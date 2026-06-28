Стресът е неизбежна част от ежедневието, но малко хора се замислят, че кортизолът, основният хормон на стреса в тялото, може да бъде повлиян пряко от това, което слагаме на масата си.

Кортизолът сам по себе си не е нещо "лошо", той помага за регулиране на кръвната захар, имунната система и енергийния баланс.

Проблем възниква, когато нивата му остават трайно повишени, което с времето може да натовари организма.

Има пет храни и напитки, които според регистрирани диетолози могат да допринесат за високи нива на кортизол.

Какво всъщност е кортизолът

Кортизолът се отделя от надбъбречните жлези в отговор на стрес, но също и в отговор на резки промени в кръвната захар.

Снимка: OpenAI

Когато нивата му скачат твърде често или остават повишени за дълго, това може да се отрази на съня, теглото, храносмилането и общото усещане за благополучие.

Храненето е един от факторите, които реално можем да контролираме.

Храни и напитки, свързани с повишен кортизол

1. Кофеинът

Сутрешното кафе дава енергия, но кофеинът е естествен стимулант, който активира нервната система и подтиква надбъбречните жлези да отделят повече кортизол. Ефектът е по-силно изразен при по-голям прием или в стресови ситуации.

Хората, които пият кафе редовно, изграждат известна толерантност, която намалява този ефект с времето.

В по-стресови периоди намаляването на напитки с кофеин - кафе, енергийни напитки, черен чай, може да помогне за по-спокойно състояние.

2. Пържените храни

Храни като пържени картофи, пържено пиле и други са богати на наситени и трансмазнини. Редовната им консумация е свързвана с повишено възпаление и оксидативен стрес, които могат да стимулират стресовия отговор на тялото.

Снимка: OpenAI

Освен това тези храни често водят до резки скокове и спадове на кръвната захар, което тялото възприема като своеобразен стресор и отговаря с допълнително отделяне на кортизол.

Алтернатива са печени, задушени или приготвени във фритюрник с горещ въздух варианти.

3. Алкохолът

Чашата вино за "отпускане" може всъщност да активира стресовия отговор на тялото. Алкохолът променя нивата на кръвната захар, което води до по-висока продукция на кортизол.

Както еднократната, така и хроничната консумация на алкохол са свързани с повишени нива на хормона, като хроничната употреба носи по-голям риск - включително за кръвно налягане, тегло и сън.

Консумацията вечер е особено проблематична, тъй като пречи на естествения спад на кортизола, който подготвя тялото за почивка.

4. Ултрапреработените храни

Пакетирани закуски, подсладени зърнени закуски и бързи храни обикновено съдържат много добавена захар, наситени мазнини и рафинирани въглехидрати.

Редовната им консумация може да предизвика възпаление, което активира имунния отговор и допринася за по-висок кортизол.

Освен това храни, които повишават нивата на кортизол в тази категория, могат да нарушат баланса на чревния микробиом, а здравословното разнообразие от чревни бактерии играе роля в регулирането на стресовия отговор на тялото.

5. Добавената захар

Сладкото временно носи утеха, тъй като след консумацията му кортизолът дори може леко да спадне - вероятно заради активирането на центровете за награда в мозъка.

Снимка: OpenAI

Проблемът е, че простите захари се усвояват бързо, причинявайки скок и последващ спад в кръвната захар. За да я върне към нормата, тялото отделя кортизол и други хормони като глюкагон и адреналин, които стимулират черния дроб да освободи повече глюкоза.

Комбинирането на сладки храни с фибри, здравословни мазнини или протеин може да смекчи този ефект.

Справете се с повишения кортизол

Стресът е част от живота, а кортизолът играе важна роля в справянето с него. Проблем е единствено трайно повишеният кортизол.

Освен качествения сън, физическата активност и практиките за осъзнатост, и храненето оказва влияние върху начина, по който тялото управлява стреса.

Кофеинът, алкохолът, добавената захар, пържените и ултрапреработените храни могат да повишат нивата на кортизол, особено при прекомерна консумация.

Не е необходимо да се изключват напълно, но съсредоточаването върху пълноценни, богати на хранителни вещества храни може да помогне на организма да не работи постоянно в режим на тревога.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници