Акнето е едно от най-честите кожни заболявания, което засяга милиони хора по света. Въпреки че се свързва предимно с юношеската възраст, то може да се появи на всяка възраст и да окаже сериозно влияние не само върху външния вид, но и върху менталното здраве.

Добрата новина е, че днес медицината и дерматологичната козметика предлагат решения, които значително подобряват състоянието на кожата.

Какво представлява акнето и защо се появява?

Акнето е комплексно кожно заболяване, което се характеризира с наличието на черни и бели точки (комедони) и пъпки, пълни с гной (пустули). То може да варира от няколко леки несъвършенства по лицето до по-тежки форми с твърди, болезнени бучки под кожата, които могат да доведат до образуване на белези.

Заболяването е резултат от комбинация от няколко фактора, действащи едновременно:

Снимка: Canva

Хормонални промени: Мастните жлези в кожата са особено чувствителни към хормоналните колебания, дори когато те са в нормални нива. Това кара жлезите да произвеждат прекалено много мазнина (себум).

Запушване на порите: Лигавицата на порите се удебелява, а мъртвите кожни клетки се натрупват и запушват порите. Сместа от мазнина и мъртви клетки води до образуването на черни и бели точки.

Бактериална инфекция: Натрупването на себум създава идеална среда за размножаване на бактерии, които предизвикват възпаление и водят до образуването на червени, подути или пълни с гной петна.

Типове кожа, склонни към акне

Комбинирана кожа

При комбинираната кожа производството на себум не е добре регулирано. Омазняването се проявява предимно в Т-зоната (чело, нос, брадичка), която разполага с много мастни жлези.

Мазна кожа

При мазната кожа количеството себум е в прекомерно количество по цялото лице. Този тип кожа е склонна към развитие на акне, особено когато качеството на себума се влоши и определени бактерии се размножават прекомерно.

Защо акнето не е само козметичен дефект

Много хора смятат, че акнето е „просто пъпки“, но то може да бъде болезнено, да оставя белези и да влияе на психичното здраве. Научни изследвания показват връзка между тежките форми на акне и по-високи нива на тревожност, депресия и дори социална изолация.

Ето защо специалистите препоръчват акнето да се приема сериозно и да се лекува навреме, за да се избегнат трайни белези както по кожата, така и върху самочувствието.

Как се диагностицира и лекува

В повечето случаи диагнозата е клинична, дерматологът разпознава акнето по вида и разположението на лезиите. Възможностите за лечение включват:

Снимка: Canva

локални терапии (бензоил пероксид, ретиноиди, азелаинова киселина);

перорални антибиотици при по-тежки форми;

хормонални терапии при жени;

изотретиноин – силен медикамент, предписван само под медицински контрол.

Наред с медицинската терапия, ключово значение има и ежедневната грижа за кожата, правилното почистване, използването на некомедогенни продукти и поддържането на баланса на кожата.

Научният подход на BIODERMA - серията Sébium

BIODERMA, световен лидер в областта на дерматологията, разработва иновативната серия Sébium, специално създадена за мазна и склонна към акне кожа. Продуктите в тази гама са препоръчани от дерматолози и базират решенията си на научни изследвания и екобиологичен подход.

Първа стъпка: Правилното почистване

Правилното почистване е основата на всяка ефективна рутина за грижа при акне. BIODERMA предлага два специализирани продукта, според чувствителността на кожата:

Sébium Gel Moussant Actif е за всички типове кожа с акне. Този активен измиващ гел е специално разработен да действа както върху причините, така и върху последствията от несъвършенствата още от стъпката на почистване. Клинично доказаните резултати показват 32% намаление на пъпките и 17% намаление на черните точки.

Ключовите активни съставки включват:

Салицилова и гликолова киселина , която спомагат за отпушване на порите и изглаждане на структурата на кожата.

Цинков глюконат , който регулира лъщенето.

Каприлил/каприл глюкозид е мека почистваща база, която запазва баланса на кожата.

Снимка: bTV Media Group

Sébium Gel Moussant е за чувствителна кожа. За по-деликатна кожа, BIODERMA предлага този нежен измиващ гел, който съдържа цинков сулфат и меден сулфат. Той премахва замърсяванията, контролира омазняването и намалява броя на несъвършенствата, без да изсушава кожата.

В нашите тестове установихме, че гелът почиства кожата изключително добре и намалява омазняването. При по-комбинирана кожа обаче е важно да се съчетае с хидратиращ продукт, за да се избегне леко усещане за сухота.

