Ако имате навика да хапвате нещо непосредствено преди лягане, ново научно изследване дава сериозен повод да се замислите.

Според проучване, публикувано в престижното издание Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology на Американската сърдечна асоциация, спазването на правилото „3 часа преди сън", тоест последното хранене да приключи най-малко три часа преди заспиване, е свързано с реални подобрения в кръвното налягане, кръвната захар и сърдечния ритъм.

Разберете какво показва изследването, защо времето на хранене има значение и за кого тази промяна може да е особено полезна.

Защо времето на хранене е толкова важно?

Дълго време основният фокус в здравословното хранене беше върху това какво консумираме и колко. Но нарастващ брой изследвания сочат, че времето кога се храним е също толкова съществено, особено по отношение на сърдечно-метаболитното здраве.

Снимка: Canva

Сърдечно-метаболитното здраве отразява съвместното функциониране на сърцето, кръвоносните съдове и метаболизма. По данни, цитирани в проучването, едва около 7% от възрастните отговарят на критериите за оптимално сърдечно-метаболитно здраве, което е тревожна статистика.

Вечерното хранене, и по-специално яденето непосредствено преди лягане, е свързано с по-лоши метаболитни показатели. Обратно, ограниченото по времеви прозорец хранене (time-restricted eating) показва обещаващи резултати за подобряване на тези показатели.

Какво установява новото изследване?

Проучването е проведено от изследователски екип на Northwestern University Feinberg School of Medicine, начело с д-р Даниела Грималди, изследовател-доцент по неврология в отдела по медицина на съня.

Как е проведено изследването?

Участници: 39 възрастни с наднормено тегло или затлъстяване на възраст между 36 и 75 години

Продължителност: 7,5 седмици

Две групи: едната гладувала 13 до 16 часа , контролната – 11 до 13 часа

И двете групи са спирали да ядат и са намалявали осветлението три часа преди лягане

Важна подробност: не е намаляван броят на калориите – само времето на хранене е коригирано

Снимка: iStock

Какви резултати са отчетени?

При групата с по-дълъг нощен гладен период са наблюдавани следните подобрения спрямо контролната група:

Кръвното налягане през нощта е спаднало с 3,5%

Сърдечният ритъм е намалял с 5%

Подобрен контрол на кръвната захар – панкреасът е реагирал по-ефективно при прием на глюкоза

По-ниски нива на кортизол (хормонът на стреса)

По-добра инсулинова функция

Защо правилото „3 часа преди сън" действа?

Според д-р Грималди, яденето в късните нощни часове може да наруши естествената подготовка на тялото за сън. Това е процес, при който нивата на мелатонин се покачват, метаболизмът се забавя и нервната система преминава в режим на покой. Именно тези процеси регулират контрола на кръвното налягане, сърдечния ритъм и кръвната захар.

„Синхронизирането на нощния гладен прозорец с естествените биоритми на тялото подобрява координацията между сърцето, метаболизма и съня – всички те работят заедно за защита на сърдечно-съдовото здраве", обяснява д-р Грималди.

Д-р Сабрина Ислам, кардиолог, която не е участвала в изследването, допълва: „Не е важна само продължителността на ограниченото хранене, но и кога приключва последното хранене спрямо съня."

За кои хора е подходящо това правило?

Преди да направите радикална промяна, е важно да познавате контекста:

80% от участниците са жени , което означава, че резултатите може да не са напълно приложими за мъже

Продължителността е само 7,5 седмици – дългосрочните ефекти не са изяснени

Малкият брой участници (39 души) изисква потвърждение в по-мащабни изследвания

Снимка: Canva

Препоръки от изследователите

Старайте се последното хранене да е около 3 часа преди лягане

Стремете се към нощен фастинг от 13 до 16 часа

Въвеждайте промените постепенно – така е по-лесно да се придържате към тях

Важно: Хората с нестабилно кръвно налягане, диабет или други хронични заболявания трябва да се консултират с лекар, преди да променят значително режима си на хранене.

Резултати без промяна в калориите и специална диета

Правилото „3 часа преди сън" е просто, достъпно и според новото изследване потенциално ефективно средство за подобряване на сърдечно-метаболитното здраве. Без промяна в калориите, без специална диета – само внимателно съобразяване на хранене преди лягане с естествените биоритми на организма.

Подобрен контрол на кръвното налягане, по-стабилна кръвна захар и по-здрав нощен ритъм на сърцето са резултатите, които изследователите регистрират само след седмици.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници