Когато стане дума за чревно здраве, повечето хора се сещат за кисело мляко, кимчи или комбуча. Това обаче е само част от картината, чревната флора се нуждае от разнообразие, а редица по-неочаквани храни играят важна роля за баланса на чревния микробиом.
Ето 5 изненадващи храни, които диетолог препоръчва да включите в менюто си.
Цвекло
Цвеклото е богато на фибри, беталаини, полифеноли и нитрати, съединения, които подпомагат производството на късоверижни мастни киселини (SCFA), поддържащи здрава чревна лигавица.
Според скорошно малко проучване, прахът от червено цвекло увеличава броя на полезните бактерии и намалява вредните в червата. Цвеклото може да се консумира печено, настъргано сурово в салата или блендирано в смути.
Малини
С 8 г фибри на чаша малините подпомагат редовното храносмилане, един от основните показатели за добро чревно здраве. Те съдържат и фенолни съединения, действащи като пребиотични фибри, които подхранват полезните бактерии, известни като пробиотици.
Броколи и броколени кълнове
Броколите и техните кълнове са богати на сулфорафан, растително съединение, което подпомага чернодробната функция и производството на жлъчни киселини, важни за храносмилането.
Проучвания сочат, че сулфорафанът може да намали чревното възпаление и да повлияе балансa на чревната флора. Кълновете могат да се добавят към сандвичи, купи със зърнени храни или тако.
Киви
Кивито е доказано подобрява храносмилането и облекчава рефлукс, запек и симптоми на синдром на раздразненото черво (IBS). То е добър източник както на разтворими, така и на неразтворими фибри.
Съдържа и ензима актинидин, който подпомага разграждането на протеини и подкрепя храносмилането.
Темпе
Темпето е ферментирала соя, съдържаща едновременно пребиотици и пробиотици, които подхранват чревната лигавица. Консумацията му може да увеличи нивата на полезни бактерии и да намали вредните. Може да се нарязва, маринова и запича, добавяйки хрупкава текстура към купи, салати или сотирани ястия.
Pри синдром на раздразненото черво или чувствителност към FODMAP храни (като цвеклото и някои пребиотични фибри), е добре да въвеждате новите храни постепенно и да следите реакцията на тялото си.
Балансираното хранене за здрав чревен микробиом не се ограничава до кисело мляко и ферментирали храни. Цвекло, малини, броколи, киви и темпе предлагат разнообразни пребиотични фибри и биоактивни съединения, които подпомагат храносмилането и превенцията на чревни възпаления. Включването на разнообразие от растителни храни остава основен принцип за добро чревно здраве.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- Verywell Health – 8 Surprising Foods That May Improve Gut Health
- Food Chemistry – Ефект от двуседмична консумация на сок от червено цвекло върху модулацията на чревния микробиом при здрави доброволци (пилотно проучване)
Applied and Environmental Microbiology – Нитратите стимулират производството на късоверижни мастни киселини от чревни бактерии
PMC – Специфични за ентеротипа ефекти на прах от червено цвекло и бетанин върху човешкия чревен микробиом
USDA FoodData Central – Хранителен профил на малините (съдържание на фибри)
Frontiers in Nutrition – Ефекти на добавки от броколени кълнове, обогатени с глюкорафанин, върху чернодробната функция
Advances in Nutrition – Редовната консумация на зелено киви е свързана с намаляване на симптомите от горния стомашно-чревен тракт (систематичен преглед)
American Journal of Gastroenterology – Консумацията на 2 зелени кивита дневно подобрява запека и коремния дискомфор
Future Foods – Преглед на ползите за здравето и преработката на темпе, с акцент върху функционалните му микроорганизми