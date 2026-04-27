След инсулт често хората не могат да се облекат сами. Има деца, които се затрудняват да държат молив или химикал.

Точно тук се намесва ерготерапията – специализирана терапевтична дисциплина, чиято цел е да върне хората към самостоятелен и пълноценен живот.

Разберете какво представлява ерготерапията, кой е ерготерапевтът, какво прави ерготерапевтът на практика и за кого е подходяща ерготерапията – от деца с аутизъм до възрастни след операция.

Какво представлява ерготерапията?

Думата „ерготерапия" произлиза от гръцкото „ergon" – действие, работа, дейност.

Ерготерапията (известна и като трудова терапия или окупационна терапия) е лечебен подход, насочен към подобряване на способността за изпълняване на ежедневни задачи. Тя не се занимава само с работната заетост – терминът „окупация" обозначава всяка дейност, която изпълнявате в ежедневието си.

Ерготерапията може да бъде необходима след травма или нараняване, при управление на симптомите на хронично заболяване или при справяне с увреждане. Според Cleveland Clinic целта е хората да живеят колкото е възможно по-самостоятелно във всички среди – у дома, на работа, в училище.

Трите фази на ерготерапията

Фаза 1: Оценка

Терапевтът опознава пациента, обсъжда целите му и проверява средата – дом, работно място, училище – за да открие конкретните затруднения.

Фаза 2: Интервенции

Разработват се персонализирани упражнения и стратегии, въвеждат се помощни средства и се правят промени в средата за по-голяма безопасност.

Фаза 3: Оценка на напредъка

Терапевтът следи постиженията и психоемоционалното състояние на пациента, като коригира плана при нужда.

Какво практикува ерготерапевтът?

Ерготерапевтът е висококвалифициран здравен специалист с магистърска степен по ерготерапия и лиценз за практикуване. Той работи с деца и възрастни, изпитващи затруднения с ежедневни дейности като миене, обличане, хранене, работа на компютър или движение в пространството.

За обучение по ерготерапия в България се предлагат магистърски програми, като например „Ерготерапия за деца и лица с нарушения“ във ФНОИ към СУ.

На практика ерготерапевтът може да:

Преподреди мебелите за по-лесно и безопасно придвижване

Препоръча и обучи в използването на помощни средства – проходилки, инвалидни колички, специални прибори за хранене, адаптирани клавиатури

Обучи семейството в грижи – как да придвижват, обличат или хранят близкия си

Предпише упражнения за сила, координация и финна моторика

Инсталира мерки за безопасност у дома – противохлъзгащи повърхности, парапети, адаптирани тоалетни седалки

Работи с психолог т при емоционални затруднения

Ерготерапия за ръката

Специализираното направление ерготерапия на ръката е насочено към възстановяване на функцията на горния крайник след наранявания, операции или заболявания.

Специалистите от Женевския център по хирургия на ръката посочват, че целта е не само функционално възстановяване, но и бързо връщане към ежедневни дейности, спорт и работа.

Педиатрична ерготерапия

Ерготерапията при деца е може да помогне, когато участието на детето в семейния и социалния живот е нарушено или когато развитието му е забавено.

Педиатричните ерготерапевти работят с деца от ранна детска възраст до юношеството, като интегрират родителите и учителите в терапевтичния процес от самото начало. Използват се методи като сензорна интегративна терапия, концепцията Бобат, терапевтично готвене и тренинг за концентрация.

За кого е подходяща ерготерапията?

Ерготерапията е подходяща за деца и възрастни, изпитващи затруднения с ежедневни дейности поради увреждане, заболяване или травма. Ето основните групи пациенти:

След травма или операция: инсулт, мозъчна травма, ампутация, наранявания на гръбначния стълб, ставни протези

При хронични заболявания: множествена склероза, болест на Паркинсон, ракови заболявания, диабет, артрит

Деца и юноши: аутизъм, забавено развитие, ДЦП, СДВХ, синдром на Даун, обучителни затруднения

Възрастни хора : деменция, нарушено равновесие, риск от падания, затруднения при обличане или хигиена

Ерготерапия срещу физиотерапия: Каква е разликата?

Ерготерапия помага за адаптиране към промените в способностите. Фокусира се върху самостоятелността в ежедневието чрез умения и помощни средства.

Физиотерапията работи върху двигателните умения, мобилността и редукцията на болката чрез упражнения и мануални техники.

Мост между медицинското лечение и пълноценния живот

Ерготерапията е мост между медицинското лечение и пълноценния живот. Независимо дали детето ви се затруднява в училище, преживявате последствията от инсулт или търсите начин да останете самостоятелни в напреднала възраст – ерготерапевтът може да разработи индивидуален план, съобразен точно с вашите нужди и цели.

Ерготерапията не е само рехабилитация – тя е инвестиция в качеството на ежедневния живот.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

