Средиземноморско растение се оказва лек за възпалителни чревни заболявания

Възпалителното състояние на червата (IBD) е общ термин за група от заболявания, които причиняват хронично възпаление на храносмилателния тракт. Към 2019 година около 4,9 милиона души по света живеят с възпалително заболяване на червата.

Най-честите форми на състоянието са болестта на Крон и улцерозният колит. Те могат да причинят различни симптоми, включително диария, коремна болка, умора и загуба на тегло и други.

Все още не е ясно какво точно причинява улцерозния колит. Въпреки това, различни проучвания показват, че определени фактори могат да увеличат риска от заболяването, сред които – фамилна анамнеза, етническа принадлежност, състав на чревния микробиом и фактори на околната среда, като например цигарения дим.

Засега няма лек срещу улцерозен колит

В момента няма лек за улцерозен колит, който засяга дебелото черво и ректума, причинявайки язви и възпаление на лигавицата. Състоянието обикновено се лекува с лекарства, като кортикостероиди и имуносупресори, както и чрез промени в храненето, а понякога и чрез хирургическа намеса.

Предишни изследвания показват, че консумацията на определени хранителни вещества, като омега-3 мастни киселини, витамин D, витамин B12, желязо и цинк, както и пробиотични храни и добавки, може да помогне за облекчаване на някои от симптомите на заболяването.

Сега, проучване, публикувано наскоро в Journal of the Science of Food and Agriculture, твърди, че екстрактът от средиземноморско растение, наречено ягодово дърво, може да помогне за предотвратяване и лечение на улцерозен колит (експериментът е проведен върху опитни мишки).

Какво е ягодово дърво

Отглеждано в Средиземноморския регион и Западна Европа – растението Arbutus Unedo (Арбутус), наричано още Кумарка или ягодово дърво, е нискорастящ храст, който с годините придобива формата на дърво.

Кората, ягодоподобните плодове (ядливи и доста вкусни), както и листата на растението, вече се използват в традиционната медицина. Експерти се фокусират върху екстракта от растението в няколко аспекта, пише MedicalNewsToday.

Снимка: Pexels

„Интересът ни е заради въздействието на това растение върху стомашно-чревната система. Първоначално проучихме ефектите на водния екстракт от плодовете на ягодовото дърво върху затлъстяването, като експериментът бе при затлъстели плъхове", коментира пред Medical News Today д-р Сумая Уахаби, изследовател във Висшия институт по биотехнологии към Университета Джендуба в Тунис.

„Надграждайки тези открития, продължихме в същата посока и изследвахме ефектите на този екстракт върху възпалението, особено в случаите на улцерозен колит“, добави специалистката.

Плодовете и листата на ягодовото дърво са с високо съдържание на антиоксиданти и имат антимикробни, антивирусни и противовъзпалителни свойства.

Екстрактът от ягодовото дърво също така съдържа фенолни съединения, като фенолни киселини (канелена киселина, ферулова киселина, синапинова киселина, сирингова киселина и хлорогенова киселина) и флавоноиди (рутин, катехин, мирицетин, нарингенин и кверцетин).

Снимка: Canva

„Те са известни със своите антиоксидантни и противовъзпалителни свойства, които могат да помогнат за намаляване на оксидативния стрес и възпалението, ключови фактори за развитието на улцерозен колит“, казва още д-р Уахаби.

Ягодовото дърво срещу улцерозен колит

Екип от учени изследват дали екстракт от ягодово дърво е полезен при улцерозен колит, като правят опита върху мишки. Изследователите дават на животните екстракт от въпросното растение преди да ги изложат на химикал, който предизвиква улцерозен колит.

Резултатите наистина са поразителни – оказва се, че предварителната обработка с растителния екстракт помага за предотвратяване на промени в лигавицата на дебелото черво и спомага за намаляване на развитието на лезии на дебелото черво.

„Това откритие е важно, защото предполага, че екстрактът от Arbutus unedo (ягодово дърво) може да помогне за защитата на дебелото черво от увреждане и да намали тежестта на улцерозния колит“, казва д-р Уахаби.

Чрез предотвратяване на увреждането на лигавицата на дебелото черво и намаляване на лезиите, екстрактът осигурява естествен начин за намаляване на възпалението и защита на здравето на червата при улцерозен колит.

Екстрактът от ягодово дърво намалява възпаленията

Освен това, учените потвърждават, че опитните мишки, предварително третирани с екстракт от ягодово дърво, имат по-ниска експресия на определени протеини, които насърчават оксидативния стрес и възпалението.

Снимка: Pexels

„Това изследване е важно също и защото показва, че екстрактът от ягодовото дърво помага за намаляване на оксидативния стрес и възпалението – ключови фактори в развитието на улцерозен колит“, обясняват още учените

Чрез намаляване на експресията на протеини, които насърчават тези вредни процеси, екстрактът може да предложи защитен ефект, потенциално намалявайки тежестта на заболяването и поддържайки здравето на червата.

„Съвременните лечения за улцерозен колит могат да променят живота, но не са без предизвикателства – много от тях идват със значителни странични ефекти, високи разходи или ограничена дългосрочна ефективност. Нараства нуждата от по-достъпни и устойчиви варианти”, коментира Джилиан Коен, медицински директор на мрежата от интегративни здравни грижи в Медицинския център на университета в Ню Джърси.

Въпреки това, експертите уточняват, че „естествено” не винаги означава безопасно или безрисково. От съществено значение е тези терапии да бъдат стриктно проучени и изпитани и върху хора.

Също така, да бъдат проследени не само ефикасността, но и безопасността и поносимостта към този екстракт от ягодово дърво. И дали подобни съединения могат да станат част от цялостен, ориентиран към пациента подход за предотвратяване или лечение на улцерозен колит.