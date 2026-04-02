Световен ден на информираността за аутизма: Митове и заблуди

Световният ден за информираност за аутизма се отбелязва ежегодно на 2 април, определен от ООН през 2008 година.

Аутизмът е разстройство на социалното развитие, което засяга развитието на мозъка, а оттам и поведението на човек.

За аутизма има много митове и заблуди, които са погрешно интерпретирани. Част от тях са, че аутизмът се дължи на ваксини, лошо родителство или че аутизмът е заболяване, което може да бъде излекувано.

В тази статия разглеждаме част от най-разпространените митове за хората с аутизъм.

Мит №1: Появата на аутизма е сравнително нова

Аутизмът е описан за първи път от учения Лео Канер през 1943 г.Най-ранното описание на дете, за което сега се знае, че е имало аутизъм, е от 1799 година. Текущите изследвания и подобренията в диагностиката са установили, че характеристиките на аутизма съществуват с различна степен на тежест, интензивност и честота.

Мит №2: Аутизмът е психично разстройство

Аутизмът е невроразвиващо състояние. Изследванията показват, че аутизмът е свързан с различия в структурата и функционирането на мозъка. Тези различия могат да засегнат комуникацията, социалното взаимодействие и поведението.

Важно е да се отбележи:

Аутизмът не е болест , а състояние, което продължава през целия живот.

, а състояние, което продължава през целия живот. Хората с аутизъм могат да имат съпътстващи психични разстройства , като тревожност или депресия. Тези състояния трябва да бъдат диагностицирани и лекувани отделно.

, като тревожност или депресия. Тези състояния трябва да бъдат диагностицирани и лекувани отделно. Аутизмът е спектрално състояние, което означава, че се проявява по различен начин при всеки човек.

Мит №3: Всички хора с аутизъм имат умствени увреждания

Хората от аутистичния спектър са уникални, с широк диапазон от интелектуални способности. Хората с аутизъм могат да бъдат по-трудни за тестване, така че техните IQ и способностите могат да бъдат подценени или надценени.

Тестове, предназначени да включват езикови и междуличностни анализи, може да представят погрешно интелигентността на хората с аутизъм, които се борят със социални умения. Но е факт, че много хора от аутистичния спектър са завършили висше образование и работят в различни сфери.

Мит №4: Аутизмът се причинява от ваксини

Няма доказателства, че ваксинацията в детска възраст причинява аутизъм. Това погрешно схващане се дължи на твърдение на изследване от 1998 година.

Впоследствие то е опровергано и многобройни проучвания продължават да потвърждават, че няма преки доказателства, които да свързват ваксините с развитието на аутизъм.

Мит №5: Аутизмът се причинява от лошо родителство

През 50-те години на миналия век има предположение, че аутизмът се причинява от емоционално дистанцирани или студени родители. Въпреки че точната причина за аутизма не е известна, сега е твърдо установено, че развитието на аутизъм няма нищо общо със стила на родителство.

Теорията за майката-хладилник, известна още като теорията на Бетелхайм за аутизма, е изоставена психологическа теория, според която причината за аутизма и шизофренията е липсата на родителска и по-специално майчина емоционална топлина.

Мит №6: Аутизмът се причинява единствено от фактори на околната среда

Гените са идентифицирани като една от причините за аутизма. Родители, които имат дете с аутизъм е по-вероятно да имат второ дете с аутизъм. Проучванията при еднояйчни близнаци показват, че ако един близнак има аутизъм, другият има 90 процента шанс също да е с този синдром. Факторите на околната среда обаче могат да допринесат за тежестта на симптомите при някои индивиди.

Мит №7: Хората с аутизъм са агресивни

Често се появяват новини, свързващи аутизма с насилието, но е факт, че агресивните действия от аутисти обикновено възникват от сензорно претоварване или емоционален стрес. Необичайно е за хора с аутизъм да действат насилствено от злонамереност или да представляват опасност за обществото.

Много от тях, всъщност ограничават излагането и взаимодействията си с други хора, тъй като може да се почувстват объркани и обезпокоени в социални ситуации.

Мит №8: Хората с аутизъм не изпитват любов

Въпреки че много хора с аутизъм имат затруднения със социалните взаимодействия, те могат да имат близки социални връзки, да се влюбват и дори да отглеждат деца. Някои хора може да изразят любовните си чувства по не толкова очевидни начини, но това не означава, че те са неспособни да изпитват или изразяват любов.

Мит №9: Хората с аутизъм са студени и им липсват емпатични чувства

Хората с аутизъм изпитват толкова, ако не и повече, емпатия като другите, но ги изразяват по начини, които са по-трудни за разпознаване.

Мит №10: Хората с аутизъм не понасят да бъдат докосвани

Това може да е вярно за някои хора, които имат висока сетивна чувствителност, но много хора с аутизъм се наслаждават на прегръдки, лек масаж и други форми на докосване.

Мит №11: Хората с аутизъм нямат чувство за хумор

Това може да е вярно за някои хора с аутизъм, но е по-вероятно индивидът да изразява или споделя хумор по уникален или по-малко очевиден начин.

Мит №12: Аутизмът може да бъде излекуван

Аутизмът е невроразвиващо състояние, а не психично разстройство или болест, което означава, че е свързано с различия в структурата и функционирането на мозъка и продължава през целия живот на човека.

То е спектрално състояние, което се проявява по различен начин при всеки човек, като социалните умения и предпочитания варират.

Въпреки че няма "лекарство" за аутизъм, ранната и интензивна подкрепа и интервенции, като терапия, могат значително да подобрят качеството на живот, като се фокусират върху развитието на адаптивни умения, регулирането на поведението и социалното взаимодействие.

