Сънят е сред ключовите фактори за поддържане на нормалното функциониране на нервната и имунната система. При хора с автоимунни заболявания, обаче той често е нарушен.
Нови данни от клинични проучвания обясняват към връзката между тиреоидната очна болест (TED) и сериозни нарушения на съня. Според изследователите пациентите с това състояние по-често съобщават за затруднено заспиване, чести събуждания и непълноценна почивка. Тези фактори могат допълнително да влошат както симптомите, така и общото им здравословно състояние.
Какво представлява тиреоидна очна болест?
Тиреоидна очна болест, известна още като тиреоид-асоциирана офталмопатия, е автоимунно състояние, което най-често засяга хора с болест на Грейвс. При нея се наблюдава хипертрофия на очните мускули и натрупване на мастна тъкан в очната орбита.
Това води до структурни промени, които не са само козметични. Механичните ефекти включват изпъкване на очите (проптоза) и прибиране на клепачите, което нарушава хомеостазата на очната повърхност. В резултат на това пациентите често изпитват хронична сухота, чувство за чуждо тяло и дори невропатична очна болка.
Връзката между TED и нарушенията на съня
Скорошно проучване, публикувано в списание с фокус върху медицинските изследвания, изследва качеството на съня при пациенти с TED. Резултатите са показателни: 59,6% от участниците с тиреоидна очна болест съобщават за нарушения на съня, в сравнение с 33,3% в контролната група.
Основните фактори за влошен сън
Според анализа, проблемите със съня при пациенти с това състояние не се дължат на една причина, а на комбинация от физически и психо-емоционални фактори:
- Физически дискомфорт: Тъй като клепачите често не могат да се затворят напълно през нощта, очите остават изложени на изсъхване и светлина. Това прави заспиването изключително трудно.
- Тревожност: Проучването идентифицира висок резултат по скалата за тревожност (SAS) като независим рисков фактор за по-лошо качество на съня.
- Зрителна функция: Проучването показва, че пациентите с по-ниски резултати по скалата за качество на живота (GO-QoL), свързани със зрителната функция, са склонни да имат по-лоши показатели за качество на съня.
Как да управляваме симптомите през нощта?
Въпреки че тиреоидната очна болест е сериозно състояние, изискващо професионално наблюдение от ендокринолог и офталмолог, съществуват доказани стратегии за подобряване на нощния комфорт. Експертите от Healthline предлагат няколко практически подхода:
- Защита чрез овлажняване: Използването на защитни превръзки или дори медицинска лента за клепачи (след консултация със специалист) може да помогне за поддържане на влагата в очите през цялата нощ.
- Използване на маска за сън: Качествена маска за сън не само блокира светлината, която дразни чувствителните очи, но и създава микроклимат, който намалява изпарението на сълзите.
- Повдигане на главата: Повдигането на горната част на тялото по време на сън чрез допълнителни възглавници или регулируемо легло може да намали отока (едема) на клепачите, което често облекчава дискомфорта.
- Специализирани лубриканти: Употребата на гелове или мехлеми за очи преди сън осигурява дълготрайна защита срещу сухота. Важно е обаче тези продукти да бъдат препоръчани от лекар, за да са подходящи за дългосрочна употреба.
Кога да потърсите лекарска помощ?
Ако забележите, че симптомите на очите ви се влошават, или ако имате новопоявили се проблеми с щитовидната жлеза, е критично да се консултирате с вашия лекуващ лекар. В много случаи оптимизирането на лечението за основното състояние (хипертиреоидизъм или хипотиреоидизъм) може да доведе до значително облекчаване на общото състояние, включително намаляване на симптомите на безсъние и тревожност.
