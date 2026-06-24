С настъпването на летния сезон кайсиите се превръщат в един от основните характерни плодове за сезона.

Освен приятния си сладко-кисел вкус, ползите от кайсиите за здравето са значително по-богати, отколкото повечето хора предполагат.

Този плод съчетава нисък калоричен прием с впечатляващо съдържание на витамини, минерали и антиоксиданти.

Научете какво показват изследванията за ползите за здравето от кайсиите - от защита на очите до подпомагане на храносмилането.

Какво съдържат кайсиите

Две пресни кайсии (около 70 г) съдържат приблизително:

34 калории

8 г въглехидрати

1 г протеин

1,5 г фибри

около 8% от дневната доза витамин А и витамин С

Освен това плодът е добър източник на бета-каротин, лутеин и зеаксантин – полезни съставки в кайсиите, известни с антиоксидантното си действие срещу свободните радикали.

Доказани ползи за здравето от кайсиите

Богат източник на антиоксиданти

Кайсиите съдържат група полифенолни антиоксиданти, наречени флавоноиди - основно хлорогенова киселина, катехини и кверцетин.

Според проучване, високият прием на флавоноиди е свързан с по-нисък резултат на маркерите за възпаление и оксидативен стрес в организма. Именно тези съединения неутрализират свободните радикали, които увреждат клетките и са свързани с редица хронични заболявания.

Подкрепа за здравето на очите

Витамин А играе ключова роля за предпазване от нощна слепота (никталопия) – състояние, при което зрителната адаптация към тъмно е нарушена, докато витамин Е действа като мастноразтворим антиоксидант, защитаващ очите от увреждане.

Снимка: Canva

Бета-каротинът, който придава характерния оранжев цвят на кайсиите, се превръща в организма във витамин А. Лутеинът и зеаксантинът, открити в ретината и лещата на окото, допълнително предпазват от оксидативен стрес.

Принос за здрава кожа

Слънчевата светлина, замърсяването и тютюневият дим са сред основните фактори, ускоряващи стареенето на кожата. Витамин С, съдържащ се в кайсиите, неутрализира свободните радикали и подпомага изграждането на колаген, който поддържа здравината и еластичността на кожата.

Изследване, посветено на ефекта на бета-каротина, отчита намаляване на риска от слънчево изгаряне с около 20% при допълнителен прием на този антиоксидант в продължение на 10 седмици.

Полза за храносмилателната система

Една чаша нарязани кайсии (165 г) осигурява около 3,3 г фибри - комбинация от разтворими и неразтворими видове.

Снимка: Canva

Разтворимите фибри подпомагат поддържането на здравословни нива на кръвна захар и холестерол, докато неразтворимите подхранват полезните чревни бактерии.

По-здравословният чревен микробиом от своя страна е свързан с по-нисък риск от наднормено тегло.

Калий за баланс на течностите

Кайсиите са добър източник на калий - електролит, отговорен за нервната сигнализация, мускулните контракции и баланса на течностите в тялото.

Анализ на десетки проучвания установява, че начин на хранене, богат на калий, значително понижава кръвното налягане и намалява риска от инсулт.

Хидратация и защита на черния дроб

Благодарение на високото си водно съдържание, около 2/3 чаша вода на чаша нарязани кайсии, плодът подпомага поддържането на адекватна хидратация, важна за кръвното налягане и сърдечната дейност.

Снимка: Canva

Предварителни данни от животински изследвания сочат, че кайсиите биха могли да предпазват черния дроб от оксидативен стрес, макар че са нужни допълнителни проучвания при хора, за да се потвърди ефектът.

Как да изберем добри и вкусни кайсии

При покупка е добре да се търсят плодове с равномерен тъмнозлатист или червеникаво-оранжев цвят - бледожълтите или зеленикавите кайсии обикновено са недозрели и с по-слабо изразен вкус.

Кайсиите могат да се консумират сурови, добавени към кисело мляко и салати, или включени в десерти, конфитюри и сосове.

Каисиите: Комбинация от полезни витамини и фибри

Ползите от кайсиите за здравето произтичат от уникалното им съчетание на витамини A, C и E, флавоноиди, калий и фибри.

Редовната им консумация, в рамките на балансирано хранене, може да подпомогне здравето на очите, кожата и храносмилателната система, без да натоварва дневния калориен прием.

Както винаги при темите за хранене, е добре кайсиите да се разглеждат като част от разнообразна диета, а не като самостоятелно решение на здравословни проблеми.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници