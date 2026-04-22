Въпреки че маслините съдържат здравословни мононенаситени мазнини и антиоксиданти, те съдържат много натрий, което може да повиши кръвното налягане и да повлияе негативно на здравето на сърцето ви.

За да се насладите на маслините като част от здравословен хранителен план за сърцето, консумирайте ги умерено, за да избегнете прекалено много сол.

Здравословните мазнини могат да бъдат полезни за здравето на сърцето

Маслините са нисковъглехидратна и сравнително нискокалорична храна, като по-голямата част от калориите им идват от мазнини.

Маслините са богати на антиоксиданти и мононенаситени мастни киселини, които могат да бъдат полезни за сърцето. Зехтинът е предпочитано олио за готвене за здравето на сърцето.

Преди обработка маслините са много горчиви. Консервирането със сол, последвано от ферментация, премахва горчивите съединения, за да се получат познатите ни маслини.

Повече натрий: По-високо кръвно налягане и рискове за сърдечното здраве

Поради методите на обработка, използвани за производството на трапезни маслини, те са с високо съдържание на сол.

Само около 30 грама маслини съдържат около 23% от препоръчителния дневен прием на натрий. Според Световната здравна организация (СЗО) препоръчителният дневен прием на натрий (да не се бърка с общото количество сол, тъй като натрият е само част от готварската сол (натриев хлорид), е 2300 милиграма, което се равнява на около 5.8 – 6 грама сол.

Ако имате сърдечно заболяване или рискови фактори като високо кръвно налягане, препоръките на СЗО са да се консумират не повече от 1500 мг натрий на ден, което съответства на около 3.8-4.2 грама сол.

В тази връзка тази шепа маслини (около 30 грама) може да съставлява 35% от препоръчителния дневен прием на сол.

Редовната консумация на големи количества сол може да допринесе за високо кръвно налягане. Това е така, тъй като солта кара тялото да задържа излишна вода, което с течение на времето натоварва сърцето и кръвоносните съдове. Високият прием на натрий също така увеличава риска от следните състояния:

Сърдечно заболяване

Удар

Бъбречно заболяване

Остеопороза

Рак на стомаха

Специално проучване, разглеждащо приема на натрий и риска от сърдечни заболявания, установява, че за всеки допълнителен 1 грам прием на сол на ден, сърдечно-съдовият риск се увеличава с 4%, а рискът от инсулт се увеличава с 6%.

Намаляването на приема на сол, от друга страна, може да понижи кръвното налягане с 6 до 8 mmHg и да е от полза за сърдечно- съдовото здраве.

Важно е да се отбележи, че по-голямата част (70%) от приема на сол идва от преработени храни, като около 11% идва от солта, която добавяте към храната.

Според данните, българите консумират от 2 до 3 повече пъти сол. Междувременно България е на едно от челните места в света по консумация на сол средно с 10-14 грама на ден.

Хранителна информация в маслините

Една порция маслини зависи от сорта и марката. Обикновено една порция е около 30 грама или приблизително 1/4 чаша. Това може да са от 5 до 10 средни или големи маслини и съдържа приблизително:

Калории: 40 до 50

Мазнини: 4 до 5 грама, предимно мононенаситени

Протеин: Минимално (0,3 до 0,4 грама)

Въглехидрати: 1 до 2 грама

Фибри: 0,5 до 1,1 грама

Натрий: 248 до 525 милиграма

Те са също добър източник на следните витамини и минерали:

Витамин А

Витамин Е

Калций

Мед

Желязо

Съвети за включване на маслините в здравословна за сърцето диета

Ако обичате маслините, добрата новина е, че те не са забранени за здравословна за сърцето диета. Антиоксидантите и мононенаситените мазнини в трапезните маслини всъщност могат да осигурят ползи за здравето.

Някои начини да се насладите на маслини като част от здравословна за сърцето диета включват:

Консумирайте маслини умерено, като ограничите приема им до не повече от малка шепа (5 до 10) на ден като част от хранене или лека закуска.

Консумирайте маслини заедно с храни с ниско съдържание на натрий. Ако например ги харесвате в салата, овкусете ги с малко лимонов сок, зехтин и билки, вместо с дресинг за салата, богат на натрий.

Изплакнете маслините преди консумация, за да намалите съдържанието им на натрий.

Накиснете маслините във вода, като сменяте водата няколко пъти, за да намалите съдържанието на натрий. Имайте предвид, че маслините ще се развалят много по-бързо, след като бъдат извадени от саламурата. Ако изберете този метод, консумирайте ги в рамките на ден-два.

Маслините са уникална храна, която съчетава в себе си ценни мононенаситени мазнини, антиоксиданти и важни витамини. Те безспорно могат да бъдат част от балансирания хранителен режим, но ключът към сърдечното здраве се крие в умереността.

Основното предизвикателство остава високото съдържание на натрий, което при прекомерна консумация може да неутрализира ползите и да натовари сърдечно-съдовата система.

Ако страдате от хипертония или други сърдечно-съдови заболявания, консултирайте се с Вашия лекар или диетолог, за да определите подходящото за Вас количество натрий в ежедневната ви диета.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

