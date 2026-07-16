Все повече хора с диабет и преддиабет посягат към омега-3 добавки с надеждата да подобрят контрола си върху глюкозата. Но действително ли съществува връзка между рибено масло и кръвна захар, или това е поредният хранителен мит?

Научните данни за това не са много убедителни и затова си струва да разберете какво наистина показват изследванията, преди да добавите нова хапче към режима си.

Какво показват проучванията за омега-3 и диабет

Рибеното масло, най-разпространеният вид омега-3 добавка, се извлича от тъканите на мазни риби като скумрия, херинга, риба тон и сьомга. Макар да е доказано ефективно за понижаване на триглицеридите, ефектът му върху гликемичния контрол остава спорен:

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Преглед от 2024 г. , анализирал 35 научни публикации за омега-3 и диабет (тип 1, тип 2 и гестационен), установява, че при част от участниците се наблюдава спад във фастинг глюкозата, а при други, не.

Преглед от 2022 г. на 30 проучвания открива „значим ефект върху намаляването на кръвната захар на гладно“.

Мета-анализ от 2020 г. на 12 рандомизирани контролирани проучвания не открива съществена разлика в контрола на глюкозата между хора, приемали рибено масло, и такива на плацебо.

Систематичен преглед в The BMJ (2019 г.) , най-мащабният по рода си с 83 рандомизирани изследвания, заключава, че по-високият прием на омега-3 има слабо или никакво влияние върху кръвната захар и превенцията на диабет тип 2.

Какво казват експертите

Според диетолога Вандана Шет, RDN, CDCES, като цяло омега-3 добавките изглеждат почти неутрални спрямо кръвната захар, повечето големи прегледи не показват съществена промяна в HbA1c или глюкозата на гладно.

Диетологът Ерин Палински-Уейд, RD, CDCES, отбелязва, че омега-3 мастните киселини може индиректно да помагат чрез намаляване на хроничните възпалителни процеси в организма, но ефектът върху кръвнозахарните показатели остава „слаб или смесен“.

Ендокринологът д-р Андрес Спленсер от Memorial Hermann Health System подчертава, че Омега-3 не се препоръчват за гликемичен контрол, но могат да се използват при понижаване на триглицериди и омега-3-свързан сърдечносъдов риск при диабет.

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Трябва ли да приемате рибено масло за кръвна захар

Организации като Американската диабетна асоциация не включват омега-3 добавките в официалните си насоки за регулиране на кръвната захар.

Дозировка и безопасност

При решение за прием, обичайна доза под 3 грама дневно се смята за безопасна. По-високите дози носят риск от кървене при добавки, особено при съчетание с антикоагуланти. Хора с алергия към риба или морски дарове (копривна треска и алергия към риба) трябва да избягват рибни добавки, а при предсърдно мъждене високите дози EPA/DHA може да повишат риска от аритмия. При бременност и чернодробни заболявания е важно да се внимава с рибено масло с високо съдържание на витамин А поради риск от витамин А токсичност.

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Храната като първи избор

Експертите съветват източници на омега-3 мастни киселини от храната да са приоритет пред добавките, мазни риби, чиа семена, ленено семе и коноп (богати на алфа-линоленова киселина растителни източници). За баланс на кръвната захар при преддиабет хранене значение имат комбинацията от фибри, протеин, здравословни мазнини, физическа активност и сън, а не единична добавка.

Хранителните добавки при диабет, включително рибеното масло, не са доказан инструмент за инсулинова чувствителност или контрол на глюкозата. Те могат да имат полза за сърдечносъдовото здраве и триглицеридите, но не заместват здравословния начин на живот и консултацията с лекар преди прием.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници