Милиони хора по света приемат билкови добавки с убеждението, че „натуралното" е безвредно и полезно. Данни от конгреса на Европейската асоциация за изучаване на черния дроб (EASL) 2026, показват обратното.

На тазгодишния конгрес на EASL 2026 eксперти предупредупреждават, че увреждането на черния дроб от билкови добавки и хранителни суплементи се превръща в нарастващ глобален здравен проблем. Явлението, известно като herb-induced liver injury (HILI) или токсичен хепатит от билкови продукти, вече е документирано в нарастващ брой случаи по целия свят, успоредно с бума на уелнес индустрията.

Мащабът на проблема

Пазарът на натурални продукти за здраве расте с главоломна скорост. Само в САЩ са налични над 100 000 хранителни суплемента, като около 50% от американските възрастни ги приемат редовно.

Според проучване, обсъдено по време на сесията, над 18% от случаите на остра чернодробна недостатъчност са свързани с приема на билкови добавки и хранителни суплементи. Половината от тези пациенти са починали или преминават през чернодробна трансплантация.

Изследователите подчертават, че токсичността на лекарствата и добавките е особено подценявана заради:

Липсата на строга регулация , хранителните добавки често се регулират като храни, а не като лекарства, и достигат пазара без задължителни клинични изпитвания

Многокомпонентните формули , съвременните продукти съдържат комбинации от десетки съставки с непредсказуеми взаимодействия

Недекларираните съставки , един цитиран казус от конгреса описва пациент с нежелани реакции, чия добавка не е съдържала нито една от посочените на етикета съставки

Кои добавки са особено опасни?

Куркума на капсули, вредата, която не очаквате

Куркумата на капсули е сред най-популярните добавки за „пречистване на черния дроб" и именно тя е посочена като ключов пример за риск. Разликата между кулинарната употреба и суплементните дози е огромна, концентрираните екстракти доставят многократно по-високи от активното вещество.

Допълнителен рисков фактор е пиперинът (екстракт от черен пипер), добавян в много формули за подобряване на усвояемостта. Той може да увеличи бионаличността на куркумата до 20 пъти, което означава и многократно по-голямо натоварване на черния дроб. Според данните, представени на EASL 2026, увреждането обикновено настъпва в рамките на 1 до 4 месеца след началото на приема.

Черен кохош, странични ефекти, игнорирани от уелнес индустрията

Черният кохош, широко използван при симптоми на менопауза, е свързан с автоимунни модели на хепатит. Въпреки популярността си като „натурална алтернатива", рискът от странични ефекти на черния кохош за черния дроб е документиран и заслужава сериозно внимание.

Защо диагнозата се пропуска толкова често?

Разпознаването на токсичен хепатит от добавки е сложно и не само заради биологични причини:

1 от 4 пациенти не съобщава на личния си лекар, че приема билкови продукти

57% от клиницистите не питат пациентите за употреба на алтернативни средства

46% от пациентите смятат, че лекарят им не трябва да знае за добавките

Тревожна е и ролята на социалните мрежи, данните сочат, че 1 от 5 американци се доверява повече на здравни инфлуенсъри в интернет, отколкото на лекари. Сред потребителите на TikTok от поколенията Милениали и Gen Z, 67% са повлияни от хранителни тенденции в платформата, въпреки че едва 2% от тези тенденции съответстват на утвърдените здравни препоръки.

Какво трябва да се промени: Регулация и информираност

Eксперти на конгреса призоваха за по-строги мерки. Въпреки че Европа има по-добра рамка от някои региони, регулацията остава фрагментирана, а контролът недостатъчен.

Инструменти като базата данни LiverTox помагат на клиницистите да идентифицират вредни продукти, но специалистите настояват за:

Задължително по-стриктно етикетиране

Глобални регистри на случаите

По-силни системи за надзор

„Натурално" не е синоним на „безопасно"

Основното послание от EASL 2026 е, че увреждането на черния дроб от билкови добавки е реален, документиран и нарастващ риск, подхранван от слаба регулация, дезинформация и мълчание между пациенти и лекари.

Преди да посегнете към следващата бутилка с „натурални" хранителни добавки, говорете с вашия лекар, независимо дали продуктът е на билкова основа, витамин или протеинов прах. Информираността е първата стъпка към защита на черния дроб.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

