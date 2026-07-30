Лятото трудно се асоциира с нещо друго освен с парче студена, сочна диня. Проблемът е, че отвън всички дини изглеждат почти еднакви, а истината за вкуса ѝ се разкрива едва след като бъде разрязана. Според специалисти от Watermelon.org съществува сравнително надежден метод, който помага да се избере хубав плод още в магазина, без да се разчита на случайността.

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Кои са реалните признаци за зряла диня?

Според дългогодишните препоръки на индустрията методът се свежда до три стъпки: „Виж, вдигни, обърни".

Виж – търсете диня с твърда, симетрична кора, без вдлъбнатини, порязвания или синини. Матовата , а не лъскавата повърхност обикновено е знак за по-добра зрялост.

Вдигни – динята се състои средно от 92% вода, затова зрелият плод трябва да се усеща като необичайно тежък за размера си. Сравняването на два плода с приблизително еднакъв размер е добър начин да определите кой е по-сочен.

Обърни – от долната страна на динята трябва да има кремаво-жълто петно (така нареченото „полско петно"), където плодът е лежал върху земята и е зрял на слънце. Колкото по-наситено жълт е цветът на петното, толкова по-вероятно е динята да е сладка. Бяло или почти липсващо петно означава, че плодът е бил откъснат прекалено рано.

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Работи ли тестът с почукване?

Много хора се кълнат в стария трик с почукване по кората – ако звукът е кух и плътен, плодът се смята за узрял, докато глух или твърде висок звук подсказва, че динята още не е готова. Проучване, публикувано в Journal of Food Science and Technology, посочва, че вибрационните сигнали действително могат да дадат известна информация за зрелостта на динята, но специалистите съветват този метод да се използва с повишено внимание, защото подобен звук понякога издава и презряла диня.

Важно е да се знае и кое не работи. Според по-нови наблюдения на бранша, шарките по кората: техният брой, разстояние или наситеност на цвета, не предсказват със сигурност сладостта на плода, отчасти защото съществуват над 1200 различни сортове дини, които се различават естествено. По същия начин популярният „тест със сламка", при който сламка се поставя върху динята, за да се провери дали ще се завърти, се смята за мит без реална научна опора.

Защо динята е толкова полезна за здравето?

Освен че освежава в горещите дни, динята предлага впечатляващ хранителен профил при сравнително малко калории. Според регистрирания диетолог Лара Уитсън от Cleveland Clinic плодът е богат на витамини А и С, калий, магнезий и антиоксиданти, като дори кората и семките му съдържат ценни хранителни вещества.

Сред основните ползи, които експертите изтъкват, са:

Поддържа сърдечното здраве – динята съдържа ликопен, аргинин и цитрулин, съединения с кардиопротективен ефект, като цитрулинът е концентриран най-вече в бялата част на кората.

Подпомага хидратацията – с високото си съдържание на вода и електролити като калий и магнезий, динята помага за бързото възстановяване на течности в организма.

Полезна за кожата и имунитета – витамини А и С действат като антиоксиданти, които подпомагат здравето на кожата и укрепват имунната система.

Ниска калоричност – според диетолога Грейс Дерока от Академията по хранене и диететика (AND) динята е с ниско съдържание на калории и захар, което я прави подходяща лека закуска дори при контрол на теглото.

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Има ли причина да се внимава с количеството?

Както при почти всяка храна, и тук умереността има значение. Динята се класифицира като храна с високо съдържание на FODMAP – кратковерижни захари, които при част от хората могат да предизвикат подуване или дискомфорт при консумация в големи количества. Хора с диабет или такива, които следят приема на въглехидрати, също е добре да имат предвид съдържанието на естествени захари в плода, макар гликемичното му натоварване да остава сравнително ниско.

Динята се вписва добре и в летните препоръки за хидратация редом с други богати на вода плодове и зеленчуци като пъпеш, краставици и домати – комбинация, която подпомага не само усещането за свежест, но и доставя важни витамини и минерали през горещите месеци.

В крайна сметка изборът на добра диня не е точна наука, а по-скоро комбинация от няколко прости наблюдения – тегло, цвят на петното и вид на кората. Ако диетата ви включва специфични ограничения, свързани със захар или храносмилане, консултацията със специалист по хранене остава най-сигурният начин да прецените какво количество е подходящо за вас.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници