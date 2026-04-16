Двойната брадичка или т.нар. субментална мазнина засяга не само хора с наднормено тегло. Специалисти посочват, че натрупването в тази зона може да бъде резултат от комбинация от фактори, включително генетика, възрастови промени и загуба на кожна еластичност.

Съвременните методи за ефективно и безопасно редуциране на двойната брадичка включва целенасочени упражнения, хранителни стратегии и минимално инвазивни медицински процедури, подкрепени от съвременни изследвания.

Упражнения за стягане на лицевите мускули

Въпреки че липсват категорични научни доказателства, че специфичните движения могат трайно да елиминират мастните натрупвания, съществуват множество данни от практиката, които сочат, че редовното натоварване на мускулите в областта на шията и челюстта може да подобри техния тонус.

Ето 6 техники, които специалистите от Healthline препоръчват за укрепване на зоната:

1. Изтласкване на долната челюст

Наклонете главата си назад и погледнете към тавана. Избутайте долната си челюст максимално напред, докато почувствате разтягане под брадичката. Задръжте за 10 секунди, след което отпуснете. Повторете 10 пъти.

2. Разтягане на езика

Гледайки право напред, изплезете езика си колкото е възможно по-навън. След това се опитайте да го насочите нагоре към носа си. Задръжте за 10 секунди и отпуснете.

3. „Целувка“ към небето

С наклонена назад глава, насочете поглед нагоре. Свийте устните си, сякаш се опитвате да целунете тавана, за да разтегнете зоната под челюстта. Върнете главата в изходна позиция. Изпълнявайте 3 серии по 10 повторения.

4. Упражнение с топка

Поставете малка мека топка (около 20-25 см) под брадичката си. Притиснете брадичката си надолу към топката със силно, контролирано движение. Правете по 3 серии от 8-10 повторения всеки ден.

5. Притискане на езика към небцето

Наклонете главата назад. Притиснете силно езика си към небцето. Задръжте за 5-10 секунди и повторете цикъла 10 пъти.

6. Странично изтласкване на челюстта

Наклонете главата назад и я завъртете надясно. Плъзнете долната си челюст напред. Задръжте за 5 секунди. Повторете същото движение, като завъртите главата наляво.

Ролята на диетата и физическата активност

Ако основната причина за появата на двойната брадичка е наднорменото тегло, най-ефективният начин е цялостното отслабване. Не е възможно да се горят мазнини само в една специфична зона (т.нар. spot reduction), но с намаляването на общия процент мазнини в тялото, лицето ви също ще стане по-фино.

Експертите съветват да се придържате към следните насоки:

Увеличете приема на плодове и зеленчуци.

Заменете рафинираните въглехидрати с пълнозърнести храни .

Избягвайте преработените продукти и захарта.

Консумирайте крехки протеини (пилешко, риба).

Включете здравословни мазнини (зехтин, авокадо, ядки).

Редовната кардио активност в комбинация с тези хранителни навици ще ускори процеса на извайване на лицевия контур.

Медицински процедури и терапии

Когато генетиката е водещ фактор, упражненията и диетата може да не са достатъчни. В такива случаи е уместно да се консултирате с дерматолог или пластичен хирург за следните опции:

Липолиза (Лазерна или инжекционна)

Използва се лазерна енергия или мануална аспирация за разграждане на мастните клетки и контуриране на кожата. Важно е да се отбележи, че липолизата третира мазнините, но не премахва излишната кожа.

Мезотерапия

Мезотерапията е минимално инвазивна процедура, при която се инжектират вещества, разграждащи мазнините. Процедурата изисква серия от инжекции (понякога над 20 на сесия) и трябва да се извършва само от сертифициран медицински специалист, за да се избегнат увреждания на нервите.

Често задавани въпроси

Помага ли дъвченето на дъвка?

Според проучване от 2018 г., дъвченето на дъвка може да подобри мускулите, участващи в преглъщането, но изследвания от 2019 г. показват, че то укрепва основно мускулите на бузите, а не линията на челюстта.

Колко бързо се виждат резултатите?

Освен при хирургическа намеса, резултатите не идват за една нощ. При естествените методи са необходими от няколко седмици до месеци постоянство.

Поддържането на здравословно тегло и редовното изпълнение на упражнения за лице са първите стъпки, които можете да предприемете. Те не само подобряват външния вид, но и намаляват риска от съпътстващи състояния като диабет, сънна апнея и сърдечни заболявания. Преди да започнете нов режим или да се насочите към инвазивна процедура, задължително се консултирайте с Вашия лекар.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

