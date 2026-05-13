Ако имате навика да хапвате нещо непосредствено преди лягане, ново научно изследване дава сериозен повод да се замислите.
Според проучване, публикувано в престижното издание Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology на Американската сърдечна асоциация, спазването на правилото „3 часа преди сън", тоест последното хранене да приключи най-малко три часа преди заспиване, е свързано с реални подобрения в кръвното налягане, кръвната захар и сърдечния ритъм.
Разберете какво показва изследването, защо времето на хранене има значение и за кого тази промяна може да е особено полезна.
Защо времето на хранене е толкова важно?
Дълго време основният фокус в здравословното хранене беше върху това какво консумираме и колко. Но нарастващ брой изследвания сочат, че времето кога се храним е също толкова съществено, особено по отношение на сърдечно-метаболитното здраве.
Сърдечно-метаболитното здраве отразява съвместното функциониране на сърцето, кръвоносните съдове и метаболизма. По данни, цитирани в проучването, едва около 7% от възрастните отговарят на критериите за оптимално сърдечно-метаболитно здраве, което е тревожна статистика.
Вечерното хранене, и по-специално яденето непосредствено преди лягане, е свързано с по-лоши метаболитни показатели. Обратно, ограниченото по времеви прозорец хранене (time-restricted eating) показва обещаващи резултати за подобряване на тези показатели.
Какво установява новото изследване?
Проучването е проведено от изследователски екип на Northwestern University Feinberg School of Medicine, начело с д-р Даниела Грималди, изследовател-доцент по неврология в отдела по медицина на съня.
Как е проведено изследването?
- Участници: 39 възрастни с наднормено тегло или затлъстяване на възраст между 36 и 75 години
- Продължителност: 7,5 седмици
- Две групи: едната гладувала 13 до 16 часа, контролната – 11 до 13 часа
- И двете групи са спирали да ядат и са намалявали осветлението три часа преди лягане
- Важна подробност: не е намаляван броят на калориите – само времето на хранене е коригирано
Какви резултати са отчетени?
При групата с по-дълъг нощен гладен период са наблюдавани следните подобрения спрямо контролната група:
- Кръвното налягане през нощта е спаднало с 3,5%
- Сърдечният ритъм е намалял с 5%
- Подобрен контрол на кръвната захар – панкреасът е реагирал по-ефективно при прием на глюкоза
- По-ниски нива на кортизол (хормонът на стреса)
- По-добра инсулинова функция
Защо правилото „3 часа преди сън" действа?
Според д-р Грималди, яденето в късните нощни часове може да наруши естествената подготовка на тялото за сън. Това е процес, при който нивата на мелатонин се покачват, метаболизмът се забавя и нервната система преминава в режим на покой. Именно тези процеси регулират контрола на кръвното налягане, сърдечния ритъм и кръвната захар.
„Синхронизирането на нощния гладен прозорец с естествените биоритми на тялото подобрява координацията между сърцето, метаболизма и съня – всички те работят заедно за защита на сърдечно-съдовото здраве", обяснява д-р Грималди.
Д-р Сабрина Ислам, кардиолог, която не е участвала в изследването, допълва: „Не е важна само продължителността на ограниченото хранене, но и кога приключва последното хранене спрямо съня."
За кои хора е подходящо това правило?
Преди да направите радикална промяна, е важно да познавате контекста:
- 80% от участниците са жени, което означава, че резултатите може да не са напълно приложими за мъже
- Продължителността е само 7,5 седмици – дългосрочните ефекти не са изяснени
- Малкият брой участници (39 души) изисква потвърждение в по-мащабни изследвания
Препоръки от изследователите
- Старайте се последното хранене да е около 3 часа преди лягане
- Стремете се към нощен фастинг от 13 до 16 часа
- Въвеждайте промените постепенно – така е по-лесно да се придържате към тях
Важно: Хората с нестабилно кръвно налягане, диабет или други хронични заболявания трябва да се консултират с лекар, преди да променят значително режима си на хранене.
Резултати без промяна в калориите и специална диета
Правилото „3 часа преди сън" е просто, достъпно и според новото изследване потенциално ефективно средство за подобряване на сърдечно-метаболитното здраве. Без промяна в калориите, без специална диета – само внимателно съобразяване на хранене преди лягане с естествените биоритми на организма.
Подобрен контрол на кръвното налягане, по-стабилна кръвна захар и по-здрав нощен ритъм на сърцето са резултатите, които изследователите регистрират само след седмици.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
Източници
- Health.com: Какво се случва със здравето на сърцето ви, когато спрете да ядете 3 часа преди лягане
- SciTechDaily: Правилото на 3 часа, което може да подобри здравето на сърцето ви
- Science Daily: Нощното гладуване, синхронизирано със съня, подобрява сърдечно-метаболитните показатели
- Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology: Разширен нощен гладен прозорец, съобразен с циркадния ритъм, подобрява сърдечно-метаболитното здраве