротин, увеличава защитата на кожата срещу UV лъчение и да помогне за поддържане на здравето и външния вид на кожата. Изследователите обаче отбелязват, че слънцезащитата, която осигурява хранителният бета-каротин, е значително по-ниска от използването на слънцезащитен крем.

Витамин А, който тялото създава от бета-каротин, помага на белите дробове да функционират правилно. Хората, които приемат много храна, съдържаща бета-каротин, може да имат по-нисък риск от някои видове рак, включително рак на белия дроб.

Изследвания показват, че високите нива на каротеноиди в кръвта, включително бета-каротин, могат да намалят риска от развитие на напреднала свързана с възрастта макулна дегенерация с до 35 процента.

Снимка: Canva

Храни с високо съдържание на антиоксиданти като бета-каротин, могат да помогнат за предпазване от развитието на някои видове рак - рак на гърдата, рак на белия дроб, рак на панкреаса.

В кои храни се съдържа бета-каротин

Като цяло, експертите препоръчват хранене с плодове и зеленчуци, които са пълни с витамини, минерали и растителни съединения, вместо прием на добавки с бета-каротин. Ето и кои са те според verywellhealth:

Тиква

Няма по-подходящ момент за разнообразни рецепти с тиква от настоящия. Сготвена тиквата е богата на бета-каротин и други важни витамини и минерали. Този вид тиква има и антимикробни, антиоксидантни и противовъзпалителни свойства, които поддържат имунната система, здравето на очите и сърцето и могат да предотвратят диабет.

Моркови

Името бета-каротин произлиза от латинската дума за морков. Морковите са с ниско съдържание на мазнини, калории и натрий и са богати на бета-каротин. Тялото може да абсорбира около 10% до 30% от бета-каротина от храната.

Сладки картофи

Сладките картофи са отличен източник на бета каротин. Те са богати и на манган, мед и витамини A, B6 и C. Сладките картофи съдържат разтворими и неразтворими фибри, които могат да подобрят здравето на червата.

Спанак

Изненадващо, тъй като спанакът няма обичайния оранжев цвят на храните, богати на бета каротин, но е отличен източник на каротеноида. Спанакът е и естествен източник на нитрати, които могат да помогнат за подобряване на кръвното налягане. Освен това е богат и на фолиева киселина, витамин К и калий.

Кейл

Този вид зеле се наложи като суперхрана. Богатият на хранителни вещества листен зеленчук може да се консумира суров, готвен или смесен в смутита. Съдържа витамини, минерали и растителни съединения, които помагат за намаляване на риска от хронични заболявания като диабет, сърдечни заболявания и рак.

Пъпеш

Не се намираме в сезона му, но сладкият оранжев пъпеш има високото съдържание на вода и фибри. Това помага за хидратацията и помага на усещането за ситост. Пъпешът помага на очите чрез витамини А, С и антиоксиданти като лутеин и зеаксантин. Той също така укрепва имунната система, поддържа здравето на сърцето, като помага за регулиране на кръвното налягане.

Кайсии

Кайсиите са костилкови плодове, които приличат на малки праскови. Те са отличен източник на бета-каротин и витамини А и С. Могат да се консумират пресни или сушени. Една порция съдържа 2810 мкг бета-каротин.

Броколи

Броколи е популярен кръстоцветен зеленчук, който може да се консумира суров, на пара, печен или сотиран. Готвенето значително увеличава съдържанието на бета-каротин.

Снимка: Canva

Манго

Мангото е тропически плод с ярки червени до жълти цветове. Този нискокалоричен плод е богат на бета каротин. Той е също така източник на фибри, витамини А, В6 и С, фолат, магнезий и други основни хранителни вещества, които поддържат имунната система и храносмилането.

Бета каротинът се предлага като добавка, но е възможно да се приема достатъчно и чрез храненето. Експертите препоръчват възрастни жени да консумират 700 микрограма (0.7 милиграма) витамин А дневно, а възрастни мъже - 900 микрограма дневно. Някои групи, включително бременни и кърмещи жени, може да се нуждаят от повече витамин А. Бета каротинът е една от формите на витамин А, а много храни съдържат и други видове. Няма препоръчително дневно количество бета каротин самостоятелно.