В безпрецедентно научно постижение, изследователи успяват да заснемат за първи път в реално време и в 3D имплантирането на човешки ембрион в матката. Кадрите разкриват детайли за този критичен процес, които могат да революционизират подходите за лечение на безплодието, съобщава The Guardian.

Изненадващо инвазивен процес

Революционните кадри са публикувани от екип учени от Института за биоинженерство на Каталония (IBEC) в сътрудничество с университетската болница Dexeus в Барселона. Изследването показва имплантирането на ембрион в синтетична матка и демонстрира как протича този жизненоважен процес в естествени условия.

„Наблюдавахме, че човешките ембриони се заравят в матката, като упражняват значителна сила по време на процеса“, обяснява д-р Самуел Охоснегрос, главен изследовател в групата за биоинженерство за репродуктивно здраве на IBEC и водещ автор на проучването.

Нови разбирания за имплантацията

Имплантацията на ембриона е ключов момент в ранната бременност, който се случва когато оплодената яйцеклетка се прикрепи към лигавицата на матката между шестия и дванадесетия ден след овулацията. До този момент обаче процесът никога не е наблюдаван директно.

„Тези сила е необходима, защото ембрионите трябва да могат да проникнат в маточната тъкан и да се интегрират напълно с нея“, продължава Охоснегрос. „Това е изненадващо инвазивен процес. Въпреки че е известно, че много жени изпитват коремни болки и леко кървене по време на имплантирането, самият процес никога не е бил наблюдаван преди.“

Иновативна технология

Снимка: Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC)

За постигането на този пробив изследователският екип разработва специална платформа, която позволява на ембрионите да се имплантират извън матката при строго контролирани условия. Платформата е базирана на гел, произведен частично от колаген и маточна тъкан, което създава условия, максимално приближаващи се до естествената среда.

Тази технология прави възможно флуоресцентното изображение в реално време и подробния анализ на взаимодействията между ембриона и околната среда, предоставяйки безценни данни за разбирането на този сложен биологичен процес.

Перспективи за бъдещето

Откритието има потенциал да доведе до значими подобрения в лечението на репродуктивните проблеми чрез по-доброто разбиране на механизмите на имплантацията. Знанията, получени от тези изследвания, могат да помогнат на специалистите да разработят по-ефективни терапии и да увеличат шансовете за успешна бременност при двойки, които се борят с проблеми с репродукцията.

Изследването представлява важна стъпка напред в областта на репродуктивната медицина и открива нови възможности за научни изследвания в тази критична фаза от човешкото развитие.

