Как смяната на сезона от лято към есен влияе на щитовидната жлеза

Ролята на щитовидната жлеза е да регулира скоростта на метаболизма в тялото. При смяната на сезона, когато термичният стрес се намесва, щитовидната жлеза трябва да се адаптира с постоянна скорост, за да отчете всички покачвания и спадове на температурата. Ако това преобразуване не се случи с подходяща скорост, започваме да се чувстваме зле.

Симптомите, които се влошават при промяна на времето, особено през есента и пролетта, обикновено са свързани с мудна функция на щитовидната жлеза.

Поради това често се наблюдава засилване на болките в ставите, обострят се видовете алергиите, увеличава се депресията, появяват се умора, мигрена, повишени нива на холестерол/триглицериди, суха кожа.

Какво се случва с щитовидната жлеза през есента?

По-ниските температури могат да променят нивата на тиреоидните хормони. Нивата на активни хормони като Т3 и Т4 са склонни да намаляват, докато TSH (тиреостимулиращ хормон) се повишава в отговор на повишените метаболитни нужди, показва проучване.

Снимка: iStock

Тази хормонална промяна може да засили симптомите на хипотиреоидизъм, включително чувствителност към студ, умора, наддаване на тегло и по-бавен метаболизъм.

В резултат на това, по-студените месеци може да изискват по-внимателно наблюдение и евентуални корекции на лекарствата за щитовидната жлеза, за да се поддържа хормоналният баланс и да се управляват симптомите ефективно.

Съвети за справяне с хипотиреоидизма през есента

Има няколко съвета, с които може да подпомогнете работата на щитовидната жлеза през есента. Събрани са от експертите на verywellhealth.

Проверете нивата на хормоните си

Ако забележите, че симптомите на хипотиреоидизъм се влошават с по-студеното време, струва си да се изследват нивата в кръвта. Може да се наложи да увеличите дозата на заместителната терапия с тиреоидни хормони. Някои лекари приемат за стандартна практика автоматично да повишават леко дозите на пациентите си през по-студените месеци

Не забравяйте слънцето

Има доказателства, че излагането на слънчева светлина влияе върху хормоните, които оказват влияние както върху мозъчната химия, така и върху ендокринната система. Дори 20 до 30 минути излагане на слънчева светлина на ден може да помогне за предпазване от умора и депресия. Друга важна причина да търсите слънце е витамин D, който е от решаващо значение за функцията на щитовидната жлеза.

Ако сте предразположени към сезонно афективно разстройство и установявате, че наддавате на тегло и се чувствате значително депресирани през по-студените месеци, помислете за светлинна терапия като допълнение към слънчевата светлина. Тези лампи обаче не осигуряват витамин D, така че ако не излизате редовно навън, проверете нивата си на витамин D и при нужда приемете добавки.

Посетете морето през есента

Йодът играе ключова роля в производството на хормони на щитовидната жлеза. Неговият дефицит може да доведе до сериозни здравословни проблеми, включително хипотиреоидизъм, хипертиреоидизъм и болест на Хашимото. Най-много йод във въздуха край морето се съдържа между ноември и март. През това време силни ветрове и бури причиняват разбиване на вълни в брега, освобождавайки молекули йод в атмосферата.

Движете се повече

Студеното време отнема от желанието за тренировки, но няма по-добър момент да останете активни или да започнете рутинни упражнения. Независимо дали се записвате на фитнес, започвате програма за ходене, посещавате йога или правите пилатес, редовните упражнения могат да ви помогнат да прогоните депресията и да облекчите стреса (да не говорим, че ще ви помогнат да избегнете наддаване на тегло през зимата).

Снимка: Istock.com

Ограничете сладкото

Докато студен ден може да е идеалният момент за горещ шоколад и бисквитки, консумацията на сладкиши може да не зарадва щитовидната ви жлеза. Много хора със заболявания на щитовидната жлеза установяват, че са податливи на негативните ефекти на преработената захар, като например свръхрастеж на дрожди (кандидоза) или инсулинова резистентност.

Захарта може също да допринесе за наддаване на тегло и депресия през зимата, така че е разумно да избягвате сладките лакомства, колкото е възможно повече и да намерите по-здравословни алтернативи.

Спете достатъчно

Средностатистическият възрастен не спи достатъчно. Добавете към това и заболяване на щитовидната жлеза и е ясно, че много хора с това състояние се разхождат в състояние на хронично недоспиване. Автоимунните заболявания, хормоналният дисбаланс и трудностите при отслабване се влошават от недостатъчния сън, така че е изключително важно да си осигурите сън.

Човек без проблем с щитовидната жлеза се нуждае от седем до осем часа сън, а много пациенти с проблеми с щитовидната жлеза се нуждаят от дори повече, особено през зимата.

Намалете стреса

Празничният сезон има тенденция да утежнява стреса от ежедневието, а стресът не е добър за здравето на никого. Опитайте се да включите форма на намаляване на стреса в ежедневните си дейности, независимо дали става въпрос за йога, тай чи, медитация или хоби. Дори напомнянето за чести почивки за разтягане, докато работите на компютъра, може да допринесе много за намаляване на стреса.