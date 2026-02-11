Най-важното:

През зимата в България температурите често падат под –1 °C, а комбинацията от студ, вятър и ниска влажност поставя допълнително натоварване върху сърдечно-съдовата система. Клинични и епидемиологични проучвания показват, че излагането на студ води до вазоконстрикция — стесняване на кръвоносните съдове — което увеличава съпротивлението и повишава кръвното налягане.

Това повишено натоварване може да бъде ключов фактор при възникване на главоболие, което често се появява заедно с промени в кръвното налягане при екстремни студови условия. Днес ще разгледаме връзката между зимния студ, кръвното налягане и защо е важно да следите стойностите си у дома.

Как зимата влияе на кръвното налягане - не само при хипертония

При излагане на ниски температури организмът се опитва да запази топлината, като свива периферните кръвоносни съдове. Това води до увеличаване на общото съдово съпротивление и повишаване на кръвното налягане.

Този ефект не засяга само вече диагностицирани пациенти с хипертония. Дори при хора с нормално или леко по-ниско кръвно (хипотония), рязкото повишаване на съдовото съпротивление може да предизвика симптоми като замайване, умора и главоболие — признаци, които често се бъркат с друг ефект от студа.

Няколко проучвания също показват, че излагането на студени вълни може да увеличи риска от остри сърдечни събития, включително инфаркт и инсулт, особено при възрастни или хора с вече съществуващи рискови фактори.

Защо главоболието през зимата може да е сигнал от кръвното Ви налгане

Главоболието през студените месеци често се свързва само с външни фактори като вятър или сух въздух. Въпреки това, когато студът повиши кръвното налягане чрез вазоконстрикция и увеличено съдово съпротивление, това може да доведе до главоболие като симптом. Особено при хора, които имат неоткрити или леки колебания в кръвното си налягане, този симптом може да е ранно предупреждение за по-значими физиологични промени.

Практически съвети за измерване на кръвно през зимата

Редовното измерване на кръвното налягане у дома помага да следите тенденциите и да откривате потенциални отклонения навреме. Ето няколко насоки как да го правите правилно през зимата:

Измервайте в спокойна среда – уверете се, че сте седнали удобно, със спокойна ръка и без дрехи, които стягат маншета. Измерванията да са в едно и също време на деня – това помага да откривате тенденции. Избягвайте измерване веднага след излизане на студено – като правило, изчакайте 10–15 минути, за да се стабилизира тялото Ви. Водете дневник на стойностите – така ще можете да обсъдите с медицински специалист съответните модели и промени.

Тези прости навици са особено важни през зимата, когато външните температурни влияния могат да окажат допълнително влияние върху стойностите. В условия, в които външните фактори като студено време могат да влияят на кръвното налягане и сърдечния ритъм, SENDO Advance 3 предлага удобно и надеждно решение за домашно измерване.

SENDO Advance 3 е лесен за употреба автоматичен апарат за измерване на кръвно налягане. SENDO Advance 3 използва HIRA технология, която не само измерва кръвното налягане, но и открива и анализира аритмии — ненормални ритми на сърцето, които могат да бъдат свързани с повишен сърдечносъдов риск. Апаратът също сигнализира за неправилното поставяне на маншета който намалява човешката грешка при измерването до минимум. Тази функция помага да идентифицирате потенциални проблеми по-рано и да ги обсъдите със своя лекар. HIRA технологията прави плавен преход от простото измерване към активно наблюдение на сърдечната функция, което е особено важно през студените месеци.

SENDO има активна кампания „Всяко сърце е от значение“ която обединява личната грижа за сърдечното здраве с устойчиви практики. В рамките на инициативата се предлага възможност да върнете стар апарат за кръвно налягане и да получите отстъпка за покупка на SENDO Advance 3, насърчавайки редовното измерване и обновяването на техниката за по-добри резултати.Тази кауза подкрепя не само индивидуалното здраве, но и по-широката общност чрез устойчив подход към електронни устройства и здравни навици. Може да разберете повече за кампанията тук.

Главоболието не е просто симптом - то е послание от сърцето

Главоболието през зимата може да бъде повече от неприятно усещане — то може да е индикатор за промени в кръвното налягане, които са свързани с физиологични реакции на тялото към студ. Затова редовното измерване с надеждни инструменти като SENDO Advance 3 е важна стъпка за Вашето здраве.

Поддържането на здравословни навици и проследяването на стойностите Ви дава контрол над сърдечносъдовото Ви благополучие в критични периоди като зимата.

ЧЗВ:

Може ли студът да увеличи риска от инфаркт или инсулт?

Да. Излагането на студ може да повиши кръвното налягане и съдовия стрес, което според научни проучвания е свързано с по-висок риск от остри сърдечни събития и инсулти.

Колко често е препоръчително да измервам кръвното си през зимата?

Препоръчително е да измервате най-малко два пъти дневно – сутрин и вечер – в спокойна обстановка, и да водите дневник на стойностите.

Какво означава, ако апаратът отчете аритмия?

Ако устройството сигнализира аритмия, това означава, че ритъмът на сърцето Ви може да е неправилен. Такива сигнали трябва да се обсъдят с Вашия лекар.

Подходящ ли е SENDO Advance 3 за възрастни хора?

Да. SENDO Advance 3 е проектиран да бъде лесен за използване от всички възрасти, включително възрастни хора, които искат да следят регулярно своите стойности.

Какво да направя, ако имам често главоболие и колебания в кръвното?

Ако изпитвате чести симптоми, свързани с кръвното налягане, най-добре е да се консултирате с медицински специалист за по-подробна оценка и препоръки.

