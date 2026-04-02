Аутизмът е сложно неврологично и разстройство, свързано с развитието, което може да повлияе на социалните умения, ученето и комуникацията.

Въпреки че разстройството от аутистичния спектър (РАС) е налице при хората с аутизъм от раждането, обикновено то се диагностицира едва в по-късна детска възраст.

Въпреки това, експертите идентифицират някои ранни признаци на аутизъм при кърмачета. В тази статия разглеждаме как да разпознавате потенциалните ранни признаци на аутизъм и защо навременната диагноза е толкова ценна.

Какви са признаците на аутизъм при бебета и малки деца?

Някои родители започват да забелязват ранни признаци на аутизъм, когато бебето им е на около 6 до 12 месеца, а може би дори по-рано, казва д-р Томас Фрейзър, клиничен психолог, изследовател на аутизма и професор по психология в университета Джон Карол.

Всички бебета се развиват в различни времеви рамки, но бебетата с аутизъм може да са по-бавни в достигането на определени етапи или да ги пропуснат напълно. Например, някои аутистични бебета може да не общуват чрез звуци или жестове или да не реагират на социална стимулация, както правят невротипичните бебета.

Какво причинява аутизъм?

Експертите не знаят точно какво причинява аутизма, но се смята, че това е комбинация от фактори на околната среда и генетични фактори. Известните рискови фактори за аутизъм включват:

Да имаш брат/сестра с аутизъм

Преждевременно раждане

Ниско тегло при раждане

Усложнения при бременност или раждане

Някои генетични или хромозомни състояния

Заченат от родители в напреднала възраст

Важно е да се отбележи обаче, че няма връзка между ваксините и аутизма.

Важно е да се отбележи, че следните признаци не са убедително доказателство за аутизъм. „Те са просто неща, които търсим, за да определим дали е необходимо да направим допълнителна оценка на бебето“, добавя Манди Силвърман, доктор по психология.

Признаци на аутизъм при новородени на възраст от 0 до 3 месеца

Възможните ранни признаци на аутизъм при новородени включват:

Не следят движещи се обекти с очи

Чувствителност към силни шумове

Ограничено изражение на лицето

Лошо разпознаване на лица (особено на нови лица)

Признаци на аутизъм при кърмачета на възраст от 4 до 7 месеца

Възможните признаци на аутизъм при бебета на възраст от 4 до 7 месеца включват:

Проявяване на липса на интерес към определени звуци (например, не се обръщат, за да определи откъде идват звуците)

Възприемана липса на обич

Ограничено бърборене

Ограничено словесно изразяване (като например не се смеят или не издават пищящи звуци)

Не посяга към предмети

Не хваща или държи предмети

Демонстриране на ограничени изражения на лицето и/или емоционална реактивност (като например липса на самоу смивка)

Признаци на аутизъм при кърмачета на възраст от 8 до 12 месеца

Възможните признаци на аутизъм при по-големи бебета на възраст от 8 до 12 месеца включват:

Затруднения в лазенето

Може да избягва контакт с очите

Ограничена или неразбираема реч

Не може да използва жестове като махане или поклащане на глава

Може да не сочи към предмети или картини

Може да изглежда небалансиран или неспособен да стои прав, дори когато е подкрепен

Трябва ли да изследвате бебето си за аутизъм?

Световните препоръки на педиатрите са всички деца да преминат скрининг за аутизъм на възраст 18 месеца и 24 месеца. Ако забележите някакви значителни забавяния в развитието, в който и да е момент от живота на детето си, говорете с вашия лекар възможно най-скоро, вместо да чакате следващата оценка.

Какво да правите, ако бебето ви показва признаци на аутизъм

Ако забележите някои потенциални признаци на аутизъм при бебето си, задължително отидете при педиатъра на детето си. Ще обсъдите проблеми с развитието и педиатърът ще оцени бебето ви за аутизъм.

Ранната интервенция е предназначена да помогне на децата с аутизъм да се развият до пълния си потенциал. Мозъкът може да реагира по-ефективно на лечения в по-ранна възраст, което може да направи интервенциите по-ефективни.

С напредването на възрастта на детето ви тези интервенции могат да включват логопедия, трудова терапия, консултации за психично здраве и други.

Крайната цел е да направите симптомите на детето си по-лесно управляеми и да подобрите живота му колкото е възможно повече.

Как да се справим с диагноза аутизъм

Въпреки че диагнозата аутизъм може да изглежда обезпокоителна, хората с аутизъм могат да водят и водят щастлив и пълноценен живот. Да научите, че детето ви е от спектъра, не е лошо нещо. Поставянето на диагноза може да ви помогне да разберете по-добре как работи мозъкът на детето ви и как да го подкрепите.

Въпреки че няма гаранции или определени отговори, прогнозата за дете с аутизъм може да бъде повлияна от ранна интервенция и лечение, според Института за изследване на аутизма (ARI).

Аутизмът не е обратим, но има лечения, базирани на доказателства, които могат да помогнат и подкрепят тези хора.

Лечение и терапии за аутизъм

В зависимост от симптомите на вашето дете, една или повече от тези терапии може да са полезни за него:

Когнитивно-поведенческа терапия

Терапия за управление на поведението

Физиотерапия

Логопедия

Трудотерапия

Хранителна терапия

Образователни интервенции

Лекарства

Терапия за сензорна обработка

Терапия с животни

Арт терапия

Хиропрактическа грижа

Важно е да се отбележи, че тези лечения са предназначени да подкрепят хората с аутизъм, а не да ги „лекуват“.

Всъщност много хора не искат да бъдат „лекувани“. Мнозина гледат на диагнозата си за аутизъм като на разлика, която ги прави точно това, което са – и това, което са били предопределени да бъдат.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници