Усещането, че краката ви „мравучкат" отвътре точно когато се опитвате да заспите, е познато на милиони хора. Синдромът на неспокойните крака е неврологично разстройство, което засяга между 10 и 15% от населението и прави съня почти невъзможен.

Добрата новина е, че лечението на синдрома на неспокойните крака не изисква задължително медикаменти.

Редица естествени подходи – от аюрведични терапии, до прости домашни хитрини, могат значително да намалят и облекчат симптомите. Ето кое работи, според проучванията по темата.

Какво представлява синдромът на неспокойните крака?

Синдромът на неспокойните крака (СНК) причинява неприятни усещания в краката - описвани като мравучкане, дърпане или изтръпване, придружени от непреодолимо желание за движение.

Симптомите се влошават вечер и в покой, нарушавайки съня и качеството на живот. Въпреки че няма окончателно лечение, самопомощта и промяната в начина на живот могат да направят огромна разлика.

6 естествени метода за справяне със синдрома на неспокойните крака

Билки за синдрома на неспокойните крака

Аюрведичната медицина предлага редица билки за синдрома на неспокойните крака, чието действие е свързано с успокояване на нервната система и подпомагане на съня:

Ашваганда – адаптоген, който намалява стреса и подпомага нервната система

Капикачу – смята се, че влияе върху нивата на допамин, свързан с моторния контрол

Гугулу – използва се при възпаления и болки

Трифала – подпомага детоксикацията и храносмилането

Важно: Употребата на билкови препарати трябва да се консултира с лекар или специалист, особено при прием на други медикаменти.

Сред по-задълбочените аюрведични подходи са и Широдара (поливане на челото с топло масло за дълбока релаксация) и Панчакарма – детоксикационна програма, препоръчвана при хронични състояния под професионален надзор.

Масаж и грижа за краката преди сън

Според данни, публикувани от Medscape и MedlinePlus, редица прости процедури непосредствено преди лягане могат да облекчат дискомфорта:

Масаж на краката и ходилата – подобрява кръвообращението и намалява мускулното напрежение

Разтягане на мускулите

Топла или хладна вана

Поставяне на нагревателна подложка или студен компрес върху краката

В аюрведичната медицина тази практика е позната като Абхянга – масаж с топли билкови масла, който успокоява нервната система и подпомага релаксацията точно преди сън.

Разтягане преди лягане

Движението е едно от характерните средства за облекчаване при СНК, затова разтягането преди сън е особено препоръчително. Специалистите препоръчват следните упражнения:

Разтягане на прасеца : Стъпете напред с единия крак, задният крак е изправен с пета на пода. Наведете се напред до усещане за разтягане. Задръжте 10–30 секунди.

Разтягане на задното бедро : Седнете на пода, изпънете единия крак и се наведете напред до усещане за разтягане в задната му страна.

Разтягане на предното бедро : Застанете изправени, хванете глезена и го приближете към задника. Задръжте 10–30 секунди.

Редовна физическа активност

Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) и Националния институт по неврологични разстройства (NINDS), умерената физическа активност от 150 до 300 минути седмично може значително да намали симптомите на СНК.

Подходящи дейности включват:

Бързо ходене

Плуване и водна аеробика

Колоездене

Йога

Важно е активността да е редовна и умерена — прекалено интензивното натоварване може да влоши симптомите.

Управление на стреса

Стресът е доказан усилващ фактор при СНК. Експертите от CDC препоръчват следните домашни хитрини за справяне с напрежението:

Медитация и дълбоко дишане

Йога

Водене на дневник и практикуване на благодарност

Прекарване на време на открито

Ограничаване на екранното време вечер

Избягване на провокиращи фактори

Някои вещества и медикаменти могат да влошат симптомите на СНК. Специалистите препоръчват избягване на:

Кофеин – открит в кафе, чай, енергийни напитки и шоколад

Алкохол – особено вечер; препоръчва се пробен период на въздържание

Никотин – от цигари, е-цигари и дим от тютюн

Определени медикаменти – като антидепресанти и антихистамини могат да засилят симптомите

Лечението на синдрома на неспокойните крака не е еднозначно, но комбинацията от редовно движение, разтягане преди сън, управление на стреса и избягване на провокиращи фактори може значително да подобри качеството на живот.

Билките за синдрома на неспокойните крака и аюрведичните терапии предлагат допълващ, холистичен поглед, особено при хора, търсещи естествени алтернативи. При тежки или продължителни симптоми винаги е препоръчително да се консултирате с медицински специалист.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

