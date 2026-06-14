Ако сте забелязали малки кафеникави или по-тъмни петна по ръцете, лицето или деколтето си, е вероятно да имате т.нар. старчески петна.

Старческите петна (познати още като „чернодробни петна“, които нямат нищо общо със заболяване на черния дроб или пигментни петна) са изключително разпространено явление, особено след 50-годишна възраст.

Причинени предимно от продължително излагане на слънце и повишено производство на меланин, те рядко са опасни, но могат да влияят на самочувствието.

Природата предлага редица достъпни средства, които могат да помогнат за изсветляването на старческите петна и постепенното изравняване на неравния тен на кожата.

В тази статия ще разгледаме 12 естествени средства за справяне с хиперпигментацията, механизма им на действие, начина на приложение и важните предупреждения, преди да ги изпробвате.

Какво са старческите (чернодробните) петна и защо се появяват?

Въпреки наименованието си, старческите петна нямат нищо общо с черния дроб. Те са резултат от натрупването на меланин – пигментът, отговорен за цвета на кожата – в определени зони.

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Основните причини включват:

Продължително излагане на слънце – ултравиолетовите лъчи стимулират меланоцитите да произвеждат повече пигмент

Генетична предразположеност – някои хора са по-склонни към пигментни петна

Възраст – макар да могат да се появят по всяко време, са по-чести след 50 г.

Хиперпигментация след увреждане – по-характерна за хора с по-тъмен тен на кожата

Старческите петна не са ракови и не се превръщат в такива. Въпреки това, злокачествени изменения понякога приличат на тях – затова редовният преглед при специалист е от съществено значение.

12 естествени домашни средства срещу старчески петна

1. Лимонов сок

Лимоновият сок е сред най-популярните домашни средства за старчески петна заради съдържанието на лимонена киселина и витамин C, които действат като естествени избелители.

Как се прилага:

Нанесете пресен лимонов сок или лимонови резени с памучен тампон директно върху петната

При чувствителна кожа разредете сока с вода

Оставете за 10 до 30 минути, след което изплакнете с хладка вода (без сапун)

Повтаряйте 2–3 пъти седмично

Внимание: Лимоновият сок увеличава чувствителността на кожата към слънце – задължително нанасяйте слънцезащитен крем след процедурата. Избягвайте при алергия към цитруси.

2. Алое вера

Алое вера е многократно проучвано растение в дерматологията. Според изследване от 2018 г., публикувано в научна база данни за кожни заболявания, съединението алоезин, намиращо се в алое вера, може да намали тъмните петна по кожата, като забавя производството на меланин (меланогенезата).

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Как се прилага:

Нанасяйте пресен или готов гел от алое вера върху петната два пъти дневно

Оставете за 20–30 минути, след което изплакнете с хладка вода

Подобрения могат да се наблюдават в рамките на около месец

3. Ексфолиране

С напредването на възрастта регенерацията на кожата се забавя. Ексфолирането помага за отстраняване на мъртвите кожни клетки и освежаване на тена.

Домашна рецепта за ексфолиращ скраб:

Смесете лимонов сок, захар и зехтин

Нанесете върху петната за 5 минути

Изплакнете с хладка вода

Тази процедура съчетава механично ексфолиране с избелващия ефект на лимона. Не прекалявайте – прекомерното ексфолиране може да дразни кожата.

4. Рициново масло

Рициновото масло е известно с противовъзпалителните си свойства и може да помогне при хиперпигментация, причинена от акне или кожно дразнене.

Как се прилага:

Втрийте внимателно рициново масло върху петната с масажни движения до попиване

Оставете за няколко часа, след което изплакнете

Повтаряйте два пъти дневно; резултати се очакват след около месец

6. Разтвор с ябълков оцет

Ябълковият оцет съдържа естествени киселини, които насърчават нежното ексфолиране и могат да помогнат за изсветляването на петната.

Как се прилага:

Смесете равни части ябълков оцет и вода

Нанесете с памучен тампон върху петната

Оставете за няколко минути, след което изплакнете

Ябълковият оцет може да дразни кожата – ползвайте внимателно и спрете при раздразнение.

