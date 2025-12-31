Задавяне при дете: Най-важните стъпки за първа помощ

Задавянето е един от първите и най-неприятни моменти, които може да преживее всеки родител. При малките деца то се случва най-често – независимо дали е по време на игра, хранене или в друга ситуация.

Децата, особено на възраст между 1 и 5 години, често поставят всякакви предмети в устата си. Това е нормална част от начина, по който те изследват света.

Някои малки предмети, като са с правилния размер, за да заседнат в дихателните пътища и да причинят задавяне.

Първи съвети за бърза реакция при задавяне

Националната здравна служба на Великобритания обобщава как да помогнете на детето си при задавяне:

Ако можете да видите обекта/предмета, опитайте се да го премахнете. Но не бъркайте в устата на сляпо или многократно с пръсти. Бихте могли да влошите нещата, като натиснете предмета по-навътре и затрудните отстраняването му.

Ако детето кашля силно, насърчете го да продължи, за да изкашля предмета.

Ако кашлицата не е ефективна (безшумна е или дишането е неправилно), незабавно извикайте за помощ и проверете дали все още е в съзнание.

Ако детето е в съзнание, но не кашля, или кашлицата не е ефективна, използвайте удари в гърба или тласъци в гърдите (бебета под 1 година), или удари в гърба или тласъци в корема (деца над 1 година).

Може да се наложи да използвате повече от един метод, за да спрете задушаването. Няма значение в какъв ред ги правите. Ако единият метод не работи, опитайте другия. Продължете да ги редувате, докато обектът излезе.

Как да приложите различни техники при задавяне?

За да изпълните гръбно потупване при бебета под 1 годинка:

Седнете и поставете бебето с лицето надолу върху бедрото или предмишницата, като подпрете главата и шията му с ръка. Нанесете до 5 остри удара с дланта си в средата на гърба на бебето (точно между лопатките) Проверявайте дали обектът е излязъл след всеки удар (може да не е необходимо да изпълните всичките 5 удара)

Снимка: iStock

За да изпълните гръбно потупване при деца над 1 годинка:

Сложете детето с лицето надолу в скута си, както бихте направили с бебе. Ако това не е възможно, подпрете детето си в позиция с наклон напред и нанесете 5 удара отзад на гърба.

Ако ударите в гърба не облекчат задавянето и вашето бебе или дете все още е в съзнание, продължете с гръдно притискане – на бебета под 1 годинка, или коремно притискане на деца над 1 година.

Това ще създаде изкуствена кашлица, увеличавайки налягането в гърдите и помагайки за изхвърлянето на обекта.

Гръдно притискане при бебета под 1 годинка

Поставете бебето си с лицето нагоре по дължината на бедрата си, като краката му са най-близо до вас, а главата му е най-далече и по-ниско от краката.

Поставете 2 пръста в средата на гърдите му точно под линията на зърната.

Направете до 5 резки притискания в гърдите (тласкания).

Проверявайте дали предметът е излязъл след всеки тласък (може да не е необходимо да използвате всичките 5 тласъка)

Коремно притискане на деца над 1 година

Застанете прави или коленичете зад детето си, поставете ръцете си под мишниците на детето около горната част на корема.

Стиснете юмрук и го поставете между пъпа и ребрата.

Хванете тази ръка с другата си ръка и дръпнете рязко навътре и навън.

Повторете до 5 пъти – проверете дали предметът е излязъл след всеки тласък (може да не се наложи да правите всичките 5 тласъка).

Уверете се, че не прилагате натиск върху долната част на гръдния кош, тъй като това може да причини увреждане.

Снимка: Getty Images

Последващи действия

След описаните по-горе дейности оценете детето си, както следва:

Ако предметът все още не е изместен и детето ви все още е в съзнание, продължете последователността от потупвания по гърба и притискане по гърдите или корема.

Извикайте или изпратете за помощ, ако все още сте сами

Никога НЕ оставяйте детето само.

Обадете се на 112, ако предметът не излезе няколко опита. Продължете с този цикъл, докато пристигне помощ

Дори ако предметът/обектът е излязъл, за всеки случай потърсете медицинска помощ. Част от него може да е останал или детето да е било наранено от действията.

Дете в безсъзнание след задушаване

Ако задушено дете е или изпадне в безсъзнание:

Поставете го на твърда, равна повърхност и извикайте помощ.

Обадете се на 112, като поставите телефона на високоговорител, така че ръцете ви да са свободни.

Не оставяйте детето само в нито един момент.

Отворете устата на детето и ако предметът се вижда ясно и можете да го хванете лесно, отстранете го.

Започнете кардио-пулмонална първа помощ/кардиопулмонална ресусцитация (CPR).