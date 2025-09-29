Сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за смърт в Европейския съюз, като по данни на Евростат те са отговорни за над 34% от всички смъртни случаи. Това означава, че един на всеки трима души в ЕС умира от сърдечно-съдово заболяване. С нарастващата честота на тези заболявания в глобален мащаб, грижата за сърдечното здраве е по-важна от всякога.

Докато промените в начина на живот, като здравословно хранене, редовна физическа активност и отказ от алкохол и тютюнопушене са от съществено значение, можете да подкрепите сърцето си и чрез приемането на подходящи хранителни добавки, пише TOI.

Експертни препоръки от водещ кардиолог

Д-р Дмитрий Яранов, водещ кардиолог специализиран в сърдечна трансплантация от Мемфис, САЩ, споделя кои добавки препоръчва на своите пациенти за подобряване на сърдечното здраве. „Като кардиолог редовно предписвам определени добавки на пациентите си заедно с медикаментите, за да подкрепя здравето на сърцето,“ обяснява той.

Снимка: Canva

1. Омега-3 мастни киселини (рибено масло)

На първо място в списъка на д-р Яранов са омега-3 мастните киселини. Тези есенциални мазнини, получавани от рибено масло или мазна риба като сьомга, са широко проучени заради техните ползи за сърдечно-съдовата система.

„Доказано е, че намаляват триглицеридите, понижават кръвното налягане и намаляват риска от аритмия,“ посочва кардиологът.

2. Коензим Q10 (CoQ10)

Вторият в списъка е коензим Q10 - мощен антиоксидант, който действа като енергиен генератор за сърдечните клетки и помага за борбата с оксидативния стрес.

„Подпомага клетъчната енергия и може да помогне за намаляване на кръвното налягане и подобряване на сърдечната функция, особено при пациенти със сърдечна недостатъчност,“ обяснява д-р Яранов.

3. Магнезий

Магнезият е жизненоважен електролит за мускулната функция, като половината от американците страдат от дефицит на магнезий. Според д-р Яранов, той е ключов за регулирането на сърдечния ритъм и кръвното налягане. Дефицитът може да доведе до аритмии и високо кръвно налягане.

Снимка: Canva

4. Фибри (псилиум, овесени трици)

Въпреки че фибрите не винаги се класифицират като традиционна добавка, те играят решаваща роля за сърдечното здраве. Разтворимите фибри от люспи на псилиум или овесени трици са включени в препоръките на кардиолога.

„Разтворимите фибри понижават LDL („лошия") холестерол, намалявайки риска от сърдечни заболявания,“ отбелязва той.

5. Калий

Калият помага за регулирането на кръвното налягане като облекчава напрежението в кръвоносните съдове и противодейства на ефектите на натрия. Той също подпомага правилната функция на сърдечния мускул и баланса на течностите в клетките.

„Балансира натрия и помага за регулиране на кръвното налягане. В кардиологията внимателно следим нивата на калий (идеалните са 4-5 mEq/L),“ добавя д-р Яранов.

6. Витамин D

Витамин D, известен още като "витамин на слънцето", играе ключова роля за сърдечното здраве. Около 40% от възрастните американци страдат от дефицит на витамин D, което е свързано с повишен риск за сърдечни заболявания, включително втвърдяване на артериите.

„Дефицитът може да увеличи риска от сърдечни заболявания. Добавките могат да подобрят сърдечното здраве при хора с ниски нива,“ подчертава кардиологът. Можете също да се излагате на слънце за няколко минути дневно, за да получите необходимата доза витамин D.

Въпреки че тези добавки могат да бъдат полезни за поддържането на сърдечно здраве, важно е да се консултирате с лекар преди да започнете приемането на каквито и да е хранителни добавки, особено ако вече приемате медикаменти за сърце.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.