Диагнозата меланом променя живота за секунди. Естествено е след нея да потърсите всяка възможна помощ, включително извън рамките на традиционната медицина.
Алтернативното лечение на меланома, известно още като допълваща и алтернативна медицина (complementary and alternative medicine – САМ), привлича все повече внимание сред пациентите в България и по света.
Но кои от тези методи имат реална научна основа и кои крият сериозни рискове?
Открийте кои са седем от най-разпространените CAM подходи при лечение на най-агресивния вид рак на кожата, какво показват изследванията и как да разграничите обещаващите практики от потенциално опасните.
Какво е допълваща и алтернативна медицина (CAM)?
Допълващата медицина обхваща широк спектър от практики, които не са стандартна медицинска грижа, но някои пациенти използват паралелно с конвенционалното лечение (химиотерапия, имунотерапия, лъчетерапия или хирургия).
Хората прибягват към тях по различни причини:
- За облекчаване на страничните ефекти от стандартното лечение
- За намаляване на стреса и тревожността, свързани с диагнозата
- За усещане за по-голям контрол над собственото лечение
Ключовото предупреждение на учените: ефикасността варира значително, а научните доказателства в много случаи остават ограничени.
7 алтернативни лечения при меланом
1. Хранително-диетична терапия
Връзката между храненето и лечението на меланом е обект на множество проучвания. Според Националния институт по рака на САЩ, прием на около 20 грама фибри дневно може да подпомогне отговора на имунотерапията при пациенти с меланома.
Данни от научни прегледи сочат, че средиземноморската диета, богата на пълнозърнести продукти, пресни плодове и зеленчуци, с ограничена употреба на месо, също носи ползи.
Проучване от 2018 г. установява, че редица билки и подправки, сред които куркума, джинджифил, чесън, карамфил, розмарин, шафран и капсаицин, може да притежават антиканцерогенни свойства, които инхибират развитието на кожни ракови клетки.
2. Билколечение
Някои билки демонстрират противовъзпалителни и имуностимулиращи свойства. Куркумата е сред най-изследваните, а проучвания показват потенциал за забавяне растежа на меланомни клетки. Подобни свойства се приписват и на джинджифила.
3. Акупунктура и акупресура
Тези техники не са предназначени за лечение или превенция на меланома, но могат ефективно да облекчат симптоми, свързани с онкологичното лечение:
- Гадене и повръщане
- Болка и умора
- Безсъние и загуба на апетит
- Тревожност, депресия и горещи вълни
4. Масаж и физиотерапия
Масажът и физиотерапията са насочени към подобряване на мускулната функция, намаляване на болката и тревожността, и повишаване на цялостното благополучие. Те са особено ценни за управление на страничните ефекти от конвенционалното лечение и могат съществено да подобрят качеството на живот по време на терапия.
5. Хидротерапия
Хидротерапията включва широк спектър от методи – от топли вани до джакузи процедури. Докато някои хора я използват за подобряване на кръвообращението или намаляване на ставната болка, научните данни за ефекта й при меланома остават ограничени.
6. Терапии ум-тяло (Йога и Тай Чи)
Практики като йога и тай чи спомагат за психическото и физическото благополучие, управлението на стреса и насърчаването на релаксацията. Ролята им като специфично лечение при меланома обаче изисква допълнителни изследвания.
7. Медитация и осъзнатост
Медитацията на осъзнатостта (mindfulness) помага за релаксация на ума и тялото и изгражда емоционална устойчивост по време на онкологичното лечение. Тя допълва конвенционалните терапии, без да ги замества.
Задължително: Консултирайте се с лекар
Преди да пристъпите към каквато и да е CAM терапия, консултацията с онколог е абсолютно задължителна. Определени алтернативни лечения могат да взаимодействат негативно с конвенционалните терапии за меланома и да намалят тяхната ефективност.
Алтернативното лечение на меланома предлага разнообразни подходи, но тяхната роля трябва да се разглежда като подкрепяща, а не заместваща конвенционалната медицина.
CAM терапиите могат да допринесат за цялостното благополучие, да облекчат симптомите и да подобрят качеството на живот, но не са лек за меланома.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
------------------------------------------
Източници
- Medical News Today (2023): Алтернативни лечения при меланома
- Nutrition and Cancer (2018): Терапия от следващо поколение за рак на кожата: Нутрицевтица
- Cancer Survivors (2023): Complementary and alternative medicine
- NCCIH Clinical Digest (2018): Масажна терапия за здраве: Какво казва науката
- The Journal of Cancer Research and Clinical Oncology (2022): Водни терапии (хидротерапия, балнеотерапия или акватерапия) за пациенти с рак: Систематичен преглед