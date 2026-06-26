Постоянното главоболие, нарушеният сън или изведнъж появилите се проблеми с кожата може да не са случайни. Всичко това може да са симптоми на стрес при жените, и то такива, които лесно се приписват на нещо друго.

Хроничният стрес е често остава незабелязан в динамиката на съвременния живот, а жените са особено уязвима група. Кои са нетипичните сигнали, изпратени от тялото, и защо е важно да им обърнете внимание навреме?

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Защо жените понасят стреса по-тежко?

Според годишното проучване на Американската психологическа асоциация (APA) “Стресът в Америка 2023”, жените съобщават за по-високи нива на стрес и изпитват повече физически и емоционални симптоми в сравнение с мъжете. Нещо повече, те по-трудно управляват стреса и по-често се чувстват неразбрани от своето обкръжение.

Изследване от 2021 г., проведено в Италия, допълва, че биологичните и психологическите особености влияят значително върху начина, по който всеки организъм реагира на стресори. Авторите посочват, че ключови фактори са нагласата към взаимоотношенията и нивото на самоувереност.

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Признаци на стрес при жените: Пълна картина

Стресът не се проявява само с тревожност или нервност. При жените той може да засегне тялото, емоциите и мисловните процеси едновременно. Ето как се разпределят симптомите:

Емоционални симптоми

Емоционалните симптоми са сред първите сигнали, но нерядко се отдават на умора или хормонални промени:

Раздразнителност и чести промени в настроението : внезапни избухвания или сълзливост без видима причина;

Тревожност и постоянно притеснение : усещане, че нещо ще се случи;

Депресивни епизоди : загуба на интерес към дейности, които са носели удоволствие;

Чувство на безпомощност и претовареност : усещането, че задачите са непосилни;

Намалено либидо : нерядко пренебрегван симптом, свързан директно с хроничния стрес.

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Физически симптоми

Тялото говори, когато умът мълчи. Следните физически прояви могат да сигнализират за хроничен стрес при жените:

Главоболие и мигрена : едни от най-честите физически симптоми;

Нарушения на съня : затруднено заспиване, нощно събуждане или прекомерна сънливост;

Хронична умора : не изчезва дори след почивка;

Промени в апетита : прекомерно хранене или пълна загуба на апетит;

Мускулно напрежение и болки в гърба : тялото складира стреса буквално;

Отслабен имунитет : чести настинки и вирусни инфекции;

Повишено кръвно налягане : тревожен дългосрочен ефект;

Храносмилателни проблеми : стомашни болки, гадене, синдром на раздразненото черво;

Менструални нередности : промени в цикъла, по-болезнена менструация;

Кожни проблеми : акне, обриви, изостряне на хронични кожни заболявания.

Когнитивни симптоми

Хроничният стрес при жените се отразява и на мисленето и концентрацията:

Трудности при вземане на решения : дори рутинните избори стават изтощителни;

Забравяне и мозъчна мъгла : усещане за изключен ум;

Препускащи мисли : невъзможност за изключване;

Затруднена концентрация : трудно се фокусирате върху задачи.

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Как да се справите с хроничния стрес?

Експертите от Medical News Today и Американската психологическа асоциация препоръчват следните подходи за ефективно справяне:

Редовна физическа активност : движението подобрява качеството на съня, настроението и намалява нивата на кортизол;

Качествен сън (7–9 часа) : според препоръките за възрастни, достатъчният сън е основата на добро здраве;

Здравословно хранене : избягвайте изкуствени подсладители, преработени храни, кофеин и алкохол, тъй като те усилват тревожността;

Практики за осъзнатост(mindfulness) : медитация и йога намаляват стреса и насърчават вътрешното равновесие;

Социална подкрепа : близките и психолозите могат да предложат ценна емоционална опора;

Здравословни граници : научете се да казвате не и да приоритизирате собствените си нужди.

Снимка: OpenAI

Кога да потърсите лекарска помощ?

Ако симптомите на стрес са продължителни, тежки или нарушават ежедневието ви, е важно да се консултирате с медицински специалист. Нелекуваният хроничен стрес може да доведе до сериозни физически и психически последици: от сърдечно-съдови заболявания до клинична депресия. Ранното търсене на помощ е знак за сила, не за слабост.

https://svetatnazdraveto.bg/san-i-psihichesko-zdrave/kak-da-razpoznaem-skritite-signali-na-hronichnija-stres-i-da-se-predpazim.html

Симптомите на стрес при жените са разнообразни и нерядко нетипични. От менструални нередности до мозъчна мъгла, тялото и умът изпращат сигнали, които не бива да пренебрегвате. Разпознаването на тези признаци е първата стъпка към по-добро здраве и качество на живот. Не чакайте симптомите да се влошат, говорете с Вашия лекар или потърсете подкрепа от специалист по психично здраве.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници