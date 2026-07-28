Достатъчни са няколко секунди под ледена струя, за да усетите как тялото ви се събужда. Именно тази интензивна реакция стои зад нарастващата популярност на студения душ като форма на достъпна криотерапия у дома. Привържениците му твърдят, че редовната студена терапия и настроение вървят ръка за ръка, а изследователите постепенно потвърждават част от тези наблюдения.

Ето какво показва науката към моментаи за кого практиката може да бъде рискована.

Как студената вода задейства нервната система

Контактът с студена вода активира симпатиковата нервна система и реакцията „борба или бягство“. Кожата съдържа студови рецептори, които изпращат мощни електрически импулси към мозъка, процес, свързан с допамин и ендорфини, отговорни за усещането за еуфория и облекчена болка след студен душ.

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7 доказани (и вероятни) ползи от студения душ

1. Може да подобри настроението.

Активирането на студовите рецептори и повишените нива на ендорфини се свързват с по-леки симптоми на депресия, макар изследователите да подчертават, че са нужни повече данни, преди студената терапия да се препоръчва като самостоятелно лечение.

2. Дава бодрост и тонус.

Студената вода ускорява циркулацията и изпраща повече кислород към тъканите, което обяснява усещането за подобряване на циркулацията и кръвообращението и внезапна будност. При редовна практика ефектът върху енергията е сравним с този на кофеин.

3. Облекчава мускулната треска.

Подобно на леда, потапянето в студена вода за 5–15 минути при температура 10–15°C намалява болезнеността след тренировка. Интересно е, че топлите душове постигат сходен резултат за мускулна треска и възстановяване, но студената вода е по-щадяща за кожата.

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4. Може да облекчи болка.

Студовите импулси имат изразен обезболяващ ефект, а при хора с хроничен възпалителен артрит е установено намаление на възпаление и мускулни болки след кратки студени душове.

5. Подпомага имунната система.

Тримесечно проучване показва 29% по-малко отсъствия от работа поради болест при хора, взимали кратки студени душове всеки ден, макар броят на реалните заболявания да остава непроменен. Ефектът за засилване на имунитета засега е скромен, но обещаващ.

6. Стимулира метаболизма.

Треперенето при студ е механизъм на тялото за загряване, който може временно да ускори разхода на калории, връзка между студения душ и кафява мастна тъкан и метаболизъм.

7. Възможна защита срещу възрастови заболявания.

Студената вода повишава нивата на хормон адипонектин, който се свързва с по-ниска инсулинова резистентност и по-добра съдова защита, макар и тук доказателствата да са предварителни.

Важно: студеният душ не лекува заболявания и не заменя предписаното от лекар лечение, може да бъде само допълнение към него.

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Кога студеният душ е рисков

Практиката не е подходяща за всеки. Избягвайте я, ако имате:

Студова уртикария , алергична реакция към студ, която причинява сърбящи обриви и в тежки случаи, оток на устните или гърлото.

Сърдечни или белодробни заболявания , студената вода свива кръвоносните съдове и покачва кръвното налягане, което увеличава риска при хипертония и студен душ , както и при аритмии.

Синдром на Рейно , студът може да предизвика временно побеляване или посиняване на пръстите поради рязко намален кръвоток.

Как да въведете студения душ безопасно

Започнете с топла вода и постепенно преминете към контрастен душ , редувайки топло и студено по 15–30 секунди.

Пробвайте кратки сесии от 15–30 секунди и постепенно ги удължавайте.

Дишайте бавно и съсредоточено, за да намалите напрежението при първоначалния шок от студа.

Прилагайте практиката постоянно, ефектите върху редуциране на стреса , съня и фокуса се натрупват с времето.

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Данните сочат, че студеният душ може да повлияе положително на настроението, енергията и възстановяването след тренировка, а изследванията за неговата роля в психично здраве и студена вода продължават. Все пак ефектите варират индивидуално, а хора със сърдечни, кожни или съдови заболявания трябва да се консултират с лекар, преди да опитат студени вани или ледени душове.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници