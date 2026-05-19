Диагнозата меланом променя живота за секунди. Естествено е след нея да потърсите всяка възможна помощ, включително извън рамките на традиционната медицина.

Алтернативното лечение на меланома, известно още като допълваща и алтернативна медицина (complementary and alternative medicine – САМ), привлича все повече внимание сред пациентите в България и по света.

Но кои от тези методи имат реална научна основа и кои крият сериозни рискове?

Открийте кои са седем от най-разпространените CAM подходи при лечение на най-агресивния вид рак на кожата, какво показват изследванията и как да разграничите обещаващите практики от потенциално опасните.

Какво е допълваща и алтернативна медицина (CAM)?

Допълващата медицина обхваща широк спектър от практики, които не са стандартна медицинска грижа, но някои пациенти използват паралелно с конвенционалното лечение (химиотерапия, имунотерапия, лъчетерапия или хирургия).

Хората прибягват към тях по различни причини:

За облекчаване на страничните ефекти от стандартното лечение

За намаляване на стреса и тревожността , свързани с диагнозата

За усещане за по-голям контрол над собственото лечение

Ключовото предупреждение на учените: ефикасността варира значително, а научните доказателства в много случаи остават ограничени.

7 алтернативни лечения при меланом

1. Хранително-диетична терапия

Връзката между храненето и лечението на меланом е обект на множество проучвания. Според Националния институт по рака на САЩ, прием на около 20 грама фибри дневно може да подпомогне отговора на имунотерапията при пациенти с меланома.

Данни от научни прегледи сочат, че средиземноморската диета, богата на пълнозърнести продукти, пресни плодове и зеленчуци, с ограничена употреба на месо, също носи ползи.

Проучване от 2018 г. установява, че редица билки и подправки, сред които куркума, джинджифил, чесън, карамфил, розмарин, шафран и капсаицин, може да притежават антиканцерогенни свойства, които инхибират развитието на кожни ракови клетки.

2. Билколечение

Някои билки демонстрират противовъзпалителни и имуностимулиращи свойства. Куркумата е сред най-изследваните, а проучвания показват потенциал за забавяне растежа на меланомни клетки. Подобни свойства се приписват и на джинджифила.

3. Акупунктура и акупресура

Тези техники не са предназначени за лечение или превенция на меланома, но могат ефективно да облекчат симптоми, свързани с онкологичното лечение:

Гадене и повръщане

Болка и умора

Безсъние и загуба на апетит

Тревожност, депресия и горещи вълни

4. Масаж и физиотерапия

Масажът и физиотерапията са насочени към подобряване на мускулната функция, намаляване на болката и тревожността, и повишаване на цялостното благополучие. Те са особено ценни за управление на страничните ефекти от конвенционалното лечение и могат съществено да подобрят качеството на живот по време на терапия.

5. Хидротерапия

Хидротерапията включва широк спектър от методи – от топли вани до джакузи процедури. Докато някои хора я използват за подобряване на кръвообращението или намаляване на ставната болка, научните данни за ефекта й при меланома остават ограничени.

6. Терапии ум-тяло (Йога и Тай Чи)

Практики като йога и тай чи спомагат за психическото и физическото благополучие, управлението на стреса и насърчаването на релаксацията. Ролята им като специфично лечение при меланома обаче изисква допълнителни изследвания.

7. Медитация и осъзнатост

Медитацията на осъзнатостта (mindfulness) помага за релаксация на ума и тялото и изгражда емоционална устойчивост по време на онкологичното лечение. Тя допълва конвенционалните терапии, без да ги замества.

Задължително: Консултирайте се с лекар

Преди да пристъпите към каквато и да е CAM терапия, консултацията с онколог е абсолютно задължителна. Определени алтернативни лечения могат да взаимодействат негативно с конвенционалните терапии за меланома и да намалят тяхната ефективност.

Алтернативното лечение на меланома предлага разнообразни подходи, но тяхната роля трябва да се разглежда като подкрепяща, а не заместваща конвенционалната медицина.

CAM терапиите могат да допринесат за цялостното благополучие, да облекчат симптомите и да подобрят качеството на живот, но не са лек за меланома.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