7. Картофи

Картофите съдържат нишесте, захари и специфични витамини и минерали, които могат да спомогнат за обновяването на колагена в кожата и отстраняването на мъртви клетки.

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Как се прилага:

Нарежете картоф на много тънки филийки

Овлажнете ги с вода и поставете върху петната

Оставете за около 10 минути

Тази процедура е мека и може да се прилага ежедневно. Нощното приложение дава на хранителните вещества повече време да повлияят на тена.

8. Овесени ядки

Овесените ядки са отличен ексфолиант с противовъзпалителни свойства, подходящи дори за чувствителна кожа.

Рецепта:

Смесете 3 части овесени ядки, 1 част мед и 1 част мляко до паста

Нанесете върху зоните с петна и оставете да изсъхне напълно

Изплакнете с вода

Прилагайте до 3 пъти седмично

9. Краставица

Краставицата е богата на вода, антиоксиданти и полезни за кожата витамини – може да помогне при хиперпигментация и да хидратира кожата.

Прост метод:

Поставете резени краставица директно върху петната за около 20 минути

Маска с краставица:

Блендирайте цяла краставица с 1 с.л. лимонов сок и 1 ч.л. алое гел

Нанесете, оставете 30 минути, след което изплакнете

Прилагайте ежедневно

10. Портокалова кора

Портокаловата кора е богата на витамин C, калций и антиоксиданти, които могат да изсветлят хиперпигментираните зони и да подмладят кожата.

Как се прилага:

Нанесете сока от пресни портокалови кори директно върху петната

Оставете за 20 минути, след което изплакнете с вода

12. Мед

Медът действа като нежен ексфолиант, премахващ мъртвите, хиперпигментирани кожни клетки.

Снимка: istockphoto.com

Как се прилага:

Нанесете мед с върховете на пръстите, като масажирате нежно кожата

Оставете за 20 минути

Изплакнете с вода

Може да се прилага ежедневно

Как да предотвратим появата на старчески петна?

Специалистите са единодушни: по-лесно е да предотвратите старческите петна, отколкото да ги лекувате. Тъй като пигментните петна се причиняват от многократно излагане на слънце, колкото по-рано въведете навиците за слънцезащита, толкова по-добре.

Основни мерки за превенция:

Използвайте широкоспектърен слънцезащитен крем с SPF 30 или повече – ежедневно, независимо от сезона

Нанасяйте слънцезащитния крем на всеки два часа и след потене или плуване

Избягвайте престой на пряко слънце между 10:00 и 14:00 ч.

Носете защитно облекло или търсете сянка

Избягвайте солариумите

Поддържайте добро общо здраве: балансирано хранене, хидратация, движение и достатъчен сън

Изчезват ли старческите петна сами?

Старческите петна в повечето случаи са постоянни, макар да могат да избледнеят с времето. Домашните средства могат да ускорят процеса, но резултатите варират индивидуално.

Ако естествените средства не дадат желания ефект, дерматолозите разполагат с редица медицински методи: лазерна терапия, криохирургия, микродермабразио, химически пилинг и специализирани медикаментозни кремове.

Кога е необходимо да посетите лекар?

Макар домашните средства да са достъпни и сравнително безопасни, консултацията с дерматолог е задължителна в следните случаи:

Преди да започнете лечение – за да изключите кожни заболявания, включително рак

Ако петното е люспесто, зачервено, кресто, лъскаво или отговаря на правилото ABCDE (Asymmetry, Border, Color, Diameter, Evolving)

При бързо нарастване или промяна в цвета и формата

Помнете: Ракът на кожата понякога прилича на старчески петна. Редовните прегледи при специалист са най-добрата превенция.

Старческите петна са честа козметична грижа, но с правилен подход могат да се управляват ефективно. Представените 12 естествени средства – от лимонов сок и алое вера до мед и кисело мляко – предлагат достъпни варианти за изсветляване на хиперпигментацията и подобряване на тена у дома.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници