Ново проучване насочва вниманието към специално създадена музика, комбинирана с т.нар. аудиторна beat стимулация. Това е звукова техника, която използва ритмични импулси, за да повлияе на мозъчната активност и да подпомогне преминаването от напрегнато към по-спокойно състояние.

Според данни, публикувани в списание PLOS Mental Health и обобщени от Medical News Today, участници, които слушали специално разработена музика със звукова стимулация в продължение на 24 минути, съобщили за значимо намаляване на симптомите на тревожност. Ефектът бил по-изразен в сравнение с контролна група, която слушала розов шум ( звук, често използван за релаксация, сън или заглушаване на околния шум).

Снимка: Canva

Какво представлява аудиторната beat стимулация?

Аудиторната beat стимулация е техника, при която в звука се вграждат равномерни ритмични импулси. Целта е мозъкът постепенно да се синхронизира с по-бавен и спокоен ритъм. В контекста на изследването музиката първоначално се доближава до състоянието на човека, например по-високо ниво на напрежение или ускорен пулс, след което постепенно забавя темпото, за да насочи организма към по-спокойно състояние.

Този подход е различен от обикновеното слушане на любима песен. При стандартната музикална терапия личните предпочитания, спомените и емоционалната връзка с музиката имат ключово значение. При музиката със звукова стимулация акцентът е повече върху акустичните характеристики, като темпо, ритъм и скрити звукови импулси, а не толкова върху жанра или естетическото възприятие.

Снимка: Freepik

Как е проведено проучването?

В изследването участват 144 възрастни, които вече приемали медикаменти за тревожност. Те са разпределени на случаен принцип в четири групи:

контролна група, слушала 24 минути розов шум;

група, слушала 12 минути музика с аудиторна beat стимулация;

група, слушала 24 минути музика с аудиторна beat стимулация;

група, слушала 36 минути музика с аудиторна beat стимулация.

Изследователите измерват тревожността и настроението на участниците преди и след сесиите чрез стандартизирани клинични скали. Целта е да се установи дали има непосредствен ефект върху тревожността, а не дали методът лекува тревожно разстройство в дългосрочен план.

Снимка: Canva

24 минути музика показват най-силен ефект

Резултатите показват връзка между продължителността на слушането и промяната в настроението. Участниците, които слушат музика със звукова стимулация в продължение на 24 минути, имат най-силно общо намаляване на тревожността. При 36-минутната сесия също се наблюдават подобрения, включително по-голям спад в негативните емоции. При 12-минутната сесия ефектът е по-слаб.

Освен по-ниска тревожност, участниците съобщават и за намаляване на усещания като раздразнителност, вътрешно напрежение, безпокойство и емоционален дискомфорт. Това предполага, че ефектът може да не се ограничава само до тревожността, а да засяга по-широко емоционалното състояние.

Важно уточнение е, че всички участници вече са били на лечение с медикаменти за тревожност. Това означава, че резултатите не доказват, че музиката може да замени терапия или медикаментозно лечение. По-скоро данните насочват към възможността подобен тип звукова интервенция да бъде допълващ инструмент при остри моменти на напрежение.

Снимка: iStock

Музиката ли действа, или просто отвлича вниманието?

Един от важните въпроси е дали музиката действително променя физиологичното състояние, или просто отвлича вниманието от тревожните мисли. Според експертите, цитирани от Medical News Today, разликата може да се търси в това дали спокойствието се запазва и след края на слушането.

Ако ефектът е само разсейване, той би трябвало да изчезне веднага щом звукът спре. Ако обаче човек усеща по-ниско напрежение, по-малка мускулна скованост и по-слаба субективна тревожност след сесията, това може да говори за нещо повече от моментно отклоняване на вниманието.

Изследователите използвали розов шум като контролна група именно защото той ангажира слуха, без да предизвиква силна емоционална реакция. Фактът, че музиката със звукова стимулация се представила по-добре от розовия шум, подкрепя идеята, че ефектът може да надхвърля обикновеното разсейване.

За хората, които усещат често напрежение, безпокойство или пристъпи на тревожност, най-разумният подход остава консултацията със специалист. Музиката може да бъде част от личната стратегия за успокояване, но когато тревожността пречи на съня, работата, отношенията или ежедневното функциониране, е важно да се потърси професионална помощ.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—-------------------------------------------------------------------------

Източници

Medical News Today: Могат ли 36 минути специално настроена музика да „нулират“ тревожен мозък?