Сънят е сред ключовите фактори за поддържане на нормалното функциониране на нервната и имунната система. При хора с автоимунни заболявания, обаче той често е нарушен.

Нови данни от клинични проучвания обясняват към връзката между тиреоидната очна болест (TED) и сериозни нарушения на съня. Според изследователите пациентите с това състояние по-често съобщават за затруднено заспиване, чести събуждания и непълноценна почивка. Тези фактори могат допълнително да влошат както симптомите, така и общото им здравословно състояние.

Снимка: Canva

Какво представлява тиреоидна очна болест?

Тиреоидна очна болест, известна още като тиреоид-асоциирана офталмопатия, е автоимунно състояние, което най-често засяга хора с болест на Грейвс. При нея се наблюдава хипертрофия на очните мускули и натрупване на мастна тъкан в очната орбита.

Това води до структурни промени, които не са само козметични. Механичните ефекти включват изпъкване на очите (проптоза) и прибиране на клепачите, което нарушава хомеостазата на очната повърхност. В резултат на това пациентите често изпитват хронична сухота, чувство за чуждо тяло и дори невропатична очна болка.

Снимка: iStock

Връзката между TED и нарушенията на съня

Скорошно проучване, публикувано в списание с фокус върху медицинските изследвания, изследва качеството на съня при пациенти с TED. Резултатите са показателни: 59,6% от участниците с тиреоидна очна болест съобщават за нарушения на съня, в сравнение с 33,3% в контролната група.

Основните фактори за влошен сън

Според анализа, проблемите със съня при пациенти с това състояние не се дължат на една причина, а на комбинация от физически и психо-емоционални фактори:

Физически дискомфорт: Тъй като клепачите често не могат да се затворят напълно през нощта, очите остават изложени на изсъхване и светлина. Това прави заспиването изключително трудно.

Тревожност: Проучването идентифицира висок резултат по скалата за тревожност (SAS) като независим рисков фактор за по-лошо качество на съня.

Зрителна функция: Проучването показва, че пациентите с по-ниски резултати по скалата за качество на живота (GO-QoL), свързани със зрителната функция, са склонни да имат по-лоши показатели за качество на съня.

Снимка: Canva

Как да управляваме симптомите през нощта?

Въпреки че тиреоидната очна болест е сериозно състояние, изискващо професионално наблюдение от ендокринолог и офталмолог, съществуват доказани стратегии за подобряване на нощния комфорт. Експертите от Healthline предлагат няколко практически подхода:

Снимка: Canva

Защита чрез овлажняване: Използването на защитни превръзки или дори медицинска лента за клепачи (след консултация със специалист) може да помогне за поддържане на влагата в очите през цялата нощ. Използване на маска за сън: Качествена маска за сън не само блокира светлината, която дразни чувствителните очи, но и създава микроклимат, който намалява изпарението на сълзите. Повдигане на главата: Повдигането на горната част на тялото по време на сън чрез допълнителни възглавници или регулируемо легло може да намали отока (едема) на клепачите, което често облекчава дискомфорта. Специализирани лубриканти: Употребата на гелове или мехлеми за очи преди сън осигурява дълготрайна защита срещу сухота. Важно е обаче тези продукти да бъдат препоръчани от лекар, за да са подходящи за дългосрочна употреба.

Снимка: Canva

Кога да потърсите лекарска помощ?

Ако забележите, че симптомите на очите ви се влошават, или ако имате новопоявили се проблеми с щитовидната жлеза, е критично да се консултирате с вашия лекуващ лекар. В много случаи оптимизирането на лечението за основното състояние (хипертиреоидизъм или хипотиреоидизъм) може да доведе до значително облекчаване на общото състояние, включително намаляване на симптомите на безсъние и тревожност.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—--------------------------------------------------------------------

