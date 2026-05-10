Популярността на билковите добавки расте с огромна скорост, особено в социалните мрежи, където продукти като ашваганда, куркума и екстракт от зелен чай често се представят като „естествено решение“ за стрес, отслабване или повече енергия. Ново проучване обаче поставя под въпрос безопасността на част от тези продукти и предупреждава за възможен риск от увреждане на черния дроб.

Кои билкови добавки са свързани с риск за черния дроб?

Според проучване, публикувано в научното списание JAMA Network Open изследователи от University of Michigan анализират данни на над 9500 души, участвали в проучване NHANES за периода 2017–2020 г.

Учените се фокусират върху шест популярни билкови продукта, които предишни изследвания свързват с потенциална хепатотоксичност - термин, използван за вещества, които могат да увредят черния дроб.

Сред тях са:

ашваганда;

черен кохош;

гарциния камбоджа;

екстракт от зелен чай;

червен ферментирал ориз;

куркума и куркумин.

Според водещия автор на изследването д-р Алиса Лихитсуп, специалист по гастроентерология и хепатология, механизмът на увреждане все още не е напълно изяснен. Предполага се обаче, че част от тези вещества се разграждат в черния дроб по начин, който може да предизвика възпаление или токсични реакции.

„Натурално“ не означава автоматично безопасно

Експертите подчертават, че много потребители имат фалшиво усещане за сигурност, когато става дума за билкови продукти. Причината е, че те често се възприемат като по-безопасни от лекарствата само защото са с растителен произход.

Според д-р Росарио Лигрести, ръководител на отделението по гастроентерология в Hackensack University Medical Center, липсата на строг контрол върху производството и състава на хранителните добавки е сериозен проблем.

Той обяснява, че някои от тези продукти могат да нарушат способността на черния дроб да обработва и неутрализира вредни вещества. Това може да доведе до натрупване на токсини, възпаление, увреждане на клетките и в редки случаи дори до чернодробна недостатъчност.

Случай на тежко увреждане след прием на куркума

Медицинските специалисти дават и конкретен пример за потенциалната опасност от високите дози добавки. 57-годишна жена е хоспитализирана в Ню Джърси и Ню Йорк след прием на таблетки с куркума за облекчаване на болка.

Според информация, цитирана от NBC News, жената е приемала около 2250 mg куркума дневно - количество, значително над препоръчителните граници. След това развива тежко чернодробно увреждане и остава под лекарско наблюдение в продължение на шест дни.

Според World Health Organization допустимият дневен прием на куркума е до 3 mg на килограм телесно тегло.

Какви са симптомите на чернодробно увреждане?

Черният дроб често не дава ранни предупредителни сигнали, затова симптомите могат да бъдат пренебрегнати в началото. Експертите обръщат внимание на няколко признака, които не бива да се игнорират:

постоянна умора;

липса на апетит;

гадене;

болка или тежест в корема;

потъмняване на урината.

При поява на подобни симптоми след прием на хранителни добавки е важно да се потърси медицинска консултация.

Защо рискът от билкови добавки е труден за оценка?

Според учените един от основните проблеми е, че пазарът на хранителни добавки не е регулиран толкова строго, колкото фармацевтичният сектор. Това означава, че производителите не са задължени да доказват ефективността и безопасността на продуктите си преди те да бъдат пуснати на пазара.

Изследователите отбелязват още, че много добавки съдържат смесица от съставки, а част от продуктите могат да бъдат неправилно етикетирани. Това значително затруднява научните проучвания и проследяването на реалните рискове.

Диетологът Моник Ричард коментира, че социалните мрежи и агресивният маркетинг често създават нереалистични очаквания за „чудодейни“ продукти, обещаващи бързо решение на различни здравословни проблеми.

Според нея много хора се самодиагностицират и започват прием на добавки без консултация със специалист, без да са наясно как продуктите могат да взаимодействат с други лекарства или здравословни състояния.

Експертите препоръчват „food-first“ подход

Специалистите препоръчват вместо прием на високи дози концентрирани добавки, хората да се насочат към т.нар. „food-first“ подход, т.е. прием на полезни вещества чрез храната.

Например куркумата може да бъде включена в кулинарни рецепти, а зеленият чай - като напитка, вместо под формата на силно концентрирани екстракти.

Експертите подчертават, че преди прием на билкови добавки е разумно човек да обсъди това с лекар, фармацевт или квалифициран специалист по хранене, особено ако приема медикаменти или има хронични заболявания.

Какъв е основният извод от проучването?

Новото изследване поставя важен акцент върху един често пренебрегван факт, а именно, че „натурално“ не винаги означава безопасно. Макар много билкови продукти да се използват от векове, високите дози, комбинирането на различни добавки и липсата на строг контрол могат да увеличат риска от нежелани реакции.

Според експертите информираността на потребителите и консултацията със специалист остават най-важните стъпки преди употребата на подобни продукти.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

