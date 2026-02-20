Поликистозните яйчници (PCOS) засягат приблизително 10–13% от жените в репродуктивна възраст, според Световната здравна организация. Това ги превръща в едно от най-честите ендокринни нарушения при жените. Синдромът не влияе единствено върху хормоналния баланс, а често засяга самочувствието, фертилността и цялостното качество на живот.

Макар стандартното лечение да включва медикаменти и промени в начина на живот, все повече жени търсят допълнителна подкрепа чрез хранителни добавки. Но кои от тях действително имат научна обосновка?

Какво представляват поликистозните яйчници?

PCOS е ендокринно разстройство, характеризиращо се с повишени нива на андрогени (мъжки полови хормони) в яйчниците и нарушена овулация. Симптомите варират от жена до жена и могат да включват:

Нередовен менструален цикъл или липса на менструация;

Акне и мазна кожа;

Прекомерно окосмяване по лицето и тялото;

Тревожност или депресия;

Затруднено забременяване.

Стандартното медикаментозно лечение включва метформин, тиазолидиндиони и противозачатъчни таблетки. Промените в хранителния режим и телесния състав също могат да окажат положителен ефект. В допълнение към тях, редица витамини и добавки са показали обещаващи резултати в клинични проучвания.

7 добавки при поликистозни яйчници с научна подкрепа

Приемът на хранителни добавки трябва да бъде с индивидуален план и съгласуван с медицински специалист. Нито една добавка не е предназначена за лечение или профилактика на заболяване.

1. Куркумин – противовъзпалителна подкрепа за хормоналния баланс

Куркуминът е активното вещество в подправката куркума. Той въздейства върху рецепторите на андрогенните хормони и може да потисне производството на тестостерон, а също и да стимулира овулацията.

Според преглед на пет клинични проучвания, куркуминът е подобрил контрола на кръвната захар при жени с PCOS – участничките са показали по-ниски нива на кръвна захар на гладно и по-добра инсулинова чувствителност в сравнение с тези, приемали плацебо. Изследваните дози варират от 80 mg дневно до 500 mg три пъти на ден за период от 6 до 12 седмици.

Възможни нежелани ефекти: гадене, нарушено храносмилане, алергични реакции.

2. Витамин D – дефицит, открит при 85% от жените с PCOS

Проучванията показват, че до 85% от жените с поликистозни яйчници имат ниски нива на витамин D – хормон, играещ ключова роля в регулацията на кръвната захар. Дефицитът на витамин D се разглежда като потенциален рисков фактор за развитие на PCOS, макар тази хипотеза да е все още предмет на научна дискусия.

Проучвания, в които жени с PCOS са приемали 4 000 IU витамин D дневно в продължение на поне 12 седмици, са отчели подобрения в нивата на кръвна захар, кръвни мазнини и тестостерон. Витамин D също така подпомага здравословната бременност и може да регулира менструалния цикъл чрез намаляване на ендометриалната дебелина.

3. Омега-3 мастни киселини – за инсулинова резистентност и холестерол

Омега-3 мастните киселини (EPA и DHA), намиращи се в мазната риба и хранителни добавки, подобряват инсулиновата чувствителност. Малки краткосрочни проучвания са установили ползи при жени с PCOS, особено при тези с инсулинова резистентност или висок холестерол.

Изследваните дози варират от 900 до 4 000 mg дневно за до 24 седмици. Омега-3 мастните киселини могат да бъдат особено полезни за жени над 40 години с повишен риск от сърдечно-съдови проблеми.

Не приемайте омега-3 заедно с антикоагуланти (кръворазреждащи лекарства) без лекарски контрол.

4. Канела – за по-добър инсулинов отговор

Според преглед на пет клинични проучвания, канелата може да подобри инсулиновата резистентност, нивата на кръвна захар и холестерола при жени с PCOS. Изследваните дози са 1 000 mg дневно за 8 седмици и 1 500 mg дневно за 6 месеца.

Важно е да се отбележи, че канелата вероятно не влияе значително на телесното тегло или ИТМ, а дългосрочните й ефекти при PCOS тепърва се изследват.

5. Инозитол – може да е толкова ефективен, колкото метформин

Инозитолът е захарен алкохол, открит в мозъка и мускулите. Въпреки че понякога е погрешно класифициран като "витамин В8", той не е витамин. Инозитолът помага за регулиране на инсулиновите нива, подобрява репродуктивната функция и може да съдейства за отслабване.

Според обширен преглед на 26 клинични проучвания, инозитолът е показал ефективност, сравнима с тази на метформин – стандартното лечение при PCOS, но с по-нисък риск от странични ефекти. При жени, подложени на ин витро оплождане, доза от 4 000 mg мио-инозитол дневно е помогнала за намаляване на андрогенните нива, възстановяване на овулацията и регулиране на цикъла.

6. Коензим Q10 – антиоксидант с изненадващи ползи

Коензим Q10 е антиоксидант, открит в клетките на сърцето, черния дроб и бъбреците. Доза от 100 mg дневно за 12 седмици е подобрила нивата на кръвна захар и "лошия" LDL холестерол при жени с PCOS.

7. Берберин – растителен алкалоид с противодиабетни свойства

Берберинът е природен алкалоид, извлечен предимно от растения като орегонско грозде и жълт корен. Клиничните проучвания показват, че той намалява инсулиновата резистентност, понижава нивата на мазнини в кръвта и подпомага овулацията. В комбинация с метформин ефектите му изглеждат синергични, тоест взаимно усилващи се.

Изследователите обаче предупреждават, че качеството на наличните проучвания е относително ниско и резултатите трябва да се интерпретират внимателно.

Регулация на хранителните добавки

В много страни, включително в България, хранителните добавки не подлежат на същото строго регулиране като лекарствените продукти. Това означава, че съставът на даден продукт може да се различава от обозначеното на етикета. При избор на добавки търсете продукти с независимо лабораторно тестване и задължително се консултирайте с лекар, диетолог или фармацевт.

Хранителните добавки при поликистозни яйчници предлагат обещаващ допълнителен инструмент в управлението на симптомите на PCOS, но не са заместител на медицинското лечение. Инозитолът се откроява с най-силната научна подкрепа, следван от витамин D, куркумин и CoQ10. Омега-3 мастните киселини са особено подходящи за жени с инсулинова резистентност или повишен холестерол.

Ако страдате от поликистозни яйчници и обмисляте приема на добавки, консултирайте се с вашия акушер-гинеколог или ендокринолог, преди да започнете какъвто и да е режим на добавки.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

