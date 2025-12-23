Какво е „шоколадова киста” и има ли начини за лечение

190 милиона жени в репродуктивна възраст по света или приблизително 10% от всички жени, са засегнати от слабо разпознато и често недиагностицирано години наред състояние.

Ендометриозата е такова състояние, а една от най-сериозните ѝ форми са ендометриозните кисти на яйчниците, известни като ендометриоми или "шоколадови кисти".

Според данни на Световната здравна организация (СЗО), ендометриозата е хронично заболяване с изключително силно влияние върху качеството на живот, фертилитета и общото здраве на жените. Как се образуват ендометриомите, какви симптоми имат, какви рискове крият и какви са съвременните подходи за лечение, базирани на научни изследвания?

Какво представлява ендометриоидната киста?

Ендометриомите са тип кисти на яйчника, които се образуват когато тъкан, подобна на ендометриума (вътрешната облицовка на матката), започне да расте извън матката - в случая върху яйчниците. Тези кисти се наричат още "шоколадови кисти", тъй като са изпълнени с тъмна, кафяво-червена течност, която наподобява шоколад.

Как се образуват ендометриомите?

Причините за образуването на ендометриоми все още не са напълно изяснени, но една от водещите теории е ретроградната менструация. Според нея част от менструалната кръв и тъкан не напуска тялото през влагалището, а се движи назад през фалопиевите тръби и достига до яйчниците и тазовата кухина.

Според експерти от Mayo Clinic, тази тъкан се прикрепя към яйчниците, където продължава да функционира - уголемява се, разпада се и кърви с всеки менструален цикъл. Но понеже не може да напусне тялото, тя се натрупва, предизвиквайки възпаление, образуване на белези (адхезии) и накрая - образуване на киста.

Снимка: Canva

Изследванията показват също, че ендометриозата е свързана с нарушения в имунната система. Жени с ендометриоза имат по-висок риск от други автоимунни състояния като лупус, множествена склероза и възпалителни чревни заболявания.

Симптоми на ендометриома

Най-честият симптом на ендометриозна киста е хронична тазова болка, която не отминава след края на менструацията.

Интензитетът на болката обаче не винаги съответства на размера или броя на кистите - някои жени с малки ендометриоми изпитват силна болка, докато други с големи кисти могат да нямат почти никакви симптоми.

Основните симптоми включват:

Изключително болезнени менструации – болка, която е много по-силна от обикновените менструални крампи

Болка по време на или след полов контакт

Болка при изпражнение или уриниране , особено по време на менструацията

Прекомерно обилни менструации или кървене между цикли

Хронична тазова болка - болка, която продължава и след края на менструацията

Болка в долната част на гърба

Подуване на корема, гадене и повръщане

Учестено уриниране

Умора

Безплодие - при някои жени ендометриома се открива за първи път по време на изследвания за проблеми с фертилитета

Рискове и усложнения

Ендометриомите не са просто неприятни - те могат да доведат до сериозни здравословни последствия:

1. Проблеми с фертилитета

Според СЗО, сред жените с безплодие, от 25% до 50% имат ендометриоза. Ендометриомите причиняват:

Възпаления на яйчниците и маточните тръби

Нарушена функция на яйчниците

Затруднено освобождаване на яйцеклетки (овулация)

Механични пречки за оплождането

2. Хронична болка

Тежката тазова болка може да:

Намали значително качеството на живот

Попречи на ежедневните дейности и работата

Доведе до депресия и тревожност

Нарушава сексуалното здраве

Снимка: Canva

3. Руптура (спукване) на кистата

Когато ендометриомът се спука, може да се появят:

Внезапна и остра коремна болка

Треска

Слабост

Необходимост от спешна медицинска помощ

4. Други усложнения

Чревни и пикочни проблеми - включително хроничен запек

Повишен риск от рак на яйчниците (рядко, но възможно)

Анемия поради обилни менструации

Диагностика на ендометриома

Диагностицирането започва с:

Подробна анамнеза - включително менструален цикъл, болка и свързани симптоми

Тазов преглед - при големи кисти лекарят може да ги усети

Кръвни изследвания - за изключване на инфекция, анемия или други състояния

Образни изследвания

Според експерти от здравния портал WebMD, следните методи помагат за визуализация:

Трансвагинален ултразвук - осигурява ясна картина на кистите

Магнитно-резонансна томография (МРТ) - предоставя по-детайлна информация за размер и разположение

Окончателна диагноза

Лапароскопията е златният стандарт за потвърждаване на диагнозата. По време на тази минимално инвазивна процедура:

Хирургът прави малки разрези в корема

Вкарва камера (лапароскоп) за директна визуализация

Може да вземе биопсия или да премахне кистата изцяло

Материалът се изпраща в лаборатория за окончателна диагноза

Според СЗО, средното време за диагностика на ендометриоза е между 4 и 12 години, което подчертава необходимостта от по-ранно разпознаване и адекватна диагностика.

Лечение на ендометриома: Какво показват изследванията

В момента няма окончателно лечение за ендометриозата. Според СЗО, то е насочено към контролиране на симптомите и ограничаване на дългосрочните последствия.

1. Наблюдение

Ако кистата е малка (под 4 см), не причинява болка и не планирате бременност, лекарят може да препоръча:

Редовни ултразвукови прегледи на 6-8 седмици

Проследяване дали кистата се смалява сама

2. Медикаментозно лечение

Хормонална терапия цели да намали растежа на ендометриалната тъкан:

Комбинирани хормонални контрацептиви (хапчета, пластири, вагинални пръстени)

Прогестини (хормонални вътрематочни спирали, инжекции)

GnRH агонисти - поставят тялото в временна менопауза, като спират производството на естроген

Важно: Тези методи могат да имат странични ефекти като горещи вълни, загуба на костна плътност и намалено либидо. Те не са подходящи за жени, които се опитват да забременеят.

Снимка: Canva

Обезболяващи средства като нестероидни противовъзпалителни лекарства (ибупрофен, напроксен) могат да помогнат за управление на болката.

3. Хирургично лечение

Операцията може да се препоръча когато:

Кистата е по-голяма от 4 см

Има силна болка, която не се влияе от лекарства

Кистата расте бързо

Има риск от руптура

Жената се опитва да забременее

Типове операции:

Лапароскопска цистектомия - минимално инвазивна процедура за премахване на кистата, като се запазва здравата тъкан на яйчника

Хистеректомия (премахване на матката), обикновено с премахване на яйчниците - може да се обсъди при жени, които не планират деца и не се влияят от други лечения

Според Cleveland Clinic, премахването на кистата не само подобрява симптомите, но и намалява усложнения като руптура и проблеми с фертилитета.

Могат ли ендометриомите да се завърнат?

Да, около 1 на 4 жени ще има повторна поява на ендометриома дори след лечение. Рецидивът зависи от фактори като възраст, размер на първоначалната киста и вида на лечението.

Ако имате ендометриоза, трябва да знаете, че тя може да бъде много болезнена и да наруши ежедневието ви. Развитието на ендометриом на яйчниците в допълнение към това може да бъде още по-болезнено.

Ако имате ендометриом на яйчниците, говорете с вашия лекар за възможностите за лечение, с които разполагате. Специалист може да ви препоръча начини за облекчаване на неприятните симптоми.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—------------------------------------------------------

Източници