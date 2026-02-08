Все повече научни данни показват, че стресът не е само психологично състояние, а биологичен фактор с пряко въздействие върху имунната система.

Изследвания в областта на психоневроимунологията описват сложна ос между мозъка, стресовите хормони и имунния отговор, която определя как организмът реагира на инфекции, възпаления и възстановяване.

Нервната система и имунитетът: двупосочна връзка

В продължение на десетилетия нервната и имунната система се разглеждаха като относително независими. Днес този модел е остарял. Според обзорни публикации в Nature Reviews Immunology нервната система директно регулира имунната активност, а имунните клетки от своя страна изпращат сигнали обратно към мозъка.

Снимка: Canva

Тази комуникация се осъществява чрез:

хормонални сигнали;

автономната нервна система;

възпалителни медиатори (цитокини).

В центъра на този механизъм стои стресовата реакция, управлявана от мозъчни структури като хипоталамуса и хипофизата.

Ролята на стресовите хормони: кортизол и адреналин

Когато организмът възприеме заплаха (физическа или психическа) се активира т.нар. HPA ос (хипоталамус–хипофиза–надбъбречни жлези). В резултат се отделят:

адреналин и норадреналин – за бърза мобилизация;

кортизол – за по-дългосрочно регулиране.

Според експертите от Harvard Health Publishing кортизолът има двойна роля:

в краткосрочен план ограничава прекомерното възпаление, но при продължителен стрес може да доведе до потискане и разстройване на имунния отговор.

Снимка: Freepik

„Адреналиновото влакче“: защо тялото издържа под напрежение

При хроничен стрес много хора съобщават, че „държат фронта“ въпреки умората. Това има биологично обяснение.

По време на продължително напрежение:

високите нива на кортизол потискат възпалителните реакции ;

някои симптоми на инфекция или възпаление могат да бъдат временно „заглушени“;

имунната система преминава в режим на икономия и пренастройка .

Мета-анализ, публикуван в Proceedings of the National Academy of Sciences, показва, че острият стрес може временно да активира определени имунни функции, докато хроничният стрес е свързан с понижен клетъчен имунитет и нарушена регулация на възпалението.

Снимка: Canva

Когато балансът се наруши: спадът след продължителен стрес

Проблемът не е само в самия стрес, а в резките промени на физиологичния режим. Когато нивата на стресовите хормони спаднат, имунната система трябва бързо да се пренастрои.

Според данни, обобщени от American Psychological Association, подобни резки колебания могат да доведат до:

временно понижена защита срещу вируси;

по-силно изразени възпалителни реакции;

усещане за отпадналост, главоболие или инфекции на горните дихателни пътища.

Важно е да се подчертае: това не е „срив“ в медицинския смисъл, а преходен дисбаланс, при който организмът се опитва да възстанови нормалната регулация.

Вагусовият нерв: ключов регулатор между мозъка и имунитета

Все по-голямо внимание в научните изследвания получава вагусовият нерв, основен компонент на парасимпатиковата нервна система.

Обзорни статии в Nature Immunology описват т.нар. „възпалителен рефлекс“, при който:

мозъкът получава сигнал за възпаление;

чрез вагусовия нерв изпраща обратна команда за ограничаването му.

Този механизъм е от ключово значение за:

контрола на хроничното възпаление;

възстановяването след стрес;

поддържането на имунния баланс.

Снимка: Canva

Какво показват данните до момента

Обобщено, научните изследвания сочат, че:

имунитетът не отслабва „изведнъж“, а реагира на продължителна хормонална и нервна регулация ;

хроничният стрес е по-рисков от краткия, интензивен стрес;

резките преходи между високо напрежение и отпускане могат временно да разкрият натрупани физиологични ефекти.

Тези механизми обясняват защо хора с продължително психическо натоварване по-често съобщават за инфекции, възпалителни състояния и забавено възстановяване.

Стресът е биологичен процес, който пряко влияе върху имунната система чрез оста „мозък–хормони–имунитет“. Разбирането на този механизъм е ключово не само за индивидуалното здраве, но и за обществените политики, свързани с работна среда, превенция и дългосрочно натоварване. Данните показват, че поддържането на по-стабилен физиологичен баланс е от съществено значение за ефективната имунна защита.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

