В последните години научната общност обръща все по-голямо внимание на един изненадващ фактор, влияещ върху менталното здраве, а именно състоянието на стомашно-чревния ни тракт.

Ново изследване разглежда как тези т.нар. „добри бактерии“ могат да се окажат ключов съюзник в борбата с ежедневния стрес, тревожността и лошото настроение.

Връзката черва-мозък: Как бактериите управляват настроението ни

Пробиотиците представляват живи добри бактерии, които обикновено приемаме под формата на хранителни добавки (таблетки, капсули, течности) или чрез ферментирали храни като кисело мляко, кефир, сирене и кисело зеле. Тяхната традиционна роля винаги е свързана с поддържането на балансирана чревна микрофлора и добро храносмилане. Съвременната наука обаче доказва, че ползите им се простират далеч отвъд стомаха.

Според проучване, проведено от изследователите Катерина Джонсън и Лаура Стенберген от Лайденския университет, съществува сложна двупосочна комуникация, известна като връзката черва-мозък.

„Връзката черва-мозък осигурява различни пътища, чрез които бактериите в червата могат да влияят на това как се чувстваме и как се държим. Това включва сигнализация по блуждаещия нерв (вагус), имунната система и хормоните“, обяснява Джонсън.

Ежедневни отчети за настроението: Новото оръжие на изследователите

Докато предишни опити с животни показват обещаващи резултати за ефекта на пробиотиците върху мозъчната функция, проучванията при хора често дават противоречиви данни. За да преодолеят това предизвикателство, Джонсън и Стенберген прилагат иновативен комбиниран подход в своето изследване.

В експеримента са участвали млади и здрави възрастни, които в продължение на един месец са приемали ежедневно плацебо или реален пробиотик, съдържащ бактериални щамове от родовете Lactobacillus и Bifidobacterium. Учените са използвали:

Стандартизирани психологически въпросници;

Ежедневни отчети за настроението , попълвани в реално време от самите участници;

Компютърни задачи за тестване на обработката на емоционални стимули.

Това е първото по рода си проучване, което използва ежедневни записки на субективното състояние, за да улови фините промени в психиката. Резултатите категорично потвърждават, че пробиотиците могат значително да намалят негативните усещания в сравнение с плацебо групата. Това се изразява в редуциране на чувства като тревожност, стрес, хронична умора и депресивни тенденции.

„Забележително е, че чрез простото ежедневно питане на участниците как се чувстват, успяхме да засечем благотворния ефект на пробиотиците върху настроението“, споделя Стенберген. „За разлика от това, стандартните психологически въпросници, които са масови в тази област, не бяха достатъчно чувствителни, за да уловят тези фини промени.“

Пробиотици срещу антидепресанти: Каква е разликата?

Едно от най-важните открития в проучването е свързано с механизма и времето на действие на пробиотиците. Анализите показват, че са необходими около две седмици ежедневен прием, за да започнат „добрите бактерии“ да подобряват емоционалния фон. Интересното е, че това е приблизително същият период, необходим за проявата на ефекта от конвенционалните антидепресанти.

Ключовата разлика в емоционалния спектър

Въпреки времевото сходство, изследователите подчертават фундаментална разлика: докато масово използваните антидепресанти имат свойството да притъпяват както негативните, така и позитивните емоции (емоционално бланширане), пробиотиците са повлияли единствено върху намаляването на негативното настроение, запазвайки способността на хората да изпитват радост и щастие.

Въпреки този огромен плюс, експертите от Лайденския университет изрично предупреждават, че изследваните суплементи в никакъв случай не трябва да се разглеждат като директен заместител на антидепресантите или предписаната терапия при тежки клинични състояния. Темата за съвместното развитие на секторите микробиом и ментално здраве обаче отваря нови врати за превантивната медицина.

Бъдещето на таргетираната терапия и превенцията

Въпреки че изследването е вълнуваща стъпка напред, много въпроси относно дългосрочните ефекти и точните биологични механизми на взаимодействието между пробиотици и депресия остават без категоричен отговор.

Учените се надяват, че в бъдеще микробиомните терапии ще се използват целенасочено като ранна интервенция. Целта е да се предотврати разрастването на леките ежедневна негативна умора и тревога в сериозни клинични психични заболявания.

Науката все по-ясно доказва, че грижата за ума преминава през грижата за стомаха. Връзката черва-мозък е реална и поддържането на балансирана микрофлора чрез прием на пробиотици може значително да облекчи нивата на стрес и депресивни усещания.

Ако усещате хронично напрежение или умора, промяната в хранителния режим или включването на качествени пробиотични източници може да бъде чудесна първа стъпка. Консултите се с Вашия лекар или сертифициран гастроентеролог, за да изберете най-подходящите решения за Вашите индивидуални нужди.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

