Когато стане дума за чревно здраве, повечето хора се сещат за кисело мляко, кимчи или комбуча. Това обаче е само част от картината, чревната флора се нуждае от разнообразие, а редица по-неочаквани храни играят важна роля за баланса на чревния микробиом.

Ето 5 изненадващи храни, които диетолог препоръчва да включите в менюто си.

Снимка: Canva

Цвекло

Цвеклото е богато на фибри, беталаини, полифеноли и нитрати, съединения, които подпомагат производството на късоверижни мастни киселини (SCFA), поддържащи здрава чревна лигавица.

Според скорошно малко проучване, прахът от червено цвекло увеличава броя на полезните бактерии и намалява вредните в червата. Цвеклото може да се консумира печено, настъргано сурово в салата или блендирано в смути.

Малини

С 8 г фибри на чаша малините подпомагат редовното храносмилане, един от основните показатели за добро чревно здраве. Те съдържат и фенолни съединения, действащи като пребиотични фибри, които подхранват полезните бактерии, известни като пробиотици.

Снимка: Canva

Броколи и броколени кълнове

Броколите и техните кълнове са богати на сулфорафан, растително съединение, което подпомага чернодробната функция и производството на жлъчни киселини, важни за храносмилането.

Проучвания сочат, че сулфорафанът може да намали чревното възпаление и да повлияе балансa на чревната флора. Кълновете могат да се добавят към сандвичи, купи със зърнени храни или тако.

Киви

Кивито е доказано подобрява храносмилането и облекчава рефлукс, запек и симптоми на синдром на раздразненото черво (IBS). То е добър източник както на разтворими, така и на неразтворими фибри.

Съдържа и ензима актинидин, който подпомага разграждането на протеини и подкрепя храносмилането.

Темпе

Темпето е ферментирала соя, съдържаща едновременно пребиотици и пробиотици, които подхранват чревната лигавица. Консумацията му може да увеличи нивата на полезни бактерии и да намали вредните. Може да се нарязва, маринова и запича, добавяйки хрупкава текстура към купи, салати или сотирани ястия.

Снимка: OpenAI

Pри синдром на раздразненото черво или чувствителност към FODMAP храни (като цвеклото и някои пребиотични фибри), е добре да въвеждате новите храни постепенно и да следите реакцията на тялото си.

Балансираното хранене за здрав чревен микробиом не се ограничава до кисело мляко и ферментирали храни. Цвекло, малини, броколи, киви и темпе предлагат разнообразни пребиотични фибри и биоактивни съединения, които подпомагат храносмилането и превенцията на чревни възпаления. Включването на разнообразие от растителни храни остава основен принцип за добро чревно здраве.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници