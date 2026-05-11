Сърцето ви се ускорява внезапно, дишането ви се затруднява, а усещането за надвиснала заплаха ви обзема без предупреждение.

Паник атаките са едно от най-стресиращите преживявания и засягат между 2% и 3% от хората всяка година.

Добрата новина е, че съществуват доказани техники, с които може да се справите с пристъпа веднага, докато той се случва. Научете 11 конкретни стъпки при паник атака, ефективни методи за намаляване на общата тревожност и как да помогнете на близък, когото сполети пристъп.

Какво е паник атака и как се разпознава?

Паник атаката е внезапен пристъп на интензивен страх, придружен от физически и емоционални симптоми, включително: ускорен сърдечен ритъм, учестено или затруднено дишане, изпотяване и треперене, усещане за надвисваща опасност или „краят на света", мускулно напрежение и замайване, и повтарящи се тревожни мисли.

Симптомите обикновено достигат връхната си точка в рамките на около 10 минути, след което започват да отслабват. Въпреки че усещането е изключително неприятно, паник атаката не причинява физическа вреда.

11 стъпки при паник атака

Практикувайте прогресивна мускулна релаксация

Напрягайте всяка мускулна група за 5 секунди, след което я отпускайте за 10 секунди. Проучвания показват, че тази техника е ефективен метод за справяне с тревожността и паник атаките. Докато тялото се отпуска, мозъкът получава сигнал, че опасността е отминала.

Напомнете си: „Това ще мине"

Признайте, че преживявате паник атака и си напомнете, че пристъпите винаги свършват. Приемането на случващото се, вместо борбата срещу него, може да намали интензивността на симптомите.

Дишайте дълбоко (диафрагмено дишане)

Изследванията потвърждават ползата от дълбокото дишане при тревожност и паник атаки. Опитайте техниката 4-7-8: вдишайте за 4 секунди, задръжте за 7, издишайте бавно за 8 секунди. Дишайте от корема, не от гърдите.

Намерете тихо място

Шумните и претъпкани места могат да засилят симптомите. Ако е възможно, преместете се в по-спокойна среда. Дори облягането на стена може да ви помогне да се почувствате по-стабилни и да се съсредоточите върху дишането.

Фокусирайте се върху конкретен предмет

Изберете обект около вас и мислено го опишете – форма, цвят, текстура. Тази техника на заземяване помага да пренасочите вниманието от тревожните мисли. Хората с чести пристъпи могат да носят специален предмет камъче, черупка или дребна играчка.

Използвайте метода 5-4-3-2-1

Тази техника на осъзнатост ангажира всичките ви сетива и ви връща в настоящето:

5 неща, които виждате

4 звука, които чувате

3 предмета, до които се докосвате

2 миризми, които усещате

1 вкус в устата

Изпълнявайте всяка стъпка бавно и задълбочено.

Повтаряйте успокояваща мантра

Мантрата може да е проста фраза като „Това ще мине" или „Аз съм в безопасност". Когато умът е съсредоточен върху повтаряща се фраза, физическите реакции постепенно се забавят и дишането се нормализира.

Разходете се или правете лека физическа активност

Ходенето ви отдалечава от стресовата среда, а ритмичното движение помага за регулиране на дишането. Физическото движение освобождава ендорфини, които подобряват настроението. Редовното упражнение може да намали честотата и интензивността на паник атаките в дългосрочен план.

Вземете предписаните медикаменти

При по-тежки случаи лекарят може да предпише медикаменти „при нужда" – бета-блокери или бензодиазепини. Важно е да ги приемате единствено по лекарско предписание и да не ги комбинирате с алкохол или опиоиди поради риск от сериозни нежелани реакции.

10. Кажете на някого

Ако паник атаките ви се случват на едно и също място – работа или социална среда, уведомете доверен човек. В публично пространство потърсете помощ от близкостоящ, който може да ви помогне да намерите тихо място.

11. Научете своите тригери

Чести тригери включват затворени пространства, тълпи, финансови проблеми, публично говорене и конфликти. Специалист може да ви помогне да идентифицирате кои тригери трябва да избягвате и кои да „преработите" чрез терапия, тъй като избягването на всички ситуации може да задълбочи проблема.

Ефективни начини за намаляване на общата тревожност

Освен справянето с острия пристъп, съществуват дългосрочни подходи за предотвратяване на паник атаките:

Когнитивно-поведенческа терапия – признат ефективен метод, който дава инструменти за преработване на стресови модели

Експозиционна терапия – постепенно излагане на тригери в безопасна среда

Редовна медитация за регулиране на дишането и намаляване на фоновия стрес

Физическа активност , която подобрява съня и освобождава ендорфини

Промени в начина на живот – добра хидратация, балансирано хранене, намаляване на алкохол, тютюн и кофеин.

Изследване от 2022 г. сочи, че определени растения като лавандула, валериана, маточина и екстракт от кава-кава могат да помогнат при общи симптоми на тревожност, макар да са необходими допълнителни проучвания за ефективността им при паник разстройство.

Как да помогнете на друг човек при паник атака

Ако близък ви е в разгара на пристъп, останете спокойни – вашето спокойствие се предава. Предложете да се преместите на тихо място и напомнете, че пристъпът ще свърши.

Не им казвайте „успокой се", защото това обезценява преживяването. Поддържайте лек разговор, за да ги разсеете, и не ги оставяйте сами. Ако искат уединение, останете в полезрение.

Кога да потърсите помощ при паник атаки?

Консултирайте се с лекар, ако паник атаките се повтарят редовно и неочаквано, пречат на ежедневния ви живот, или не се подобряват с домашни методи за справяне.

Внимание: Симптомите на паник атака – болка в гърдите, тревожност, изпотяване, могат да наподобяват инфаркт. При съмнение за сърдечен проблем незабавно потърсете спешна медицинска помощ.

Паник атаките са интензивни, но управляеми. Техниките за дишане, заземяване и мускулна релаксация могат да ви помогнат веднага по време на пристъп.

В дългосрочен план – терапия, физическа активност и промени в начина на живот намаляват честотата и интензивността на паник атаките. Ако чести паник атаки влияят на качеството ви на живот, не се колебайте да потърсите специалист.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