Втора стъпка: Целенасочена грижа

За втората стъпка от рутината, Bioderma предлага два иновативни продукта:

Sébium Kerato+ - гел-крем без цвят. Видимо ефективен при пъпки, комедони и белези от втория ден с 97% много добра поносимост. Изключителната комбинация от две кератолитни активни съставки, салицилова киселина и естер на ябълчена киселина, действа на и под повърхността, отстранявайки пъпките и белезите, като запазва комфорта на кожата.

При изпробване на продукта върху активни пъпки, ефектът е най-видим при повърхностните несъвършенства. За по-дълбоките подкожни пъпки е необходимо малко повече време, за да се повлияят, но впечатление ни направи, че кожата остава комфортна и хидратирана през деня, дори в зоните, склонни към сухота. Продуктът стои чудесно и под фон дьо тен.

Снимка: bTV Media Group

Sébium Kerato+ Cover тониращ гел-крем 2-в-1. Този продукт комбинира ефективното лечение с 12-часово високо покритие. Специалните пигменти осигуряват дълготрайно прикриване на несъвършенствата и белезите, докато активните съставки продължават да работят за подобряване състоянието на кожата.

Текстурата и покривността му го прави удобен за дневна употреба, особено при нужда от дискретно прикриване на несъвършенствата.

Патентованата Fluidactiv™ технология

Всички продукти от серията Sébium съдържат патентованата Fluidactiv™ технология на BIODERMA. Тази иновативна разработка биологично нормализира качеството на себума, предотвратявайки появата на нови несъвършенства в дългосрочен план.

Специални решения за различни нужди

За кожа по време на лечение с ретиноиди

Пациентите, преминаващи терапия с локални или орални ретиноиди, често се сблъскват с изсушаване на кожата. За тях BIODERMA е разработва специален продукт:

Sébium Hydra Cleanser измиващ балсам.Първият екобиологичен измиващ балсам на BIODERMA, който възстановява комфорта на кожата с акне след лечение, предизвикващо сухота. Формулиран с 93% биомиметични съставки, той осигурява 24-часова хидратация и успокоява раздразнената кожа.

Снимка: bTV Media Group

Hydra Cleanser се използва в комбинация с крем Hydra, това е препоръчителната рутина за кожа, подложена на терапия.

За акне по тялото

Новият Sébium Kerato+ Body е специализиран спрей за лечение на акне по тялото, врата, гърдите, раменете и гърба. 360° спреят е лесен за употреба, особено в труднодостъпните зони, и съдържа:

Екстракт от люляк - намалява несъвършенствата и зачервяванията.

Ниацинамид - намалява възпалението.

Салицилова киселина - изглажда и пречиства кожата.

Голямо предимство на този продукт, което веднага ни впечатли, е удобният спрей формат. Лесно се нанася дори върху труднодостъпни зони като гърба и раменете, без да оставя следи по дрехите.

Снимка: bTV Media Group

Препоръки за грижа и профилактика на акне

Какво да правим:

Използвайте некомедогенни козметични продукти

Бъдете търпеливи - повечето лечения отнемат 2-4 месеца за пълен ефект

Изберете подходящ грим, обозначен като "некомедогенен" или "неакнегенен"

Почиствайте кожата нежно с подходящи продукти

Какво да избягваме:

Не пипайте и не изстисквайте пъпките

Избягвайте прекомерното триене на кожата

Не използвайте мазни продукти за коса или овлажнители

Кога да потърсим професионална помощ

Ако акнето засяга психическото ви здраве, предизвиква депресия или тревожност, е важно да потърсите подкрепа от лекар или психолог. Също така, при по-тежки форми на акне или когато продуктите без рецепта не дават резултат, препоръчително е консултация с дерматолог.

Акнето е сложно заболяване, което изисква научно обоснован подход за лечение. Серията Sébium на BIODERMA предлага цялостни решения, базирани на дълбоко разбиране на механизмите на заболяването. С правилната рутина за грижа, търпение и при необходимост професионална помощ, акнето може да бъде успешно контролирано, възстановявайки не само здравето на кожата, но и увереността в себе си.

Помнете, че всяка кожа е уникална, затова е важно да се консултирате с дерматолог за най-подходящата терапия за вашия конкретен случай. BIODERMA продуктите са разработени да работят в синергия с професионалните лечения, осигурявайки оптимални резултати за здрава и красива кожа.