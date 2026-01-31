Докато повечето хора очакват нощта като време за почивка и възстановяване, за някои тя е свързана с интензивна тревожност.

Тази крайна фобия от сън, позната като сомнифобия, засяга милиони по цял свят и може да доведе до сериозни здравословни последици.

Страхът от заспиване не е просто лошо настроение преди лягане, това е сериозно психологично състояние, което изисква внимание и лечение. Какво е сомнифобия (наричана още хипнофобия), как се проявява този страх от сън, кои са причините и най-важното – как може да се лекува ефективно.

Какво е сомнифобия?

Сомнифобията е крайният страх от заспиване. Хората със сомнифобия могат да се притесняват или стресират през целия ден как да избегнат съня.

Те могат да се страхуват от това, което ще се случи, когато заспят, като например да имат кошмар или да започнат да ходят насън.

Според експертите сомнифобията е вид специфична фобия – интензивен страх, свързан с конкретни обекти, ситуации или дейности.

Повечето хора със специфични фобии знаят, че тревожността, която изпитват, е крайна в сравнение с реалната заплаха, но все пак е трудно да се справят със симптомите на безпокойство.

Разлика между сомнифобия и тревожност за съня

И двете състояния включват притеснение относно заспиването, но има важна разлика:

Тревожност за съня : Хората се чувстват тревожни, защото се борят да получат достатъчно сън

Сомнифобия : Хората изпитват много по-интензивен страх, като се притесняват, че нещо лошо ще им се случи, когато заспят

Кой е в риск от развитие на сомнифобия?

Рискови фактори

Според проучванията на Cleveland Clinic, най-значимият рисков фактор за сомнифобия е историята на парасомния. Парасомниите са хронични проблеми, свързани със съня, като:

Кошмари

Сънна парализа

Ходене насън

Нощни терори (тревожност и безпокойство в различна степен)

Хората с парасомния могат да се чувстват тревожни за заспиването, защото се страхуват да не преживеят отново проблемите си със съня.

Други рискови групи

Вероятността за развитие на страх от сън се увеличава, ако имате:

Тревожно разстройство

История на травма, случила се през нощта

Нарколепсия

Паническо разстройство

Синдром на неспокойните крака

Сънна апнея

Безсъние или други разстройства на съня

Специфичните фобии са два пъти по-чести при жените, отколкото при мъжете

Причини за сомнифобия

Какво причинява страха от заспиване?

Експертите не знаят точно какво причинява сомнифобия. Много фактори могат да допринесат за този страх от сън. За мнозина хора страхът от заспиване произтича от:

Страх от смърт по време на сън

Халюцинации

Кошмари

Сънна парализа – състояние, при което не можете да се движите или говорите, докато заспивате или се събуждате

Връзка с посттравматично стресово разстройство (ПТСР)

Хората с посттравматично стресово разстройство (ПТСР) имат по-голяма вероятност да развият сомнифобия. ПТСР често причинява:

Нощни терори

Ходене насън

Други смущения на съня

Тези проблеми могат да доведат до общ страх от сън.

Симптоми на сомнифобията

Основни симптоми

Главният симптом на сомнифобията е интензивен дистрес, когато мислите за сън или се опитвате да заспите. Може да:

Избягвате да лягате възможно най-дълго

Чувствате се раздразнителни или имате промени в настроението

Оставяте светлините или телевизора включени, когато се опитвате да спите

Изпитвате затруднения с концентрацията през деня, защото притеснението за съня е толкова интензивно

Физически симптоми

Фобиите могат да причинят и физически симптоми. В тежки случаи може да се появи паническа атака – внезапно или неочаквано нахлуване на тревожност с физически симптоми:

Промени в дишането или задух

Болка или стягане в гърдите

Студени тръпки или изпотяване

Хипервентилация

Увеличена сърдечна честота или сърцебиене

Гадене или повръщане

Неконтролируемо треперене или тремор

Симптоми при деца

Децата, които се страхуват да заспят, може също да:

Плачат неконтролируемо

Стават многократно през нощта

Проявяват капризи и истерии

Съпротивляват се да си легнат

Как се диагностицира сомнифобията

Ако подозирате, че имате сомнифобия, важно е да се консултирате с лекар. Специалистът може да попита дали страхът от заспиване:

Влияе на качеството на съня

Ви разсейва от ежедневните задачи

Продължава 6 месеца или по-дълго

Засяга взаимоотношенията, работата, училището или други отговорности

Води до постоянен стрес или тревожност

Негативно влияе на емоционалното или физическото здраве

Лечение на сомнифобия

Психотерапевтични подходи

Според експертите от Cleveland Clinic, лечението на сомнифобията често е подобно на лечението на други специфични фобии. Основните методи включват:

1. Експозиционна терапия

Експозиционната терапия често е най-ефективното лечение на фобиите. Включва работа с терапевт, за да се свикнете постепенно със страха. При сомнифобия може да:

Си представяте как имате добър нощен сън

Постепенно преминете към къси дрямки

Накрая достигнете до нормален режим на сън

2. Когнитивно-поведенческа терапия

КПТ включва разговор с терапевт за страха. Този подход:

Помага да идентифицирате и преработите страховете, свързани със съня

Учи ви да предизвиквате тревожните мисли

Намалява симптомите на тревожност

3. Десенсибилизация и преработка чрез движение на очите (EMDR)

EMDR може да бъде особено ефективен, ако сомнифобията произтича от травма. По време на EMDR:

Си спомняте травматични събития

Едновременно с това сте стимулирани от ритмично движение

Можете да преработите травмата без да бъдете превзети от спомените

Медикаментозно лечение

Някои медикаменти могат да намалят симптомите на тревожност, свързани със съня. Често лекарите предписват лекарства заедно с терапия.

Дългосрочни последици и рискове

Здравословни рискове от недостиг на сън

Дългосрочният недостиг на сън може да доведе до сериозни здравословни проблеми. Постоянното лишаване от сън увеличава риска от:

Депресия

Диабет

Сърдечен удар

Високо кръвно налягане (хипертония)

Затлъстяване

Инсулт

Риск от злоупотреба с вещества

Много хора със сомнифобия могат също да злоупотребяват с вещества, за да се опитат да заспят. Нелекуваната сомнифобия може да увеличи риска от:

Наркотична зависимост (разстройство от употреба на вещества)

Прекомерна употреба на марихуана

Алкохолизъм

Няма универсално лечение за сомнифобия. При лечение симптомите на някои хора изчезват напълно. Други се научават да управляват състоянието дългосрочно.

Ако смятате, че може да имате сомнифобия, говорете с вашия личен лекар. Той може да ви насочи към специалист по психично здраве с опит в диагностицирането и лечението на фобии.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

