Постоянното главоболие, нарушеният сън или изведнъж появилите се проблеми с кожата може да не са случайни. Всичко това може да са симптоми на стрес при жените, и то такива, които лесно се приписват на нещо друго. 

Хроничният стрес е често остава незабелязан в динамиката на съвременния живот, а жените са особено уязвима група. Кои са нетипичните сигнали, изпратени от тялото, и защо е важно да им обърнете внимание навреме?

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Защо жените понасят стреса по-тежко?

Според годишното проучване на Американската психологическа асоциация (APA) “Стресът в Америка 2023”, жените съобщават за по-високи нива на стрес и изпитват повече физически и емоционални симптоми в сравнение с мъжете. Нещо повече, те по-трудно управляват стреса и по-често се чувстват неразбрани от своето обкръжение.

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Изследване от 2021 г., проведено в Италия, допълва, че биологичните и психологическите особености влияят значително върху начина, по който всеки организъм реагира на стресори. Авторите посочват, че ключови фактори са нагласата към взаимоотношенията и нивото на самоувереност.

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Признаци на стрес при жените: Пълна картина

Стресът не се проявява само с тревожност или нервност. При жените той може да засегне тялото, емоциите и мисловните процеси едновременно. Ето как се разпределят симптомите:

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Емоционални симптоми

Емоционалните симптоми са сред първите сигнали, но нерядко се отдават на умора или хормонални промени:

  •       Раздразнителност и чести промени в настроението: внезапни избухвания или сълзливост без видима причина;
  •       Тревожност и постоянно притеснение: усещане, че нещо ще се случи;
  •       Депресивни епизоди: загуба на интерес към дейности, които са носели удоволствие;
  •       Чувство на безпомощност и претовареност: усещането, че задачите са непосилни;
  •       Намалено либидо: нерядко пренебрегван симптом, свързан директно с хроничния стрес.

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Физически симптоми

Тялото говори, когато умът мълчи. Следните физически прояви могат да сигнализират за хроничен стрес при жените:

  •       Главоболие и мигрена: едни от най-честите физически симптоми;
  •       Нарушения на съня: затруднено заспиване, нощно събуждане или прекомерна сънливост;
  •       Хронична умора: не изчезва дори след почивка;
  •       Промени в апетита: прекомерно хранене или пълна загуба на апетит;
  •       Мускулно напрежение и болки в гърба: тялото складира стреса буквално;
  •       Отслабен имунитет: чести настинки и вирусни инфекции;
  •       Повишено кръвно налягане: тревожен дългосрочен ефект;
  •       Храносмилателни проблеми: стомашни болки, гадене, синдром на раздразненото черво;
  •       Менструални нередности: промени в цикъла, по-болезнена менструация;
  •       Кожни проблеми: акне, обриви, изостряне на хронични кожни заболявания.
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Когнитивни симптоми

Хроничният стрес при жените се отразява и на мисленето и концентрацията:

  •       Трудности при вземане на решения: дори рутинните избори стават изтощителни;
  •       Забравяне и мозъчна мъгла: усещане за изключен ум;
  •       Препускащи мисли: невъзможност за изключване;
  •       Затруднена концентрация: трудно се фокусирате върху задачи.

 

Снимка: Freepik

Как да се справите с хроничния стрес?

Експертите от Medical News Today и Американската психологическа асоциация препоръчват следните подходи за ефективно справяне:

  •       Редовна физическа активност: движението подобрява качеството на съня, настроението и намалява нивата на кортизол;
  •       Качествен сън (7–9 часа): според препоръките за възрастни, достатъчният сън е основата на добро здраве;
  •       Здравословно хранене: избягвайте изкуствени подсладители, преработени храни, кофеин и алкохол, тъй като те усилват тревожността;
  •       Практики за осъзнатост(mindfulness): медитация и йога намаляват стреса и насърчават вътрешното равновесие;
  •       Социална подкрепа: близките и психолозите могат да предложат ценна емоционална опора;
  •       Здравословни граници: научете се да казвате не и да приоритизирате собствените си нужди.

 

Снимка: OpenAI

Кога да потърсите лекарска помощ?

Ако симптомите на стрес са продължителни, тежки или нарушават ежедневието ви, е важно да се консултирате с медицински специалист. Нелекуваният хроничен стрес може да доведе до сериозни физически и психически последици: от сърдечно-съдови заболявания до клинична депресия. Ранното търсене на помощ е знак за сила, не за слабост.

https://svetatnazdraveto.bg/san-i-psihichesko-zdrave/kak-da-razpoznaem-skritite-signali-na-hronichnija-stres-i-da-se-predpazim.html

Симптомите на стрес при жените са разнообразни и нерядко нетипични. От менструални нередности до мозъчна мъгла, тялото и умът изпращат сигнали, които не бива да пренебрегвате. Разпознаването на тези признаци е първата стъпка към по-добро здраве и качество на живот. Не чакайте симптомите да се влошат, говорете с Вашия лекар или потърсете подкрепа от специалист по психично здраве.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници

  1. Medical News Today: Сигнали за стрес при жените
  2. American Psychological Association: Стрес в американско проучване 2023
  3. World Health Organization: Стрес и ментално здраве
  4.  NIH: Липса на сън и стрес
  5. Harvard Health Publishing: Упражнения и успокояване на стреса
  6. Mayo Clinic: Симптоми на хроничния стрес