Близо една трета от възрастните изпитват нива на стрес, които нарушават ежедневното им функциониране, показва последното издание на проучването „Stress in America“ на American Psychological Association. Според данните 27% от анкетираните съобщават, че през повечето дни се чувстват толкова напрегнати, че трудно се справят с обичайните си задължения. Постоянният новинарски поток, дигиталната свързаност и липсата на реално възстановяване поддържат организма в състояние на хронично напрежение.

Медицинските данни показват, че ефектите на стреса не се ограничават до психичното здраве. Чрез хормоналната регулация той задейства поредица от физиологични реакции в организма, в центъра на които стои кортизолът – основният стресов хормон, свързан с метаболизма, имунния отговор и енергийните нива.

Какво е кортизолът и защо е толкова важен?

Кортизолът е хормон, произвеждан от надбъбречните жлези в отговор на стрес – както положителен (вълнение преди важно събитие), така и отрицателен (натоварване на работа, семейни конфликти). Според д-р Акил Паланисами, специалист по интегративна медицина от Сан Франциско и автор на книгата The T.I.G.E.R. Protocol, кортизолът помага за регулирането на:

Кръвното налягане;

Кръвната захар;

Метаболизма;

Имунната система;

Цикъла сън-будност.

При нормални условия нивата на кортизола са най-високи сутрин и постепенно спадат през деня, достигайки минимум вечер. Но когато стресът е хроничен, от постоянно натоварване на работа до недостатъчен сън, хормонът на стреса остава трайно повишен, което води до сериозни здравни последици.

Какво причинява повишен кортизол?

Всичко, което тялото възприема като заплаха или стресор, може да предизвика скок в кортизола. Експертите посочват следните основни причини:

Емоционален стрес (тревожност, притеснения);

Продължително гладуване или екстремни диети;

Недостатъчен сън;

Кафе на гладно;

Остри инфекции;

Прекомерни тренировки;

Излагане на токсини.

Симптоми на високо ниво на кортизола

Как да разберете дали стресът ви е излязъл извън контрол? Лекарят ви може да назначи кръвен, урина или тест на слюнката, но тялото ви също подава сигнали. Според Алиса Вити, създател на метода Cycle Syncing и автор на WomanCode, хроничното високо ниво на кортизола се проявява чрез:

Умора и изтощение;

Мозъчна мъгла и трудности с концентрацията;

Безсъние (невъзможност да заспите или да спите непрекъснато);

Резки промени в настроението;

Тревожност и раздразнителност;

Главоболие;

Високо кръвно налягане;

Повишена кръвна захар;

Мускулна слабост;

Повишен пулс;

Промени в апетита.

Ако високите нива на кортизола не се коригират, те могат да доведат до натрупване на коремни мазнини, диабет тип 2, нарушен сън, отслабване на костите и дори увреждане на паметта и вниманието, предупреждава д-р Паланисами.

Спешна помощ при стрес: 6 бързи начина да понижите кортизола

Промените в начина на живот са номер едно за справяне със стреса и понижаване на кортизола, според експертите. Ето как да си помогнете веднага:

1. Дълбоко дишане – методът 4-7-8

Дихателните техники са сред най-бързите начини за активиране на релаксационния отговор на тялото. Методът 4-7-8 е особено ефективен:

Вдишайте през носа за 4 секунди;

Задръжте дъха за 7 секунди;

Издишайте бавно през устата за 8 секунди.

Повторете 3-4 пъти. Според проучвания, дълбокото дишане, медитацията и прогресивната мускулна релаксация показват положителни резултати в намаляването на кортизола.

2. Черен шоколад и храни с магнезий

Излишният кортизол кара тялото да изхвърля калий, което нарушава хормоналния баланс. Според диетолога Каролайн Томасън (RD, CDCES), консумацията на определени храни може да помогне:

Черен шоколад (богат на магнезий);

Авокадо;

Банани;

Гъби.

Магнезият играе ключова роля в регулирането на стресовия отговор на нервната система, а балансът на хормоните зависи и от стабилни нива на кръвната захар.

3. Кратки разходки – движението като „противоотрова” на стреса

Макар упражненията да представляват краткосрочен стрес за тялото, редовната физическа активност ни прави по-устойчиви на житейските стресори и намалява кортизола в дългосрочен план.

Експертите от Harvard Health препоръчват около 30 минути движение дневно – разходка, йога, танци или силови тренировки. Прекалено интензивните тренировки обаче могат да имат обратен ефект.

4. Хидратация – водата е основа на хормоналния баланс

Дехидратацията създава стрес за тялото, който може да повиши кортизола. Уверете се, че пиете достатъчно вода през деня, особено ако консумирате кафе, което има диуретичен ефект.

Умереното кафе (1-2 чаши дневно) е безопасно според д-р Паланисами, но повече от това може да доведе до скокове в хормона на стреса.

5. Смях и социален контакт

Поддържането на силни социални връзки и търсенето на подкрепа от близки може да буферира ефектите на стреса и да намали кортизола, обяснява д-р Паланисами.

Дори в натоварени дни отделете време за семейството и приятелите. Смехът активира положителни неврохимични процеси и потиска стресовия отговор.

6. Сън – приоритет номер едно

Хроничното лишаване от сън води до повишени нива на кортизола, тъй като нарушава хипоталамо-хипофизно-надбъбречната ос, отговорна за хормоналната секреция.

Техники за релаксация преди лягане:

Установете постоянен режим (лягане и ставане по едно и също време);

Избягвайте екрани поне 90 минути преди сън – синята светлина стимулира производството на кортизол и потиска мелатонина;

Направете спалнята зона без технологии.

Диета за баланс на хормоните

Редовните хранения са особено важни, защото гладуването сигнализира на тялото за опасност и активира стресовия отговор. Ето основните принципи:

✓ Разнообразна растителна храна – плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, ядки и семена помагат за понижаване на високо кръвно налягане и борба с умората.

✓ Стабилна кръвна захар – диета с високо съдържание на фибри, комплексни въглехидрати, протеини и здравословни мазнини предотвратява скоковете.

✓ Умерено кафе – не повече от 1-2 чаши дневно, за да избегнете временни скокове в кортизола.

Кортизолът е жизненоважен хормон, но хроничното му повишаване е тих разрушител на здравето. В ерата на непрекъснатото нервно напрежение 27% от хората не могат да функционират нормално заради стреса.

Добрата новина е, че чрез прости промени – дълбоко дишане, балансирано хранене, движение, качествен сън и социални контакти, можете да понижите кортизола и да възстановите хормоналния си баланс.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

