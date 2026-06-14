Добавките преди тренировка могат да изострят фокуса, да заредят с енергия и да забавят умората.

Те обаче могат да причинят и нежелани странични ефекти, вариращи от леко нервно напрежение до сериозни реакции.

В тази статия разглеждаме 8 от най-сериозните негативни странични ефекти от приема на добавки преди да започнете вашата рутинна тренировка.

1. Нервност

Много хора се чувстват прекалено неспокойни или нервни след приема на добавки преди тренировка. Това усещане за нервност може да затрудни концентрацията или плавното изпълнение на движенията.

Снимка: OpenAI

Сред основните виновници са кофеинът, синефринът (екстракт от горчив портокал) и теакринът. Тези съставки стимулират централната нервна система и повишават нивото на адреналина, което забавя умората, но често води до нервност.

2. Тревожност

Някои потребители на добавки за преди тренировка се чувстват тревожни след приема им и описват чувството като „прекалено възбудено“. Ако сте склонни към тревожност, може да забележите ускорени мисли или напрежение дори при по-ниски дози.

Тази реакция често се причинява от йохимбин (растителен алкалоид), кофеин или синефрин. Тези съставки повишават нивата на норепинефрин, което допринася за тревожността.

3. Гадене и стомашно разстройство

Гадене, подуване на корема или стомашни спазми са често срещани, особено когато се приемат на празен стомах или в големи дози преди тренировка.

Съставките, които могат да раздразнят стомашно-чревния тракт, включват L-цитрулин, аргинин алфа-кетоглутарат (AAKG) и ниацин (витамин B3). Високите дози ниацин могат също да причинят зачервяване на кожата и парене, известни като „ниациново зачервяване“.

4. Изтръпване/Сърбеж

Хората преди тренировка могат да изпитат временно усещане за „мравучкане“, парестезия, характеризиращо се с изтръпване или сърбеж.

Аминокиселината β-аланин причинява това усещане. Макар че може да е тревожна, парестезията, причинена от β-аланин, не е опасна и се появява, когато β-аланинът взаимодейства с нервните рецептори в кожата. Усещането обикновено отшумява, когато тялото ви се адаптира към добавката или намали дозата.

5. Безсъние и нарушения на съня

Приемът на предтренировъчни добавки твърде близо до времето за лягане може да затрудни заспиването или поддържането на съня. Дори и да не се чувствате бодри, психостимулантите в някои предтренировъчни добавки могат да нарушат качеството на съня, особено ако се приемат след 16:00 часа.

Кофеинът може да причини безсъние, особено във форми като безводен кофеин или екстракт от гуарана. Тези съставки могат да се задържат в кръвния поток в продължение на няколко часа. Избягвайте „стимулиращи“ напитки преди тренировка в рамките на 6 часа преди лягане.

6. Високо кръвно налягане

Стимулантите преди тренировка могат да повишат кръвното налягане, което може да представлява допълнителен риск за хора с хипертония. Основните фактори, допринасящи за това, са кофеинът, синефринът и йохимбинът, които могат да натоварят сърцето.

7. Сърцебиене

Чувството, че сърцето ви прескача ударите или бие твърде учестено след прием на добавка преди тренировка, може да бъде обезпокоително. Сърцебиенето е предупредителен знак, че сърцето ви работи твърде усилено.

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Страничните ефекти, свързани със сърцето, обикновено произтичат от прекомерни количества кофеин, синефрин или теобромин. Патентованите предтренировъчни смеси с „висока стимулация“ не винаги посочват количествата стимуланти.

За да сте в безопасност, избирайте продукти, които ясно посочват количествата стимуланти на порция.

8. Дехидратация

Някои формули за предтренировъчни добавки ви карат да се потите и уринирате повече, което може да доведе до лека дехидратация. Тази загуба на течности може да причини умора и мускулни крампи. За да предотвратите крампи, поддържайте хидратация и възстановявайте електролити като натрий и калий по време на тренировка.

Стимуланти като кофеин, теакрин (естествен пуринов алкалоид с химична структура, близка до кофеина) и йохимбин имат диуретични свойства (насърчават уринирането), докато съставки като β-аланин могат да засилят изпотяването.

Как да намалите нежеланите странични ефекти

За да намалите страничните ефекти от добавките преди тренировка, не забравяйте да:

Четете внимателно етикетите на съставките

Изберете формули без кофеин или „нестимулиращи“

Започнете с по-малка доза, за да проверите толерантността

Избягвайте употребата в късните часове на деня, за да предотвратите безсъние

Пийте много вода преди, по време и след тренировки

Въпреки че повечето странични ефекти са леки и временни, някои могат да сигнализират за по-сериозна реакция.

Потърсете медицинска помощ, ако получите болка в гърдите, сърцебиене, замаяност или скок на кръвното налягане след употреба на добавки преди тренировка.

Някои съставки на добавките преди тренировка могат също да взаимодействат с лекарства, отпускани с рецепта, като антидепресанти или лекарства за кръвно налягане.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници