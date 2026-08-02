Няма нищо по-освежаващо от дебело парче студена диня в горещ летен ден. Освен че е сладка и вкусна, динята е истинска хранителна съкровищница, от хидратация през лятото до възстановяване на мускулите след тренировка.

Ето защо диетолози и нутриционисти я препоръчват като задължителна част от лятната диета, а не просто десерт за разхлаждане.

1. Диня като естествен диуретик, който не изтощава тялото

За разлика от много диуретични храни, динята като естествен диуретик помага на организма да се освободи от излишната течност, без да губи твърде много натрий или калий, обяснява Луиза Мейсън, спортен диетолог в Revive Sports Recovery.

Това е сериозно предимство през лятото, когато електролитният баланс през лятото е от ключово значение. Проучване сред спортисти показва, че сокът от диня подпомага рехидратацията по-добре от обикновената вода, благодарение на баланса си от естествени захари и електролити.

2. Над 90% вода, идеална за хидратация през лятото

Динята се състои от над 90% вода, което я прави отлична съюзница за диня за хидратация през лятото. Според д-р Джоан Салге Блейк, регистриран диетолог, много възрастни хора са изложени на риск от дехидратация, затова включването на диня в храненията им е лесен начин да приемат допълнителна течност.

Идея: замразете кубчета диня вместо лед и ги добавете към чаша вода за освежаваща лятна напитка.

3. Естествена подкрепа за възстановяване след тренировка

Динята съдържа L-цитрулин, аминокиселина, която подобрява кръвотока и намалява мускулната треска, ключов елемент от всяка диета за възстановяване след тренировка. В комбинация с калий, магнезий и витамин B6, тя действа като естествена „възстановяваща напитка" без нужда от протеинови прахове.

Изследвания сочат, че консумацията на сок от диня след тренировка подобрява сърдечната честота и намалява усещането за болезненост в мускулите.

4. Леко, но осезаемо влияние върху мозъка и настроението

Същият L-цитрулин, който помага на мускулите, подобрява кръвоснабдяването и на мозъка. Динята съдържа и витамин B6, необходим за синтеза на невротрансмитери като серотонин и допамин. Проучване при жени в менопауза установява, че ежедневната консумация на сок от диня повишава нивата на ликопен в кръвта с над 80% — потенциална защита срещу дългосрочен оксидативен стрес.

5. Диня преди сън за по-спокойна лятна нощ

Заспиването през горещите летни нощи невинаги е лесно. Динята не е сънотворно, но съдържа магнезий и B6, хранителни вещества, участващи в производството на мелатонин. Затова динята за по-добър сън и релаксация може да бъде разумен избор за вечерна закуска, без тежестта на по-калорични десерти.

6. Нискокалоричен плод с висока хранителна стойност

Динята е богата на калий, витамин C и витамин A в динята, както и на диетични фибри, истински „летен мултивитамин" без хапче, отбелязва диетологът Дженифър Палиан. Тя се отличава и с изключително високи нива на бета-каротин, бета-криптоксантин и ликопен и антиоксиданти, при това в концентрации, равни или по-високи от тези в доматите.

Тези мощни антиоксиданти неутрализират оксидативния стрес и могат да намалят риска от хронични заболявания, включително сърдечно-съдови болести.

7. Приятел на зъбите и емайла

Динята стимулира отделянето на слюнка, не полепва по зъбите и е много по-малко кисела от повечето плодове, обяснява д-р Сандип Сачар, дентален лекар от Ню Йорк. Слюнката е естествената защита на устата, тя измива хранителни частици и неутрализира киселините на бактериите, причиняващи кариес. Това прави защитата на зъбите и емайла още една скрита полза от лятното парче диня.

8. Помага за добро храносмилане и редовност

Около 90% вода плюс малко количество разтворими фибри правят динята полезна съюзница за доброто храносмилане и фибри в диетата. Тя поддържа храносмилателния тракт хидратиран и помага при леко забавено храносмилане или запек, особено когато лятната горещина натоварва организма, без агресивно въздействие върху стомаха.

9. Подкрепа за сърдечно-съдовото здраве

Благодарение на L-цитрулин и аргинин, динята повишава нивата на азотен оксид, което подобрява еластичността на кръвоносните съдове. Тази връзка между азотен оксид и кръвообращение е ключова за здравето на сърцето — по-добрият кръвоток означава по-малко натоварване за сърдечния мускул. Проучвания сочат, че редовната консумация на диня допринася за понижаване на кръвното налягане, общия и LDL холестерола.

Динята срещу задържане на вода, за мускулно възстановяване, за по-спокоен сън и за здраво сърце, ползите от този летен плод са подкрепени от солидни научни данни. С високото си съдържание на вода, антиоксиданти и L-цитрулин, динята заслужава редовно място в лятната ви диета, не само като освежаващ десерт, а като част от разумна лятна диета и хидратация.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници